  Vastu Tips Keep These Types Of Fish In Your Aquarium To Attract Positive Energy At Home

vastu Tips: घरात सकारात्मक ऊर्जा हवी असल्यास एक्वेरियममध्ये ठेवा या प्रकारचे मासे

घरामध्ये फक्त सजावटीची वस्तू नाही तर वास्तुशास्त्रानुसार, ते आनंद, शांती आणि संपत्ती आकर्षित करण्याचे एक शक्तिशाली साधन देखील आहे. पोहणारे मासे घरातील नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेतात आणि सकारात्मकता आणतात.

Updated On: Mar 12, 2026 | 03:44 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • एक्वेरियममध्ये कोणते मासे ठेवावे
  • एक्वेरियममध्ये मासे ठेवण्याचे फायदे
  • एक्वेरियम घरात का ठेवावा
 

वास्तुशास्त्र आणि फेंगशुईनुसार, घरात सकारात्मक ऊर्जा आणि आनंद आणि समृद्धी आणण्यासाठी एक्वेरियम हे एक शक्तिशाली साधन मानले जाते. वाहते पाणी आणि त्यात पोहणारे रंगीबेरंगी मासे केवळ मनाला शांती देत ​​नाहीत तर घरातील वास्तु समस्या दूर करतात आणि नशिबाची साथ मिळते. घरात सकारात्मक ऊर्जा राहण्यासाठी एक्वेरियममध्ये कोणत्या प्रकारचे मासे ठेवावे ते जाणून घ्या

एक्वेरियममध्ये या प्रकारचे मासे ठेवा

गोल्डफिश

गोल्डफिशचा उल्लेख केल्याशिवाय एक्वेरियमबद्दल बोलणे अशक्य आहे. फेंगशुईनुसार, गोल्डफिश हे नशीब आणि संपत्तीचे प्रतीक आहे. हे मासे घरात सकारात्मक ऊर्जा आणतात. वास्तुनुसार, एक्वेरियममध्ये आठ गोल्डफिश आणि एक काळा मासा ठेवणे सर्वात शुभ मानले जाते.

Navnath Parayan: श्री नवनाथ कथासार ग्रंथाचे पारायण कसे करावे? जाणून घ्या पारायणाची पद्धत

अरोवाना

अरोवाना माशाला ड्रॅगन फिश म्हणूनही ओळखला जातो. त्याचे स्वरूप भव्य आणि राजेशाही आहे. ते संपत्ती, आनंद आणि व्यवसायाच्या प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते. ते घरात ठेवल्याने वाईट नजर आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होण्यास मदत होते. दरम्यान, ते थोडे महाग आणि मोठे आहे, म्हणून त्यासाठी मोठ्या एक्वेरियमची आवश्यकता असते. या माशाला प्रशस्त एक्वेरियमची आवश्यकता असते कारण तो मोठा होऊ शकतो. शिवाय, त्याला ठेवण्यासाठी काळजीपूर्वक काळजी घ्यावी लागते.

फ्लावरहॉर्न

फ्लॉवरहॉर्न माशाच्या डोक्यावर कुबड असते, जे आनंद आणि कल्याणाचे लक्षण मानले जाते. या माशाला त्याच्या मालकाशी खोलवरचे नाते वाटते. त्यामुळे घरातील सदस्यांमध्ये प्रेम वाढते आणि कुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य सुधारते. फ्लॉवरहॉर्न हे प्रादेशिक स्वरूपाचे असतात आणि म्हणूनच त्यांना एका समर्पित एक्वेरियमात एकटे ठेवणे चांगले.

एंजल फिश

या माशाच्या सुंदर देखाव्यामुळे आणि शांत स्वभावामुळे त्याला “एंजल” असे म्हणतात. जर घरात वारंवार संघर्ष किंवा तणाव होत असेल तर एक्वेरियममध्ये एंजल फिश ठेवा. ते मानसिक शांती प्रदान करते आणि वातावरण शुद्ध करते.

Gudi Padwa 2026: यंदा गुढीला कोणत्या रंगाची साडी नेसवावी? काय आहे या सणाचं महत्त्व आणि शास्त्रोक्त पद्धत

ब्लैक मूर

ही एक प्रकारची सोनेरी माशाची प्रजाती आहे ज्याचा रंग गडद काळा असतो. वास्तुशास्त्रात काळ्या माशांना खूप महत्त्व दिले जाते. असे मानले जाते की, ते घरात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही त्रासांना किंवा अडचणींना शोषून घेतात आणि घर सुरक्षित ठेवतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घरात एक्वेरियम ठेवणे शुभ का मानले जाते?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार घरात एक्वेरियम ठेवणे सकारात्मक ऊर्जा वाढवते. वाहते पाणी आणि सक्रिय माशा घरातील नकारात्मक ऊर्जा कमी करून समृद्धी व आनंदाचे वातावरण निर्माण करतात.

  • Que: एक्वेरियममध्ये कोणत्या प्रकारच्या माशा ठेवणे शुभ मानले जाते?

    Ans: वास्तूशास्त्रानुसार गोल्डफिश, अ‍ॅरोवाना, गप्पी, एंजेल फिश आणि ब्लॅक मूर अशा माशा एक्वेरियममध्ये ठेवणे शुभ मानले जाते. या माशा समृद्धी, शांतता आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानल्या जातात.

  • Que: एक्वेरियम घरात कोणत्या दिशेला ठेवावे?

    Ans: वास्तूशास्त्रानुसार एक्वेरियम घराच्या उत्तर, पूर्व किंवा ईशान्य दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते. यामुळे घरात धनप्राप्ती आणि प्रगतीचे संकेत मिळतात.

Published On: Mar 12, 2026 | 03:40 PM

