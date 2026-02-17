Magh Amavasya 2026: पितृदोषाचा त्रास आहे का? अमावस्येच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

सनातन धर्मात अमावस्या तिथीला विशेष महत्त्व आहे. वर्षात १२ अमावस्या तिथी असतात, परंतु माघ महिन्यात येणारी अमावस्या तिथी शास्त्रांमध्ये विशेष महत्त्वाची मानली जाते. महाशिवरात्रीनंतर येणारी ही अमावस्या पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. या अमावस्येच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे याचे वर्णन शास्त्रामध्ये केलेले आहे. त्यामुळे तुम्हाला पूर्वजांच्या शापांपासून मुक्ती मिळवण्यास मदत होऊ शकते.
अमावस्येची सुरुवात सोमवार, 16 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5.40 वाजता सुरू होणार आहे आणि मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5.55 वाजता संपेल. उद्यतिथीनुसार माघ अमावस्या मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी आहे.
पितृदोषाने ग्रस्त असलेल्यांनी या दिवशी आपल्या पूर्वजांसाठी तर्पण आणि श्राद्ध करावे. तर्पणमध्ये जव, तीळ आणि तांदूळ वापरावेत. धार्मिक श्रद्धेनुसार, जो कोणी आपल्या पूर्वजांना काळे तीळ घालून पाणी अर्पण करतो, त्याचे पूर्वज प्रसन्न होतात. जर एखाद्या व्यक्तीने या दिवशी काशीतील पिशाच मोक्ष तीर्थावर आपल्या पूर्वजांसाठी श्राद्ध आणि त्रिपिंडी केली तर त्याच्या पूर्वजांनाही मोक्षाचा मार्ग मोकळा होतो.
अमावस्येच्या दिवशी पितरांना प्रसन्न करण्यासाठी आणि त्यांचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी गायीचे दान करावे. सनातन धर्मात असे मानले जाते की सर्व देवी-देवता गाईमध्ये वास करतात. अशा परिस्थितीत, अमावस्या तिथीला गाय दान केल्याने सर्व देवी-देवतांचा आशीर्वाद मिळतो.
अमावस्येच्या दिवशी सूर्यग्रहण असल्याने या दिवशी ग्रहणाच्या दुष्परिणामांपासून मुक्तता मिळविण्यासाठी सूर्यग्रहणाच्या दिवशी पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करा आणि पिंपळाची पूजा करा.
हिंदू श्रद्धेनुसार, कोणत्याही महिन्यातील अमावस्येचा दिवस धनदेवतेला प्रसन्न करण्यासाठी खूप शुभ आणि फायदेशीर मानला जातो. या दिवशी घर स्वच्छ केल्यानंतर तुम्ही देवी लक्ष्मीची विशेष पूजा करावी आणि तिच्या मंत्राचा जप करावा. अमावस्येच्या दिवशी तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दिवा लावावा आणि घराचा कोणताही कोपरा अंधारमय राहणार नाही याची खात्री करा.
या दिवशी भगवान विष्णूचीही पूजा करावी. या पूजेदरम्यान त्यांना पिवळे कपडे, पिवळी फुले आणि पिवळी मिठाई अर्पण करावी. शास्त्रांमध्येही या दिवशी गंगेत स्नान आणि दान करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. यामुळे पूर्वजांकडून आशीर्वाद देखील मिळतो. शिवाय, जेव्हा पूर्वज प्रसन्न होतात तेव्हा संपत्ती आणि समृद्धीची कमतरता नसते.
