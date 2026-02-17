PMP मधून नक्की जाऊ कोणत्या गावा? केवळ 500 रूपयांचा ‘हा’ बोर्ड…; प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
काही अंतर गेल्यानंतर वाहक त्यांना चुकीच्या बसमध्ये बसल्याचे सांगतो आणि पुढील स्थानकावर उतरावे लागते. त्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 02:35 AM
पुणे पीएमपीएल बस (फोटो -चंद्रकांत कांबळे)

पीएमपीची पुणेकरांची लाईफलाइन अशी ओळख
रूट बोर्ड नसल्याने  प्रवाशांची गैरसोय
पीएमपीचेही  होतेय लाखो रुपयांचे नुकसान

चंद्रकांत कांबळे/ पुणे: पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) च्या बसवरील मार्ग दर्शविणारा डिजिटल रूट बोर्ड (मार्ग फलक) अनेक बसमध्ये बंद अवस्थेत आहे. तसेच मागील दरवाज्याजवळ लावला जाणारा साधा रूट बोर्डही बहुतेक वेळा लावलेला नसतो.त्यामुळे बस नेमकी कुठे जाणार आहे हे प्रवाशांना समजत नाही.परिणामी प्रवाशांचा (Pune News) वेळ वाया जात असून काही प्रवासी कंटाळून खाजगी वाहनांचा पर्याय निवडत आहेत. यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाया जाण्याबरोबरच ५०० रुपयांचा बोर्ड न लावल्यामुळे पीएमपीचेही लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे.

रूट बोर्ड नसल्यामुळे अनेक प्रवासी चुकीच्या बसमध्ये चढत आहेत. काही अंतर गेल्यानंतर वाहक त्यांना चुकीच्या बसमध्ये बसल्याचे सांगतो आणि पुढील स्थानकावर उतरावे लागते. त्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून गोंधळलेल्या अवस्थेत बसमधून उतरावे लागत आहे.

PMP चा चेकरच्या माध्यमातून केवळ ‘कमाई’चा प्रयत्न? डोळ्यांना झापड लावून…; स्वच्छतेचा अभाव अन्…

५०० रुपयांचा बोर्ड न लावल्यामुळे लाखोंचे नुकसान

पीएमपीच्या अनेक बसवर सुमारे ५०० रुपयांचा रूट बोर्ड लावलेला नसल्यामुळे बसचा मार्ग स्पष्ट होत नाही.त्यामुळे नवीन प्रवासी काही वेळ स्थानकावर थांबल्यानंतर खाजगी बसकडे वळताना दिसतात.रूट बोर्ड नसणे हेच यामागील मुख्य कारण असून यामुळे पीएमपीचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे.

डिजिटल फलक नसल्यामुळे राञीच्या वेळी मार्ग कळत नाही

पीएमपीचे डिजिटल फलक बहुतेक बसमध्ये बंद आहेत. यामुळे विशेषतः रात्रीच्या वेळी बसचा मार्ग समजत नसल्याने प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो.

चेकर चे पूर्ण दुर्लक्ष

या महत्त्वाच्या बाबीकडे चेकरांचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. चेकरांचे मुख्य काम म्हणजे प्रवाशांची तिकिटे तपासणे, रूट बोर्ड व मार्गदर्शक फलकांची पाहणी करणे, वाहकांची अचानक रोकड तपासणी करणे, चालक कोणताही थांबा चुकवत नाही याची खात्री करणे, तसेच चालक मोबाईलवर बोलत वाहन चालवत नाही ना हे पाहणे. या सर्व कामांसाठी मुख्य चेकर १४५ आणि मदतनीस १७६ असे एकूण ३२१ चेकर नेमले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश वेळा हे चेकर केवळ तिकीट न काढणाऱ्या प्रवाशांवर कारवाई करताना दिसतात आणि इतर बाबींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत.

Pune PMP News: पीएमपी प्रवाशांचा ऑनलाईन तिकीटाकडे कल; दररोज १ लाख…

मला बालगंधर्व येथून दांडेकर पूल येथे जायचे होते,समोर काञज असे बसवर लिहलेले असल्यामुळे बसमध्ये बसलो परंतु कोणत्या मार्गाने बस जाणार आहे हे मागच्या बाजूला बोर्ड नसल्यामुळे मला कळालेच नाही.त्यामुळे माझा मार्ग चुकला वाहकांने मला साहित्य परिषद येथे सोडले.त्या ठिकाणाहून गांजवे चौक येथे चालत जावे लागले मग तिथून मी दांडेकर पूलची गाडी पकडली.

आकाश राठोड,पीएमपी प्रवासी

पीएमपीचा आढावा

एकूण बस – २,०४९

संचलनातील बस – १,७९५

एकूण मार्ग – ३८८

दैनंदिन फेऱ्या – २१,४४५

ज्या बसवर रूट बोर्ड (मार्ग फलक) लावलेले नाहीत, तिथे ते लावण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या आहेत. लवकरच सर्व बसवर डिजिटल आणि साधे फलक दिसतील.

— अ‍ॅलिस पोरे, सहव्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी.

Published On: Feb 17, 2026 | 02:35 AM

