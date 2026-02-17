Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘हा’ हिशोब पक्का ठेवा! शोरूमचा मालक स्वतः Maruti Fronx ची चावी देईल हातात, EMI तर 15000 रुपयांपेक्षा कमी

मारुती सुझुकीच्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Maruti Suzuki Fronx. या कारच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटसाठी एक लाखांचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला किती EMI द्यावा लागू शकतो, त्याबद्दल आज जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 17, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मारुती सुझुकी ही देशातील आघाडीची ऑटो कंपनी
  • Maruti Fronx Automatic Variant ला ग्राहकांची चांगली पसंती
  • 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? जाणून घ्या
आपली स्वतःची कार असावी हे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. हेच स्वप्न साकार करण्यासाठी अनेक जण खूप कष्ट करतात. मात्र, जेव्हा कार खरेदी करण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र नेमकी कोणती कार खरेदी करावी हा प्रश्न समोर उद्भवतो. जर तुम्हालाही एक चांगली परफॉर्मन्स देणारी कार हवी असेल तर Maruti Suzuki Fronx तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते.

देशातील आघाडीच्या वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेल्या मारुती सुझुकीने अनेक सेगमेंटमध्ये कार ऑफर केल्या आहेत. कंपनीकडून कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन पर्यायासह मारुती फ्रॉन्क्स ऑफर केली जाते. जर तुम्ही या एसयूव्हीचा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर मग चला जाणून घेऊयात की या कारसाठी 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर दरमहा तुम्हाला किती EMI भरावा लागेल?

गॅरेजला जाण्याची गरज नाही! ‘ही’ एक सोपी ट्रिक आणि 30 मिनिटांत स्वतः बदला बाईकचे इंजिन ऑइल

मारुती फ्रॉन्क्सची किंमत किती?

मारुती फ्रॉन्क्सचा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन व्हेरिएंट 8.15 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे. तर याची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 9.14 लाख रुपये आहे. यामध्ये 8.15 लाखांची एक्स-शोरूम किंमत, तसेच आरटीओसाठी अंदाजे 57000 आणि विम्यासाठी अंदाजे 43000 रुपये समाविष्ट आहेत.

1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?

जर तुम्ही ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन असलेल्या या कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी केला तर बँक फक्त एक्स-शोरूम किमतीवर तुम्हाला कर्ज उपलब्ध करून देईल. 1 लाखाचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर, तुम्हाला बँकेकडून अंदाजे 8.15 लाख इतके कर्ज मिळेल. जर बँक तुम्हाला सात वर्षांसाठी 9% व्याजदराने 8.15 लाख देत असेल, तर तुम्हाला पुढील सात वर्षांसाठी फक्त 13,108 रुपये प्रति महिना ईएमआय भरावा लागेल.

तर मग कारची किंमत महागणार

जर तुम्ही बँकेकडून 9% व्याजदराने सात वर्षांसाठी 8.15 लाखांचे कार लोन घेतले तर तुम्हाला सात वर्षांसाठी दरमहा 13108 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागेल. अशा प्रकारे, सात वर्षांमध्ये, तुम्हाला फ्रॉन्क्स ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसाठी अंदाजे 2.86 लाख रुपयांचे व्याज द्यावे लागेल. यानंतर, एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह कारची एकूण किंमत अंदाजे 12.01 लाख रुपये असेल.

Web Title: Maruti fronx automatic variant emi after 1 lakh rupees down payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ तीन 350CC बाईकवर धडकते प्रत्येक तरुणाचे हृदय! मायलेज 40 किमी आणि बजेट फ्रेंडली किमतीची हमी
1

‘या’ तीन 350CC बाईकवर धडकते प्रत्येक तरुणाचे हृदय! मायलेज 40 किमी आणि बजेट फ्रेंडली किमतीची हमी

Hyundai Verna येणार एका नवीन आणि मॉडर्न लूकमध्ये! जाणून घ्या किमतीपासून ते फीचर्सपर्यंतची माहिती
2

Hyundai Verna येणार एका नवीन आणि मॉडर्न लूकमध्ये! जाणून घ्या किमतीपासून ते फीचर्सपर्यंतची माहिती

‘या’ एक गोष्टीमुळे Hyundai Creta वर Tata Sierra भारी! किमतीत खूप मोठे अंतर
3

‘या’ एक गोष्टीमुळे Hyundai Creta वर Tata Sierra भारी! किमतीत खूप मोठे अंतर

भारतीय ग्राहकांना दिसताय फक्त आणि फक्त Electric Car! जानेवारी 2026 मध्ये धमाकेदार विक्री
4

भारतीय ग्राहकांना दिसताय फक्त आणि फक्त Electric Car! जानेवारी 2026 मध्ये धमाकेदार विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘हा’ हिशोब पक्का ठेवा! शोरूमचा मालक स्वतः Maruti Fronx ची चावी देईल हातात, EMI तर 15000 रुपयांपेक्षा कमी

‘हा’ हिशोब पक्का ठेवा! शोरूमचा मालक स्वतः Maruti Fronx ची चावी देईल हातात, EMI तर 15000 रुपयांपेक्षा कमी

Feb 17, 2026 | 06:15 AM
मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात? स्ट्रोक येण्याच्या काहीतास आधी शरीरात दिसून येतात ‘हे’ भयानक बदल, दुर्लक्ष केल्यास होईल मृत्यू

मेंदूच्या रक्तवाहिन्या का फुटतात? स्ट्रोक येण्याच्या काहीतास आधी शरीरात दिसून येतात ‘हे’ भयानक बदल, दुर्लक्ष केल्यास होईल मृत्यू

Feb 17, 2026 | 05:30 AM
PMP मधून नक्की जाऊ कोणत्या गावा? केवळ 500 रूपयांचा ‘हा’ बोर्ड…; प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप

PMP मधून नक्की जाऊ कोणत्या गावा? केवळ 500 रूपयांचा ‘हा’ बोर्ड…; प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप

Feb 17, 2026 | 02:35 AM
टिपू सुलतानवरुन महाराष्ट्रात पेटला वाद! सपकाळांच्या कौतुकावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा जोरदार पलटवार

टिपू सुलतानवरुन महाराष्ट्रात पेटला वाद! सपकाळांच्या कौतुकावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा जोरदार पलटवार

Feb 17, 2026 | 01:15 AM
पुणे पोलिसांकडून मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, 6 जणांना अटक; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे ड्रग्ज पकडले

पुणे पोलिसांकडून मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, 6 जणांना अटक; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे ड्रग्ज पकडले

Feb 17, 2026 | 12:30 AM
पुढील आठवड्यात PM मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर? भारत-इस्रायल FTA कराराची शक्यता

पुढील आठवड्यात PM मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर? भारत-इस्रायल FTA कराराची शक्यता

Feb 16, 2026 | 11:23 PM
AUS vs SL: ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाद? कांगारूंना 8 विकेट्सने पराभूत करत श्रीलंकेची सुपर 8 मध्ये एंट्री; निसांकाचे नाबाद शतक

AUS vs SL: ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाद? कांगारूंना 8 विकेट्सने पराभूत करत श्रीलंकेची सुपर 8 मध्ये एंट्री; निसांकाचे नाबाद शतक

Feb 16, 2026 | 10:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM