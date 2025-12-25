Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Actress Rekha Amalgamation Of Colour Red And Fabrics Celebrating The Christmas Looks Blockbuster

Merry Christmas: रेखाचा लालभडक लुक, जणू काही Lady Santa; चाहते म्हणतात, ‘ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर’

रेखा म्हणजे सौंदर्याची मूर्ती असंच आजही म्हटलं जातं आणि प्रत्येकवेळी हे रेखाने तिच्या स्टाईलने सिद्ध केलं आहे. २५ डिसेंबरला जगभरात ख्रिसमस साजरा केला जातो आणि मनिष मल्होत्राने इन्स्टाग्रामवर रेखाचे लालभडक ड्रेसमधील फोटो शेअर केल्यानंतर इंटरनेवर एकच चर्चा सुरू झाली. रेखाचा हा लुक कमालीचा आकर्षक आणि मनमोहक आहे. मनिष मल्होत्राने या लुकसह रेखाने घातलेल्या कपड्यांबाबत अधिक माहितीदेखील दिली आहे. डिकोड करूया रेखाचा हा ख्रिसमस लुक. तुम्हीही आजच्या पार्टीसाठी असा खास लुक करू शकता (फोटो सौजन्य - Instagram)

Updated On: Dec 25, 2025 | 03:26 PM
रेखा आणि सौंदर्य म्हणजे कमालीचे समीकरण. ख्रिसमसच्या दिवशी रेखाचे फोटो मनिष मल्होत्राने शेअर केले आहेत. वेलवेटच्या लाल रंगाच्या कपड्यांमध्ये रेखाने इंटरनेटवर आकर्षक लुकने आग लावली आहे

रेखा आणि सौंदर्य म्हणजे कमालीचे समीकरण. ख्रिसमसच्या दिवशी रेखाचे फोटो मनिष मल्होत्राने शेअर केले आहेत. वेलवेटच्या लाल रंगाच्या कपड्यांमध्ये रेखाने इंटरनेटवर आकर्षक लुकने आग लावली आहे

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 ख्रिसमस मूड सेट करणारा रेखाचा हा लुक वेलवेट ट्युनिकसह तयार करण्यात आला आहे. साडीची ही वेगळी स्टाईल रेखाला खूपच उत्तम दिसत आहे

ख्रिसमस मूड सेट करणारा रेखाचा हा लुक वेलवेट ट्युनिकसह तयार करण्यात आला आहे. साडीची ही वेगळी स्टाईल रेखाला खूपच उत्तम दिसत आहे

2 / 5 रेखाने या वेलवेट लुकसह गोल्डन दागिने घातले आहेत. ब्रेसलेट्स, अंगठ्या, हार आणि कानातले असा लुक स्टाईल करण्यात आला आहे

रेखाने या वेलवेट लुकसह गोल्डन दागिने घातले आहेत. ब्रेसलेट्स, अंगठ्या, हार आणि कानातले असा लुक स्टाईल करण्यात आला आहे

3 / 5 रेखाने नेहमीप्रमाणे केस बांधले आहेत आणि त्यात लाल रंगाचे सिंदूर लावले आहे. तसंच तिने लाल रंगाचे नेलपेंट लावत या लुकला चारचाँद लावले आहेत

रेखाने नेहमीप्रमाणे केस बांधले आहेत आणि त्यात लाल रंगाचे सिंदूर लावले आहे. तसंच तिने लाल रंगाचे नेलपेंट लावत या लुकला चारचाँद लावले आहेत

4 / 5 रेखाने या वेलवेट साडीसह त्याच रंगाचा वेलवेटचा बटवा घेतला आहे आणि तिची स्टाईल नेहमीप्रमाणे क्लासी ठेवली आहे

रेखाने या वेलवेट साडीसह त्याच रंगाचा वेलवेटचा बटवा घेतला आहे आणि तिची स्टाईल नेहमीप्रमाणे क्लासी ठेवली आहे

5 / 5 डार्क आयशॅडो, डार्क मेकअप, फाऊंडेशन, कन्सिलर, आयलॅशेस, काजळ, लायनर आणि डार्क लाल लिपस्टिक लावत रेखाने आपल्या सौंदर्यात भर घातली आहे

डार्क आयशॅडो, डार्क मेकअप, फाऊंडेशन, कन्सिलर, आयलॅशेस, काजळ, लायनर आणि डार्क लाल लिपस्टिक लावत रेखाने आपल्या सौंदर्यात भर घातली आहे

Web Title: Actress rekha amalgamation of colour red and fabrics celebrating the christmas looks blockbuster

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 03:26 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM