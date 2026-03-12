भारतीय परंपरेचा अनमोल वारसा! मुघल काळाशी जोडल्या गेलेल्या वाराणसीमधील बनारसी साडीचा इतिहास आणि खास वैशिष्ट्ये

भारतातील सगळ्यात श्रीमंत आणि प्राचीन हस्तकलांपैकी एक असलेली बनारसी साडी इतिहासाशी १४ व्या शतकातील मुघल काळाशी जोडलेली आहे. शुद्ध रेशीम, सोन्या-चांदीची जरी, गुंतागुंतीचे नक्षीकाम आणि मुघल काळातील फुलांचे नमुने बनारसी साडीवर तयार केले जातात. या साडीचा इतिहास सुमारे ४०० ते ५०० वर्षांपूर्वीचा मानला जातो. अस्सल बनारसी साडी तयार करण्यासाठी आठवडे ते एक महिन्यांचा कालावधी लागतो. फारसी आणि भारतीय संस्कृतीच्या मिश्रणातून बनारसी साडी तयार करण्यात आली होती. अजूनही सणवार आणि लग्न समारंभात रॉयल लुकसाठी नववधू बनारसी साडीची निवड करते. चला तर जाणून घेऊया वाराणसीच्या बनारसी साडीचा इतिहास आणि खास वैशिष्ट्य. (फोटो सौजन्य – pinterest)