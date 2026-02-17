Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Magh Amavasya 2026 Amavasya Upay Is There A Problem With Paternal Fault

Magh Amavasya 2026: पितृदोषाचा त्रास आहे का? अमावस्येच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

अमावस्येच्या दिवशी पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी आणि त्यांचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी काही गोष्टींचे दान करणे शुभ मानले जाते. अमावस्येच्या दिवशी काही गोष्टींचे दान करणे फायदेशीर मानले जाते. कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

Updated On: Feb 17, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • माघ अमावस्या कधी आहे
  • माघ अमावस्येला उपाय
  • पितृदोषाचा त्रास असणे
 

 

सनातन धर्मात अमावस्या तिथीला विशेष महत्त्व आहे. वर्षात १२ अमावस्या तिथी असतात, परंतु माघ महिन्यात येणारी अमावस्या तिथी शास्त्रांमध्ये विशेष महत्त्वाची मानली जाते. महाशिवरात्रीनंतर येणारी ही अमावस्या पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. या अमावस्येच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे याचे वर्णन शास्त्रामध्ये केलेले आहे. त्यामुळे तुम्हाला पूर्वजांच्या शापांपासून मुक्ती मिळवण्यास मदत होऊ शकते.

कधी आहे अमावस्या

अमावस्येची सुरुवात सोमवार, 16 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5.40 वाजता सुरू होणार आहे आणि मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5.55 वाजता संपेल. उद्यतिथीनुसार माघ अमावस्या मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी आहे.

अमावस्येला कोणते उपाय करावे

असे करा तर्पण

पितृदोषाने ग्रस्त असलेल्यांनी या दिवशी आपल्या पूर्वजांसाठी तर्पण आणि श्राद्ध करावे. तर्पणमध्ये जव, तीळ आणि तांदूळ वापरावेत. धार्मिक श्रद्धेनुसार, जो कोणी आपल्या पूर्वजांना काळे तीळ घालून पाणी अर्पण करतो, त्याचे पूर्वज प्रसन्न होतात. जर एखाद्या व्यक्तीने या दिवशी काशीतील पिशाच मोक्ष तीर्थावर आपल्या पूर्वजांसाठी श्राद्ध आणि त्रिपिंडी केली तर त्याच्या पूर्वजांनाही मोक्षाचा मार्ग मोकळा होतो.

Amavasya 2026: माघ अमावस्येला काय करावे आणि काय करू नये? जाणून घ्या

गाईचे दान

अमावस्येच्या दिवशी पितरांना प्रसन्न करण्यासाठी आणि त्यांचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी गायीचे दान करावे. सनातन धर्मात असे मानले जाते की सर्व देवी-देवता गाईमध्ये वास करतात. अशा परिस्थितीत, अमावस्या तिथीला गाय दान केल्याने सर्व देवी-देवतांचा आशीर्वाद मिळतो.

पिंपळाच्या झाडाची पूजा

अमावस्येच्या दिवशी सूर्यग्रहण असल्याने या दिवशी ग्रहणाच्या दुष्परिणामांपासून मुक्तता मिळविण्यासाठी सूर्यग्रहणाच्या दिवशी पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करा आणि पिंपळाची पूजा करा.

आर्थिक समस्या असल्यास करा हे उपाय

हिंदू श्रद्धेनुसार, कोणत्याही महिन्यातील अमावस्येचा दिवस धनदेवतेला प्रसन्न करण्यासाठी खूप शुभ आणि फायदेशीर मानला जातो. या दिवशी घर स्वच्छ केल्यानंतर तुम्ही देवी लक्ष्मीची विशेष पूजा करावी आणि तिच्या मंत्राचा जप करावा. अमावस्येच्या दिवशी तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दिवा लावावा आणि घराचा कोणताही कोपरा अंधारमय राहणार नाही याची खात्री करा.

Vinayaka Chaturthi 2026: फाल्गुन महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

विष्णूची पूजा करणे

या दिवशी भगवान विष्णूचीही पूजा करावी. या पूजेदरम्यान त्यांना पिवळे कपडे, पिवळी फुले आणि पिवळी मिठाई अर्पण करावी. शास्त्रांमध्येही या दिवशी गंगेत स्नान आणि दान करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. यामुळे पूर्वजांकडून आशीर्वाद देखील मिळतो. शिवाय, जेव्हा पूर्वज प्रसन्न होतात तेव्हा संपत्ती आणि समृद्धीची कमतरता नसते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: माघ अमावस्या कधी आहे

    Ans: माघ अमावस्या मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: पितृदोष म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंडलीतील काही ग्रहस्थितींमुळे पितरांची नाराजी किंवा अपूर्ण कर्मांचे परिणाम दिसून येतात, त्याला पितृदोष म्हणतात. हे पारंपरिक श्रद्धांवर आधारित आहे.

  • Que: पितृदोषाची लक्षणे कोणती मानली जातात?

    Ans: घरात वारंवार अडथळे येणे, विवाह किंवा संतानप्राप्तीत विलंब, आर्थिक अडचणी, मानसिक अस्वस्थता

Web Title: Magh amavasya 2026 amavasya upay is there a problem with paternal fault

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Falgun Month: शालिवाहन शतकातील शेवटचा महिना फाल्गुन, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व
1

Falgun Month: शालिवाहन शतकातील शेवटचा महिना फाल्गुन, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Astro Tips: तुमच्या राशीनुसार कोणता धातू ठरेल फायदेशीर, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व
2

Astro Tips: तुमच्या राशीनुसार कोणता धातू ठरेल फायदेशीर, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व

Astro Tips: शनिच्या राशीत तयार होत आहे पंचग्रही योग, या राशींना मिळणार चांगले फळ
3

Astro Tips: शनिच्या राशीत तयार होत आहे पंचग्रही योग, या राशींना मिळणार चांगले फळ

Amavasya 2026: माघ अमावस्येला काय करावे आणि काय करू नये? जाणून घ्या
4

Amavasya 2026: माघ अमावस्येला काय करावे आणि काय करू नये? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Magh Amavasya 2026: पितृदोषाचा त्रास आहे का? अमावस्येच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

Magh Amavasya 2026: पितृदोषाचा त्रास आहे का? अमावस्येच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

Feb 17, 2026 | 07:05 AM
सूर्य, चंद्रानंतर आता ताऱ्यालाही ग्रहण; शास्त्रज्ञांनी अनुभवला अद्भूत खगोलशास्त्रीय नजारा

सूर्य, चंद्रानंतर आता ताऱ्यालाही ग्रहण; शास्त्रज्ञांनी अनुभवला अद्भूत खगोलशास्त्रीय नजारा

Feb 17, 2026 | 07:00 AM
‘हा’ हिशोब पक्का ठेवा! शोरूमचा मालक स्वतः Maruti Fronx ची चावी देईल हातात, EMI तर 15000 रुपयांपेक्षा कमी

‘हा’ हिशोब पक्का ठेवा! शोरूमचा मालक स्वतः Maruti Fronx ची चावी देईल हातात, EMI तर 15000 रुपयांपेक्षा कमी

Feb 17, 2026 | 06:15 AM
मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात? स्ट्रोक येण्याच्या काहीतास आधी शरीरात दिसून येतात ‘हे’ भयानक बदल, दुर्लक्ष केल्यास होईल मृत्यू

मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात? स्ट्रोक येण्याच्या काहीतास आधी शरीरात दिसून येतात ‘हे’ भयानक बदल, दुर्लक्ष केल्यास होईल मृत्यू

Feb 17, 2026 | 05:30 AM
PMP मधून नक्की जाऊ कोणत्या गावा? केवळ 500 रूपयांचा ‘हा’ बोर्ड…; प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप

PMP मधून नक्की जाऊ कोणत्या गावा? केवळ 500 रूपयांचा ‘हा’ बोर्ड…; प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप

Feb 17, 2026 | 02:35 AM
टिपू सुलतानवरुन महाराष्ट्रात पेटला वाद! सपकाळांच्या कौतुकावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा जोरदार पलटवार

टिपू सुलतानवरुन महाराष्ट्रात पेटला वाद! सपकाळांच्या कौतुकावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा जोरदार पलटवार

Feb 17, 2026 | 01:15 AM
पुणे पोलिसांकडून मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, 6 जणांना अटक; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे ड्रग्ज पकडले

पुणे पोलिसांकडून मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, 6 जणांना अटक; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे ड्रग्ज पकडले

Feb 17, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM