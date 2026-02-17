Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Why Do Brain Blood Vessels Burstthese Terrifying Changes Appear Hours Before A Stroke Ignoring Them Can Be Fatal

मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात? स्ट्रोक येण्याच्या काहीतास आधी शरीरात दिसून येतात ‘हे’ भयानक बदल, दुर्लक्ष केल्यास होईल मृत्यू

मेंदूच्या रक्तवाहिन्या उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर फुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे स्ट्रोक येण्याआधी दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत.

Updated On: Feb 17, 2026 | 05:30 AM
मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात? स्ट्रोक येण्याच्या काहीतास आधी शरीरात दिसून येतात 'हे' भयानक बदल

मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात? स्ट्रोक येण्याच्या काहीतास आधी शरीरात दिसून येतात 'हे' भयानक बदल

Follow Us:
Follow Us:

स्ट्रोकची गंभीर लक्षणे?
मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात?
स्ट्रोक येण्याची कारणे?

वातवरणात सतत होणारे बदल, मानसिक ताण, शारीरिक थकवा, अपुरी झोप, जंक फूडचे अतिसेवन, शारीरिक हालचालींचा अभाव इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे शरीरात असंख्य बदल दिसून येतात. पण अनेक लोक सामान्य समस्या समजून दुर्लक्ष करतात, असे न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. आरोग्यासंबंधित अतिशय भयानक समस्या म्हणजे स्ट्रोक. कोणत्याही वयोगटातील व्यक्तीला स्ट्रोक येऊ शकतो. भारतात दरवर्षी सुमारे 18 लाख लोकांना स्ट्रोकसारख्या गंभीर आजाराचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे तरुण वयातील मुलामुलींमध्ये स्ट्रोक येण्याचे प्रमाण 10 ते 14 टक्क्यांनी वाढले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे कायमच दुर्लक्ष करणे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला स्ट्रोक येण्याआधी शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात आणि मेंदूच्या रक्तवाहिन्या फुटण्याची कारणे? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

विटामिन सी युक्त बहुगुणी आवळ्यांपासून बनवा ‘हे’ मूल्यवर्धित पदार्थ, वाढत्या वयात राहाल कायमच हेल्दी

मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात?

मेंदूच्या एखाद्या भागाला होणारा रक्तपुरवठा अचानक थांबतो, त्यावेळी मेंदूच्या रक्तवाहिन्या फुटतात, यालाच स्ट्रोक असे म्हंटले जाते. शरीरात वाढलेल्या उच्च रक्तदाबामुळे काहीवेळा मेंदूचे गंभीर नुकसान होते. याशिवाय मधुमेह, हृदयरोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान आणि जीवनशैलीतील चुकीच्या सवयी स्ट्रोक येण्यास कारणीभूत ठरतात. स्ट्रोक आलेल्या व्यक्तीसाठी प्रत्येक सेकंड आणि प्रत्येक मिनिट अतिशय महत्वाचा असतो. योग्य वेळी उपचार न केल्यास मेंदूला गंभीर होण्यासोबतच काहीवेळा मृत्यू होण्याची जास्त शक्यता असते. या गंभीर आजाराची लक्षणे वेळीच ओळखणे फार गरजेचे आहे

स्ट्रोक येण्याआधी दिसून येणारी लक्षणे?

  • अशक्तपणा
  • बोलताना अडखळणे
  • चेहऱ्याची एक बाजू लुळी पडणे
  • शारीरक संतुलन गमावणे
  • अंधुक दृष्टी किंवा तीव्र डोकेदुखी, यांसारखी गंभीर लक्षणे दिसू लागल्यास तातडीने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावे.
हातापायांना कायमच सूज येते? मग उद्भवू शकतो ‘या’ गंभीर आजाराचा धोका, दुर्लक्ष करणे शरीरासाठी ठरेल जीवघेणे

स्ट्रोकसाठी धोक्याचे ठरतात हे घटक:

थंडीच्या दिवसांमध्ये वातावरण थंड असल्यामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, ज्याच्या परिणामामुळे उच्च रक्तदाब वाढतो आणि स्ट्रोक येण्याची शक्यता जास्त असते. याशिवाय कमी पाणी प्यायल्यामुळे रक्त घट्ट होते आणि रक्ताच्या गुठळ्या होतात. रक्ताच्या गुठळ्या होणे संपूर्ण शरीरासाठी अतिशय धोक्याचे आहे. शरीरात शारीरिक हालचालींचा अभाव निर्माण झाल्यानंतर सर्व अवयवांना व्यवस्थित रक्तपुरवठा होत नाही. तर काहीवेळा रक्ताच्या गुठळ्या तयार होतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: स्ट्रोक झाल्यास काय करावे?

