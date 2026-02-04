Skoda Kylaq Vs Tata Nexon: फीचर्स, इंजिन आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणती कार मारते बाजी?

कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये Skoda Kylaq मध्ये 1 लिटर क्षमतेचे TSI पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 85 kW पॉवर आणि 178 Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 6-स्पीड मॅन्युअल तसेच DCT ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचे पर्याय मिळतात.
तर Tata Nexon ही SUV पेट्रोल, डिझेल आणि CNG अशा तीन इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे.
1.2 लिटर CNG इंजिनमधून 73.5 PS पॉवर आणि 170 Nm टॉर्क मिळतो.
1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन 88.2 PS पॉवर आणि 170 Nm टॉर्क जनरेट करते.
1.5 लिटर डिझेल इंजिनमधून 84.5 PS पॉवर आणि 260 Nm टॉर्क मिळतो.
नेक्सॉनमध्येही मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचे पर्याय देण्यात आले आहेत.
Skoda Kylaq मध्ये शायनी ब्लॅक फ्रंट ग्रिल, 17 इंच अलॉय व्हील्स, LED हेडलाइट्स, LED DRLs, LED टेललॅम्प्स, ड्रायव्हर आणि को-ड्रायव्हरसाठी 6-वे इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल सीट्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, 20.32 सेमी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, 25.6 सेमी टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टिम आणि बूटमध्ये 3 किलो क्षमतेचा हुक यांसारखी फीचर्स मिळतात.
Tata Nexon मध्ये शार्क फिन अँटेना, बाय-फंक्शन फुल LED हेडलाइट्स, LED DRLs, LED हाय-माउंट स्टॉप लॅम्प, रूफ रेल्स, पॅनोरमिक सनरूफ, फ्रंट फॉग लॅम्प्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 10.25 इंच इन्फोटेन्मेंट सिस्टिम, 10.25 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एअर प्युरिफायर, 360 डिग्री कॅमेरा, क्रूझ कंट्रोल, इलेक्ट्रिक टेलगेट, कूल्ड ग्लोव्ह बॉक्स, पुश बटन स्टार्ट, स्मार्ट की, रियर AC व्हेंट, वायरलेस चार्जर, चार स्पीकर्स आणि ट्वीटर्स यांसारखी अनेक प्रीमियम फीचर्स देण्यात आली आहेत.
Skoda Kylaq ची एक्स-शोरूम किंमत 7.59 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 12.99 लाख रुपये आहे. Tata Nexon ची एक्स-शोरूम किंमत 7.32 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि टॉप व्हेरिएंटसाठी 14.15 लाख रुपये मोजावे लागतात.