तुम्लाहाही विंटेज कार आवडतात? तर ही आहेत भारतातील ऑटोमोबाईल संग्रहालये! एका क्लिकवर पाहून घ्या

भारतातील ऑटोमोबाईल संग्रहालये ही वाहनप्रेमींसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहेत. या संग्रहालयांमध्ये शंभर वर्षांहून अधिक जुना वाहन इतिहास जतन करण्यात आला आहे. विंटेज कार, राजेशाही गाड्या, दुर्मिळ मोटारसायकली आणि ऐतिहासिक वाहने इथे पाहायला मिळतात. अनेक गाड्या पूर्वीच्या राजघराण्यांनी आणि नामांकित व्यक्तींनी वापरलेल्या आहेत. या संग्रहालयांमुळे वाहन तंत्रज्ञानाचा प्रवास आणि त्यातील बदल समजून घेण्याची संधी मिळते. तसेच भारतातील आणि जगातील ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या विकासाची माहितीही येथे मिळते. जुन्या वाहनांची रचना, सौंदर्य आणि अभियांत्रिकी कौशल्य अनुभवण्यासाठी ही ठिकाणे सर्वोत्तम मानली जातात. वाहन इतिहास आणि वारसा जपणारी ही संग्रहालये प्रत्येकाने एकदा तरी पाहावीत अशी आहेत, यापैकीच काही संग्रहालये खालीलप्रमाणे,