    Ans: विलंब न करता त्वरित जवळच्या रुग्णालयात (ज्या ठिकाणी सिटी स्कॅन उपलब्ध आहे) जा.

  • Que: स्ट्रोकचे प्रकार कोणते आहेत?

    Ans: मेंदूत रक्तपुरवठा करणारी नळी ब्लॉक होणे, मेंदूतील रक्तवाहिनी फुटून रक्तस्त्राव होणे

  • Que: स्ट्रोक टाळण्यासाठी काय करावे?

    Ans: रक्तदाब आणि साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवा, संतुलित आहार आणि नियमित व्यायाम करा

Web Title: Why do brain blood vessels burstthese terrifying changes appear hours before a stroke ignoring them can be fatal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hypertension म्हणजे काय? वाढत्या उच्च रक्तदाबाचा शरीरावर कशा प्रकारे परिणाम होतो, जाणून घ्या सविस्तर
1

Hypertension म्हणजे काय? वाढत्या उच्च रक्तदाबाचा शरीरावर कशा प्रकारे परिणाम होतो, जाणून घ्या सविस्तर

पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार
2

पोटात अल्सर झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष न करता वेळीच करा उपचार

Lipstick And Cancer: लिपस्टिक लावल्यामुळे खरोखरच कॅन्सर होतो का? जाणून घ्या यामागील वैद्यकीय कारण
3

Lipstick And Cancer: लिपस्टिक लावल्यामुळे खरोखरच कॅन्सर होतो का? जाणून घ्या यामागील वैद्यकीय कारण

वाढत्या वयात कोणतीही सर्जरी झाल्यास ‘या’ पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी, राहाल कायमच दीर्घायुषी
4

वाढत्या वयात कोणतीही सर्जरी झाल्यास ‘या’ पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी, राहाल कायमच दीर्घायुषी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात? स्ट्रोक येण्याच्या काहीतास आधी शरीरात दिसून येतात ‘हे’ भयानक बदल, दुर्लक्ष केल्यास होईल मृत्यू

मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात? स्ट्रोक येण्याच्या काहीतास आधी शरीरात दिसून येतात ‘हे’ भयानक बदल, दुर्लक्ष केल्यास होईल मृत्यू

Feb 17, 2026 | 05:30 AM
PMP मधून नक्की जाऊ कोणत्या गावा? केवळ 500 रूपयांचा ‘हा’ बोर्ड…; प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप

PMP मधून नक्की जाऊ कोणत्या गावा? केवळ 500 रूपयांचा ‘हा’ बोर्ड…; प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप

Feb 17, 2026 | 02:35 AM
टिपू सुलतानवरुन महाराष्ट्रात पेटला वाद! सपकाळांच्या कौतुकावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा जोरदार पलटवार

टिपू सुलतानवरुन महाराष्ट्रात पेटला वाद! सपकाळांच्या कौतुकावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा जोरदार पलटवार

Feb 17, 2026 | 01:15 AM
पुणे पोलिसांकडून मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, 6 जणांना अटक; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे ड्रग्ज पकडले

पुणे पोलिसांकडून मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, 6 जणांना अटक; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे ड्रग्ज पकडले

Feb 17, 2026 | 12:30 AM
पुढील आठवड्यात PM मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर? भारत-इस्रायल FTA कराराची शक्यता

पुढील आठवड्यात PM मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर? भारत-इस्रायल FTA कराराची शक्यता

Feb 16, 2026 | 11:23 PM
AUS vs SL: ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाद? कांगारूंना 8 विकेट्सने पराभूत करत श्रीलंकेची सुपर 8 मध्ये एंट्री; निसांकाचे नाबाद शतक

AUS vs SL: ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाद? कांगारूंना 8 विकेट्सने पराभूत करत श्रीलंकेची सुपर 8 मध्ये एंट्री; निसांकाचे नाबाद शतक

Feb 16, 2026 | 10:24 PM
‘या’ तीन 350CC बाईकवर धडकते प्रत्येक तरुणाचे हृदय! मायलेज 40 किमी आणि बजेट फ्रेंडली किमतीची हमी

‘या’ तीन 350CC बाईकवर धडकते प्रत्येक तरुणाचे हृदय! मायलेज 40 किमी आणि बजेट फ्रेंडली किमतीची हमी

Feb 16, 2026 | 09:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM