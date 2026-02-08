Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  The 11th Sanskriti Art Festival Was Inaugurated With Great Enthusiasm Based On The Theme Of Vithalwari Of Art Confluence

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

ठाण्यातील प्रसिद्ध ११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचे उद्घाटन शुक्रवारी संध्याकाळी मोठ्या उत्साहात पार पडले. हा महोत्सव ६ ते ९ फेब्रुवारी दरम्यान उपवन तलाव परिसरात आयोजित करण्यात आला

Updated On: Feb 08, 2026 | 03:25 PM

ठाण्यातील प्रसिद्ध ११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचे उद्घाटन शुक्रवारी संध्याकाळी मोठ्या उत्साहात पार पडले. हा महोत्सव ६ ते ९ फेब्रुवारी दरम्यान उपवन तलाव परिसरात आयोजित करण्यात आला असून, यंदाचा फेस्टिव्हल हा ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. ढोल ताशांच्या गजरात आणि टाळ मृदुंगाच्या निनादात विठू माऊलीच्या भक्तिभावात भव्य शोभा यात्रा काढण्यात आली. शोभा यात्रेत सादर होणारे मर्दानी खेळ प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत होते. भव्य दिव्य शोभा यात्रेस ठाणेकरांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. या महोत्सवात प्रमुख अतिथी म्हणून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, ठाणे महापौर शर्मिला पिंपळोलकर तसेच उपमहापौर कृष्ण पाटील यांची उपस्थिती लाभली होती.

Web Title: The 11th sanskriti art festival was inaugurated with great enthusiasm based on the theme of vithalwari of art confluence

Published On: Feb 08, 2026 | 03:25 PM

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Gujrat Crime: ६३ वर्षीय शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर केला लैंगिक अत्याचार; गर्भवती राहताच…

Gujrat Crime: ६३ वर्षीय शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर केला लैंगिक अत्याचार; गर्भवती राहताच…

Feb 08, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg Zilla Parishad: राजकीय अस्तित्वाची लढाई! सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वैभव नाईक विरुद्ध महायुती थेट सामना

Sindhudurg Zilla Parishad: राजकीय अस्तित्वाची लढाई! सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वैभव नाईक विरुद्ध महायुती थेट सामना

Feb 08, 2026 | 03:20 PM
पाणी प्यायल्यानंतर लगेच लघवीला जावे लागते? जाणून घ्या वारंवार लघवीला होण्याची कारणे आणि त्यावरील उपाय

पाणी प्यायल्यानंतर लगेच लघवीला जावे लागते? जाणून घ्या वारंवार लघवीला होण्याची कारणे आणि त्यावरील उपाय

Feb 08, 2026 | 03:20 PM
काँग्रेस खासदारांचे पाकिस्तानशी संबंध? भारतविरोधी कारवायांमध्ये भूमिका; भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दावा

काँग्रेस खासदारांचे पाकिस्तानशी संबंध? भारतविरोधी कारवायांमध्ये भूमिका; भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दावा

Feb 08, 2026 | 03:18 PM
”माझाही तसाच निर्णय घेण्याचा विचार…”, अरिजीत सिंगच्या निर्णयावर विशाल ददलानींची मोठी प्रतिक्रिया; लोकांना दिला ‘हा’ सल्ला

”माझाही तसाच निर्णय घेण्याचा विचार…”, अरिजीत सिंगच्या निर्णयावर विशाल ददलानींची मोठी प्रतिक्रिया; लोकांना दिला ‘हा’ सल्ला

Feb 08, 2026 | 03:17 PM
बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

Feb 08, 2026 | 03:14 PM

