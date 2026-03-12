Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Madhya Pradesh Crime Outrageous Eighth Grade Student Becomes Pregnant Abuse Continued For A Staggering Six Months

Madhya Pradesh Crime: संतापजनक! आठवीत शिकणारी विद्यार्थिनी गर्भवती, तब्बल सहा महिने सुरु होता अत्याचार

मध्यरप्रदेश मधील भिंड येथे आठवीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर शेजाऱ्याने सहा महिने अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. मुलगी गर्भवती असल्याचे समजल्यानंतर प्रकरण समोर आले असून आरोपी फरार आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 03:30 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:

 

  • भिंड येथे आठवीतील मुलीवर सहा महिने अत्याचार झाल्याचा आरोप.
  • मुलगी गर्भवती असल्याचे समजल्यानंतर प्रकरण उघडकीस.
  • मुख्य आरोपी साहिल फरार; पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू.
मध्यरप्रदेश: मध्यप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका आठवीत शिकणारी मुलगी गर्भवती झाल्याची घटना समोर आली आहे. सलग सहा महिने अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. आरोपीने भीती दाखून हे कृत्य केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांत धाव घेत न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. ही घटना मध्यप्रदेशातील भिंड जिल्ह्यात घडली.

काय घडलं नेमकं?

पीडित मुलीची तिच्याच शेजारी राहणाऱ्या दोन सख्ख्या बहिणींशी मैत्री झाली होती. या बहिणी तिला वारंवार आपल्या घरी बोलावून घेत असत. याच दरम्यान त्यांनी आपला भाऊ साहिल याच्याशी पीडितेची ओळख करून दिली आणि त्यांच्यात संवाद वाढवला. एके दिवशी या दोघी बहिणींनी पीडितेला घरी बोलावून तिला खोलीत एकटे सोडून बाहेरून कडी लावून घेतली. याच संधीचा फायदा घेत साहिलने तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केले आणि कोणाला सांगितल्यास बदनाम करण्याची धमकी दिली.

Fire News: नोएडामधील फॅक्टरीला भीषण आग; श्वास गुदमरला अन्…; तब्बल 250 कर्मचाऱ्यांसोबत घडले काय?

कसा आला प्रकरण समोर

या धमकीला घाबरून पीडितेने कोणालाही काही सांगितले नाही, ज्याचा फायदा घेत आरोपी साहिल गेल्या सहा महिन्यांपासून तिच्यावर वारंवार अत्याचार करत होता. दरम्यान, मुलीच्या पोटात दुखू लागल्याने कुटुंबीयांनी तिला रुग्णलयात नेले असता,ती गर्भवती असल्याचे समजताच पालकांच्या पायाखालची जमीन सरकली. आईने विश्वासात घेऊन विचारणा केली असता, पीडितेने घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. यानंतर पीडितेच्या पालकांनी तात्काळ पोलीस ठाणे गाठून आरोपी साहिल आणि त्याला मदत करणाऱ्या त्याच्या दोन बहिणींविरुद्ध तक्रार दाखल केली. रौन पोलीस सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, फरार झालेल्या मुख्य आरोपी साहिलच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत.

बजरंग दलाचे कार्यकर्त्यांनीही घेतली धाव

या प्रकरणात बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनीही पोलीस ठाण्यात धाव घेत पीडितेच्या कुटुंबाला पाठिंबा दिला. दलित समाजातील मुलींना लक्ष्य करून अशा प्रकारे फसवणुकीच्या घटना घडत असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला असून, आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

उंब्रज परिसरात तब्बल 25 लाखांचा लाकूड साठा जप्त; सातारा वनविभागाचे चार ठिकाणी छापे

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना मध्यरप्रदेश मधील भिंड जिल्ह्यात घडली.

  • Que: अत्याचाराचा प्रकार कसा उघड झाला?

