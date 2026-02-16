Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

अहिल्यानगर शहरालगतच्या भिंगार परिसरात आज सकाळी बिबट्याने धुमाकूळ घातल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. वडारवाडी आणि नागरदेवळे परिसरात सकाळपासून बिबट्या फिरत असल्याचे स्थानिकांच्या निदर्शनास आले. भर नागरी वस्तीत बिबट्याचा वावर दिसल्याने नागरिकांनी तातडीने पोलिस आणि वनविभागाला माहिती दिली.
अहिल्यानगर शहरालगतच्या भिंगार परिसरात आज सकाळी बिबट्याने धुमाकूळ घातल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. वडारवाडी आणि नागरदेवळे परिसरात सकाळपासून बिबट्या फिरत असल्याचे स्थानिकांच्या निदर्शनास आले. भर नागरी वस्तीत बिबट्याचा वावर दिसल्याने नागरिकांनी तातडीने पोलिस आणि वनविभागाला माहिती दिली.