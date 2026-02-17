टिपू सुलतानवरुन महाराष्ट्रात पेटला वाद! सपकाळांच्या कौतुकावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा जोरदार पलटवार

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतानची प्रशंसा केल्याने राजकीय वाद निर्माण झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधानाचा निषेध केला आणि माफी मागण्याची मागणी केली.

Updated On: Feb 17, 2026 | 01:15 AM
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतानचे कौतुक केल्यामुळे सीएम देवेंद्र फडणवीस आक्रमक झाले आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, वर्तमानाकडे दुर्लक्ष करून थेट भूतकाळात गेले. त्यांनी म्हैसूरचा सिंह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हैदर अलीचा मुलगा टिपू सुलतान याचे कौतुक केले. टिपूने त्याच्या शौर्याने इंग्रजांना कठीण वेळ दिली होती. तो फ्रेंच कारागिरांनी बनवलेल्या युद्धात रॉकेटचा वापर करत असे. श्रीरंगपट्टणाची लढाई कर्नाटकच्या इतिहासात प्रसिद्ध आहे.”

यावर मी म्हणालो, “छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात राहून टिपू सुलतानची प्रशंसा केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सपकाळ यांना जोरदार फटकारले आणि म्हटले की सपकाळ यांना लाज वाटली पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुघलांशी लढा दिला आणि स्वराज्य स्थापन केले, तर टिपू सुलतानने हजारो हिंदूंची हत्या केली. अशा हिंदूविरोधी जुलमी राजाचे कौतुक करणे आम्ही सहन करणार नाही. सपकाळ यांनी त्यांच्या विधानाबद्दल जाहीरपणे माफी मागावी.”अशी आक्रमक भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे.

शेजारी म्हणाले, “निशाणेबाज, मुस्लिम मतपेढी लक्षात ठेवून टिपूची प्रशंसा केली जात आहे. अशा प्रकारचे राजकारण प्रत्येक पक्षात होते. इंदिरा गांधींची प्रशंसा करताना तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ म्हणाले, “इंडिया म्हणजे इंदिरा आणि इंदिरा म्हणजे इंडिया.” त्याचप्रमाणे, काही काळापूर्वी ओडिशाचे भाजप खासदार प्रदीप पुरोहित यांनी दावा केला होता की पंतप्रधान मोदी हे त्यांच्या मागील जन्मात छत्रपती शिवाजी महाराज होते. हे रहस्य त्यांना गंधमर्दन टेकडी परिसरात राहणाऱ्या संत गिरिजा बाबा यांनी सांगितले होते.

यावर मी म्हणालो, “जर भाजप खासदार मोदींचे गौरव करत असेल तर त्यात आश्चर्य काय? मोदींनी स्वतःचे दैवी स्वरूप अनुभवले आहे, म्हणूनच त्यांनी काही वर्षांपूर्वी म्हटले होते की त्यांना वाटते की ते जैविक नाहीत. त्यांचे गंगा मातेशी खोलवरचे नाते आहे. जर भाजप भक्तांची इच्छा असेल तर ते भीष्म पितामह यांच्याप्रमाणेच मोदींना गंगेचा पुत्र म्हणू शकतात. त्याचप्रमाणे, काही महिन्यांपूर्वी, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्यांच्या दैवी दृष्टीक्षेपाने टी-शर्ट आणि जीन्स घालणाऱ्या राहुल गांधींमध्ये निळ्या रंगाच्या आणि पिवळ्या रंगाच्या भगवान रामाचे दर्शन घडवले. आपल्या विविध पक्षांचे नेते काय ज्ञान देतील हे सांगणे अशक्य आहे.”

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Published On: Feb 17, 2026 | 01:15 AM

