‘हा’ हिशोब पक्का ठेवा! शोरूमचा मालक स्वतः Maruti Fronx ची चावी देईल हातात, EMI तर 15000 रुपयांपेक्षा कमी

देशातील आघाडीच्या वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेल्या मारुती सुझुकीने अनेक सेगमेंटमध्ये कार ऑफर केल्या आहेत. कंपनीकडून कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन पर्यायासह मारुती फ्रॉन्क्स ऑफर केली जाते. जर तुम्ही या एसयूव्हीचा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर मग चला जाणून घेऊयात की या कारसाठी 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर दरमहा तुम्हाला किती EMI भरावा लागेल?
मारुती फ्रॉन्क्सचा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन व्हेरिएंट 8.15 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे. तर याची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 9.14 लाख रुपये आहे. यामध्ये 8.15 लाखांची एक्स-शोरूम किंमत, तसेच आरटीओसाठी अंदाजे 57000 आणि विम्यासाठी अंदाजे 43000 रुपये समाविष्ट आहेत.
जर तुम्ही ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन असलेल्या या कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी केला तर बँक फक्त एक्स-शोरूम किमतीवर तुम्हाला कर्ज उपलब्ध करून देईल. 1 लाखाचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर, तुम्हाला बँकेकडून अंदाजे 8.15 लाख इतके कर्ज मिळेल. जर बँक तुम्हाला सात वर्षांसाठी 9% व्याजदराने 8.15 लाख देत असेल, तर तुम्हाला पुढील सात वर्षांसाठी फक्त 13,108 रुपये प्रति महिना ईएमआय भरावा लागेल.
जर तुम्ही बँकेकडून 9% व्याजदराने सात वर्षांसाठी 8.15 लाखांचे कार लोन घेतले तर तुम्हाला सात वर्षांसाठी दरमहा 13108 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागेल. अशा प्रकारे, सात वर्षांमध्ये, तुम्हाला फ्रॉन्क्स ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसाठी अंदाजे 2.86 लाख रुपयांचे व्याज द्यावे लागेल. यानंतर, एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह कारची एकूण किंमत अंदाजे 12.01 लाख रुपये असेल.