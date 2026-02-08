११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

ठाण्यातील प्रसिद्ध ११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचे उद्घाटन शुक्रवारी संध्याकाळी मोठ्या उत्साहात पार पडले. हा महोत्सव ६ ते ९ फेब्रुवारी दरम्यान उपवन तलाव परिसरात आयोजित करण्यात आला असून, यंदाचा फेस्टिव्हल हा ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. ढोल ताशांच्या गजरात आणि टाळ मृदुंगाच्या निनादात विठू माऊलीच्या भक्तिभावात भव्य शोभा यात्रा काढण्यात आली. शोभा यात्रेत सादर होणारे मर्दानी खेळ प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत होते. भव्य दिव्य शोभा यात्रेस ठाणेकरांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. या महोत्सवात प्रमुख अतिथी म्हणून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, ठाणे महापौर शर्मिला पिंपळोलकर तसेच उपमहापौर कृष्ण पाटील यांची उपस्थिती लाभली होती.
ठाण्यातील प्रसिद्ध ११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचे उद्घाटन शुक्रवारी संध्याकाळी मोठ्या उत्साहात पार पडले. हा महोत्सव ६ ते ९ फेब्रुवारी दरम्यान उपवन तलाव परिसरात आयोजित करण्यात आला असून, यंदाचा फेस्टिव्हल हा ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. ढोल ताशांच्या गजरात आणि टाळ मृदुंगाच्या निनादात विठू माऊलीच्या भक्तिभावात भव्य शोभा यात्रा काढण्यात आली. शोभा यात्रेत सादर होणारे मर्दानी खेळ प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत होते. भव्य दिव्य शोभा यात्रेस ठाणेकरांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. या महोत्सवात प्रमुख अतिथी म्हणून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, ठाणे महापौर शर्मिला पिंपळोलकर तसेच उपमहापौर कृष्ण पाटील यांची उपस्थिती लाभली होती.