    Ans: मुलीच्या पोटात दुखू लागल्याने रुग्णालयात तपासणी केली असता ती गर्भवती असल्याचे समजले आणि त्यानंतर प्रकरण उघड झाले.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपी साहिल आणि त्याला मदत करणाऱ्या त्याच्या दोन बहिणींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Madhya pradesh crime outrageous eighth grade student becomes pregnant abuse continued for a staggering six months

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Uttar Pradesh Crime: खेळता खेळता आईच्या पायाला मिठी, क्षणात घडला अपघात; उकळत्या दुधाने 2 वर्षीय चिमुरड्याचा मृत्यू
1

Uttar Pradesh Crime: खेळता खेळता आईच्या पायाला मिठी, क्षणात घडला अपघात; उकळत्या दुधाने 2 वर्षीय चिमुरड्याचा मृत्यू

Beed Crime: आई-वडिलांच्या साध्या ओरडण्याचा मनावर घेतला धसका; 21 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन
2

Beed Crime: आई-वडिलांच्या साध्या ओरडण्याचा मनावर घेतला धसका; 21 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन

Amravati Crime: अमरावतीत धक्कादायक घटना! दारू, मारहाण आणि संतापाचा स्फोट; अमरावतीत पत्नीच्या प्रतिहल्ल्यात पतीचा मृत्यू
3

Amravati Crime: अमरावतीत धक्कादायक घटना! दारू, मारहाण आणि संतापाचा स्फोट; अमरावतीत पत्नीच्या प्रतिहल्ल्यात पतीचा मृत्यू

Pune Crime: पुण्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना! नर्सिंग विद्यार्थिनीची आत्महत्या, सुसाईड नोटमध्ये गंभीर आरोप
4

Pune Crime: पुण्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना! नर्सिंग विद्यार्थिनीची आत्महत्या, सुसाईड नोटमध्ये गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Madhya Pradesh Crime: संतापजनक! आठवीत शिकणारी विद्यार्थिनी गर्भवती, तब्बल सहा महिने सुरु होता अत्याचार

Madhya Pradesh Crime: संतापजनक! आठवीत शिकणारी विद्यार्थिनी गर्भवती, तब्बल सहा महिने सुरु होता अत्याचार

Mar 12, 2026 | 03:29 PM
Sports Quota: खेळाडूंसाठी मोठी बातमी! ५ टक्के आरक्षणाकरिता ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली

Sports Quota: खेळाडूंसाठी मोठी बातमी! ५ टक्के आरक्षणाकरिता ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली

Mar 12, 2026 | 03:19 PM
Samruddhi Highway Accidents: वेगवान समृद्धी महामार्ग ठरतोय ‘मृत्युमार्ग’! चार वर्षांत १ हजार ३९९ अपघात; तर ११२ जणांचा…

Samruddhi Highway Accidents: वेगवान समृद्धी महामार्ग ठरतोय ‘मृत्युमार्ग’! चार वर्षांत १ हजार ३९९ अपघात; तर ११२ जणांचा…

Mar 12, 2026 | 03:19 PM
सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…

सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून काढून टाकणार की नाही? आकाश चोप्राने दिले उत्तर, म्हणाला – कदाचित पुढील सहा महिन्यांत…

Mar 12, 2026 | 03:19 PM
बंद नंबरवर गॅस बुकिंगचा सल्ला; नांदेडमध्ये ग्राहकांची उडाली धांदल, युद्धाचा बसला फटका

बंद नंबरवर गॅस बुकिंगचा सल्ला; नांदेडमध्ये ग्राहकांची उडाली धांदल, युद्धाचा बसला फटका

Mar 12, 2026 | 03:12 PM
काळजी करू नका ! गॅस सिलिंडरचा पुरवठा कुठंही कमी पडणार नाही; केंद्रीयमंत्री मोहोळ यांचे आश्वासन

काळजी करू नका ! गॅस सिलिंडरचा पुरवठा कुठंही कमी पडणार नाही; केंद्रीयमंत्री मोहोळ यांचे आश्वासन

Mar 12, 2026 | 03:12 PM
Iran Leadership : इराणचा नवा वारसदार संकटात! मोजतबा खामेनेई हल्ल्यात जखमी; गुप्त स्थानी सुरक्षित असल्याची अधिकाऱ्यांकडून पुष्टी

Iran Leadership : इराणचा नवा वारसदार संकटात! मोजतबा खामेनेई हल्ल्यात जखमी; गुप्त स्थानी सुरक्षित असल्याची अधिकाऱ्यांकडून पुष्टी

Mar 12, 2026 | 03:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM