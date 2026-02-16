Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Pune Bjp Congress Rada Strict Action Will Be Taken Against Anyone Found Guilty In The Investigation

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

पुण्यातील काँग्रेस भवन येथे झालेल्या दगडफेक आणि हिंसक आंदोलनानंतर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 05:55 PM

Follow Us:

पुण्यातील काँग्रेस भवन येथे झालेल्या दगडफेक आणि हिंसक आंदोलनानंतर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राजकीय आंदोलनादरम्यान निर्माण झालेला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि त्यानंतर झालेली कारवाई यावर त्यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, राजकीय आंदोलनादरम्यान झालेली दगडफेक ही अत्यंत दुर्दैवी आहे. पोलिसांनी वेळीच मध्यस्थी करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली असून दोन्ही बाजूंवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.”आंदोलन हिंसक होईल किंवा दगडफेक होईल, अशी कोणतीही पूर्वकल्पना पोलिसांकडे नव्हती. जर अशी माहिती असती, तर आंदोलनाला परवानगी दिली नसती,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे कार्यालय किंवा नेत्याच्या निवासस्थानी आंदोलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. महापौरांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, फिर्यादीच्या जबाबावरून (Statement) गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.

Follow Us:

पुण्यातील काँग्रेस भवन येथे झालेल्या दगडफेक आणि हिंसक आंदोलनानंतर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राजकीय आंदोलनादरम्यान निर्माण झालेला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि त्यानंतर झालेली कारवाई यावर त्यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, राजकीय आंदोलनादरम्यान झालेली दगडफेक ही अत्यंत दुर्दैवी आहे. पोलिसांनी वेळीच मध्यस्थी करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली असून दोन्ही बाजूंवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.”आंदोलन हिंसक होईल किंवा दगडफेक होईल, अशी कोणतीही पूर्वकल्पना पोलिसांकडे नव्हती. जर अशी माहिती असती, तर आंदोलनाला परवानगी दिली नसती,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे कार्यालय किंवा नेत्याच्या निवासस्थानी आंदोलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. महापौरांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, फिर्यादीच्या जबाबावरून (Statement) गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.

Web Title: Pune bjp congress rada strict action will be taken against anyone found guilty in the investigation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 05:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

माझी जीभ कापायची असेल तर खुशाल कापा, पण मी…; हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टच सांगितलं
1

माझी जीभ कापायची असेल तर खुशाल कापा, पण मी…; हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टच सांगितलं

Tipu Sultan Controversy: ‘हर्षवर्धन सपकाळ यांना तात्काळ अटक करा!” टिपू सुलतानशी तुलनेवरून हेमंत पाटील आक्रमक  
2

Tipu Sultan Controversy: ‘हर्षवर्धन सपकाळ यांना तात्काळ अटक करा!” टिपू सुलतानशी तुलनेवरून हेमंत पाटील आक्रमक  

भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण
3

भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण

टिपू सुलतान वादावरून संभाजीनगर तापले! Harshvardhan Sapkal यांच्या विरोधात भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन
4

टिपू सुलतान वादावरून संभाजीनगर तापले! Harshvardhan Sapkal यांच्या विरोधात भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
देशातील सर्वात महागडी घरे मुंबईत! 100 कोटी किमतीचे फ्लॅटची सहज होतेय विक्री

देशातील सर्वात महागडी घरे मुंबईत! 100 कोटी किमतीचे फ्लॅटची सहज होतेय विक्री

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Latur Zilla Parishad: चाकूरमध्ये राजकीय भूकंप! २६ उमेदवारांची डिपॉझिट जप्त

Latur Zilla Parishad: चाकूरमध्ये राजकीय भूकंप! २६ उमेदवारांची डिपॉझिट जप्त

Feb 16, 2026 | 05:54 PM
सर्दी, खोकला आणि ताप…; १४ दिवसांत २० जणांचा मृत्यू! ‘या’ राज्यात पसरला भयानक आजार

सर्दी, खोकला आणि ताप…; १४ दिवसांत २० जणांचा मृत्यू! ‘या’ राज्यात पसरला भयानक आजार

Feb 16, 2026 | 05:43 PM
Switzerlandमध्ये बर्फवृष्टीचा हाहाकार! ५० हून प्रवाशांना घेऊन जाणारी ट्रेन रुळावरुन घसरली

Switzerlandमध्ये बर्फवृष्टीचा हाहाकार! ५० हून प्रवाशांना घेऊन जाणारी ट्रेन रुळावरुन घसरली

Feb 16, 2026 | 05:39 PM
AFG vs UAE, T20 World Cup 2026 : रशीद खान टी-20 क्रिकेटचा बॉस! ‘हा’ भीम पराक्रम करत रचला खास इतिहास

AFG vs UAE, T20 World Cup 2026 : रशीद खान टी-20 क्रिकेटचा बॉस! ‘हा’ भीम पराक्रम करत रचला खास इतिहास

Feb 16, 2026 | 05:37 PM
Shivjayanti 2026 : धगधगत्या आगीतून नारळ काढण्याचं साहस अन्…; शिवकाळातील होळीची अंगावर शहारे आणणारी शौर्यपरंपरा

Shivjayanti 2026 : धगधगत्या आगीतून नारळ काढण्याचं साहस अन्…; शिवकाळातील होळीची अंगावर शहारे आणणारी शौर्यपरंपरा

Feb 16, 2026 | 05:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM