Merry Christmas: रेखाचा लालभडक लुक, जणू काही Lady Santa; चाहते म्हणतात, ‘ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर’

रेखा म्हणजे सौंदर्याची मूर्ती असंच आजही म्हटलं जातं आणि प्रत्येकवेळी हे रेखाने तिच्या स्टाईलने सिद्ध केलं आहे. २५ डिसेंबरला जगभरात ख्रिसमस साजरा केला जातो आणि मनिष मल्होत्राने इन्स्टाग्रामवर रेखाचे लालभडक ड्रेसमधील फोटो शेअर केल्यानंतर इंटरनेवर एकच चर्चा सुरू झाली. रेखाचा हा लुक कमालीचा आकर्षक आणि मनमोहक आहे. मनिष मल्होत्राने या लुकसह रेखाने घातलेल्या कपड्यांबाबत अधिक माहितीदेखील दिली आहे. डिकोड करूया रेखाचा हा ख्रिसमस लुक. तुम्हीही आजच्या पार्टीसाठी असा खास लुक करू शकता (फोटो सौजन्य - Instagram)