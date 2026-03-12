‘My Darling Support System….’ तेजश्री प्रधानची मैत्रिणीसाठी खास पोस्ट; वाढदिवसानिमित्त ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीला दिल्या शुभेच्छा

प्रसिद्ध अभिनेत्री शिवानी बावकर हिच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने तेजश्री प्रधानने खास पोस्ट लिहिली आहे. तेजश्री म्हणते की, यार नेहमीुप्रमाणे आठवणी गोळा करण्यात व्यस्त होते त्यामुळे फोटो लवकर शेअर करु शकले नाही. पण शेवटी वाढदिवस आनंदाने साजरा झाला. आता येणारं नवं वर्ष सुद्धा आनंदाचं जाऊदेत. तू माझ्या कायम जवळची आहेस माझ्या आयुष्यातली माझी सपोर्ट सिस्टीम आहेस तू. असं म्हणतं तेजश्रीने शिवानी बावकर वाढदिवसाच्या खास शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्याचबरोबर तेजश्री पुढे असंही म्हणते की, तेरा यार हु मै विषय एन्ड. अशा शब्दात तेजश्रीने जीवलग मैत्रीणीसाठीची खास पोस्ट लिहीली आहे.
शिवानीबद्दल सांगायाचं तर ‘लागिरं झालं जी’ मालिकेतून घराघरात पोहोचली. शितलीच्या भुमिकेनंतर आता साधी माणसं मालिकेतून मीराच्या भूमिकेत ती चाहत्यांची मनं जिंकली. तेजश्री आणि शिवानी या दोघीही अभिनेत्री सध्य़ा छोट्य़ा पडद्यावरील नावाजलेल्या नायिका आहेत. तेजश्री देखील सध्या वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेतून चाहत्यांची मनं जिंकत आहे.
तेजश्रीने पोस्ट केलेल्या या फोटोवर नेटकऱ्यांनी देखील शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. एका युजरने असं म्हटलं आहे की, दोन सुंदर अभिनेत्री एकाच फ्रेममध्ये आहेत. एक जान्हवी आणि एक शितल या दोघींनी महाराष्ट्राच्या प्रेक्षकांना मालिकेवर भरभरुन प्रेम करण्यास भाग पाडलं. तर एका युजरने असं म्हटलं आहे की, झी मराठीच्या मालिका या दोघींमुळे गाजल्या आहेत. एकंदरीत पाहायचं झालं तर, या दोन्ही अभिनेत्रींवर महाराष्ट्रतील रसिक प्रेक्षक आजंही तितकच भरभरुन प्रेम करतो.