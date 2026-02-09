Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Punjab Crime: कॉलेजमध्ये गोळीबाराचा थरार! विद्यार्थ्याने क्लासमेटवर गोळ्या झाडून स्वतःचाही घेतला जीव

पंजाबच्या तरन तारनमधील लॉ कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्याने वर्गात घुसून क्लासमेटवर गोळ्या झाडून हत्या केली आणि लगेच स्वतःवरही गोळी झाडून आत्महत्या केली. दुहेरी मृत्यूमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलीस कारणांचा तपास करत आहेत.

Updated On: Feb 09, 2026 | 03:04 PM
  • विद्यार्थ्याने क्लासमेट संदीप कौरवर जवळून गोळीबार
  • हल्ल्यानंतर आरोपी प्रिन्स राजने आत्महत्या केली
  • दोघांचाही जागीच मृत्यू; कॉलेज परिसरात भीतीचे वातावरण
पंजाब: पंजाबच्या तरन तारन जिल्ह्यात एक हृदयद्रावक गोळीबाराची घटना उघडकीस आली आहे. एका विद्यार्थ्याने आपल्या क्लासमेटची गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यांनतर स्वतःवरही गोळी झाडून आत्महत्या केली. ही घटना उसमा गावातील ‘माई भागो लॉ कॉलेज’ मध्ये घडली. या घटनने परिसरात खळबळ उडाली असून विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृत व्यक्तीचे नाव संदीप कौर असे आहे. तर, हल्ला करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ओळख प्रिन्स राज अशी आहे. घटनेच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसल्याप्रमाणे प्रिन्स राज वर्गात प्रवेश करतो आणि तिथे बसलेल्या संदीप कौरच्या डोक्यात अगदी जवळून गोळी झाडतो. त्यांनतर लगेच तो पुन्हा पिस्तूल लोड करतो आणि स्वतःच्या डोक्यात गोळी मारून घेतो. या गोळीबाराला दोघांचाही मृत्यू झाला.

पोलिसांनी काय सांगितलं?

डीएसपी (DSP) जगबीर सिंह यांनी सांगितलं की, जसा क्लास सुरू झाला तेव्हा ही धक्कादायक घटना घडली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून शवविच्छेदनासाठी पाठवले, पोलीस या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे. मात्र प्रिन्स राजने हा पाऊल का उचललं याचा तपास पोलीस करत आहे.

पोलीस तपास सुरु

मात्र प्रिन्स राजने पिस्तूल घेऊन कसा काय शिरला. त्याची गेटवर कोणतीही तपासणी झाली नव्हती का? याचा देखील तपास सुरु आहे. हे प्रकरण एकतर्फी प्रेमातून घडलं की काही जुन्या वैमनस्यातून याचा देखील तपास पोलीस करत आहे. पोलीस कुटुंबीय आणि इतर वर्गमित्रांची चौकशी करत आहेत. या घटनेने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पंजाबच्या तरन तारन जिल्ह्यातील माई भागो लॉ कॉलेजमध्ये.

  • Que: मृत व्यक्ती कोण?

    Ans: विद्यार्थिनी संदीप कौर आणि आरोपी विद्यार्थी प्रिन्स राज.

  • Que: घटनेचे संभाव्य कारण काय?

    Ans: एकतर्फी प्रेम किंवा जुने वैमनस्य असण्याची शक्यता तपासात.

