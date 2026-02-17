मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात? स्ट्रोक येण्याच्या काहीतास आधी शरीरात दिसून येतात ‘हे’ भयानक बदल, दुर्लक्ष केल्यास होईल मृत्यू

स्ट्रोकची गंभीर लक्षणे?
मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात?
स्ट्रोक येण्याची कारणे?
वातवरणात सतत होणारे बदल, मानसिक ताण, शारीरिक थकवा, अपुरी झोप, जंक फूडचे अतिसेवन, शारीरिक हालचालींचा अभाव इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे शरीरात असंख्य बदल दिसून येतात. पण अनेक लोक सामान्य समस्या समजून दुर्लक्ष करतात, असे न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. आरोग्यासंबंधित अतिशय भयानक समस्या म्हणजे स्ट्रोक. कोणत्याही वयोगटातील व्यक्तीला स्ट्रोक येऊ शकतो. भारतात दरवर्षी सुमारे 18 लाख लोकांना स्ट्रोकसारख्या गंभीर आजाराचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे तरुण वयातील मुलामुलींमध्ये स्ट्रोक येण्याचे प्रमाण 10 ते 14 टक्क्यांनी वाढले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शरीरात दिसून येणाऱ्या लक्षणांकडे कायमच दुर्लक्ष करणे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला स्ट्रोक येण्याआधी शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात आणि मेंदूच्या रक्तवाहिन्या फुटण्याची कारणे? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
मेंदूच्या एखाद्या भागाला होणारा रक्तपुरवठा अचानक थांबतो, त्यावेळी मेंदूच्या रक्तवाहिन्या फुटतात, यालाच स्ट्रोक असे म्हंटले जाते. शरीरात वाढलेल्या उच्च रक्तदाबामुळे काहीवेळा मेंदूचे गंभीर नुकसान होते. याशिवाय मधुमेह, हृदयरोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान आणि जीवनशैलीतील चुकीच्या सवयी स्ट्रोक येण्यास कारणीभूत ठरतात. स्ट्रोक आलेल्या व्यक्तीसाठी प्रत्येक सेकंड आणि प्रत्येक मिनिट अतिशय महत्वाचा असतो. योग्य वेळी उपचार न केल्यास मेंदूला गंभीर होण्यासोबतच काहीवेळा मृत्यू होण्याची जास्त शक्यता असते. या गंभीर आजाराची लक्षणे वेळीच ओळखणे फार गरजेचे आहे
थंडीच्या दिवसांमध्ये वातावरण थंड असल्यामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, ज्याच्या परिणामामुळे उच्च रक्तदाब वाढतो आणि स्ट्रोक येण्याची शक्यता जास्त असते. याशिवाय कमी पाणी प्यायल्यामुळे रक्त घट्ट होते आणि रक्ताच्या गुठळ्या होतात. रक्ताच्या गुठळ्या होणे संपूर्ण शरीरासाठी अतिशय धोक्याचे आहे. शरीरात शारीरिक हालचालींचा अभाव निर्माण झाल्यानंतर सर्व अवयवांना व्यवस्थित रक्तपुरवठा होत नाही. तर काहीवेळा रक्ताच्या गुठळ्या तयार होतात.
