लग्नात करवलीसाठी साऊथ इंडियन घागऱ्याच्या सुंदर डिझाइन्स! मनमोहक लुकचे सगळेच करतील कौतुक

लग्नसराईच्या दिवसांना सुरुवात झाली आहे. लग्नात रॉयल आणि मॉर्डन लुक दिसावा म्हणून अनेक वेगवेगळ्या ब्रँडच्या साड्या, लेहेंगे, सिल्क साडी खरेदी केल्या जातात. साड्यांची खरेदी केल्यानंतर त्यावर नेमका कसा लुक करावा, बऱ्याचदा हे सुचत नाही. नवरीच्या साड्यांची खरेदी लग्नाच्या दोन ते तीन महिने आधीपासूनच केली जाते. पण लग्न सोहळ्यात नवरीसोबत करवलीला सुद्धा खूप जास्त मान असतो. त्यामुळे करवलीने लग्नात कायमच साडी नेसण्यापेक्षा साऊथ इंडियन हाफ साडी नेसल्यास लुक खूप सुंदर दिसेल. चला तर पाहुयात साऊथ इंडियन हाफ साडीचे काही सुंदर प्रकार.(फोटो सौजन्य – pinterest)