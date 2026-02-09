Punjab Crime: कॉलेजमध्ये गोळीबाराचा थरार! विद्यार्थ्याने क्लासमेटवर गोळ्या झाडून स्वतःचाही घेतला जीव

Bihar Crime: सकाळी ग्रामस्थांना जाणवला दुर्गंध…पाहताच विहिरीत दिसला २५ वर्षीय तरुणीचा मृतदेह; हत्या की आत्महत्या?
काय घडलं नेमकं?
मृत व्यक्तीचे नाव संदीप कौर असे आहे. तर, हल्ला करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ओळख प्रिन्स राज अशी आहे. घटनेच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसल्याप्रमाणे प्रिन्स राज वर्गात प्रवेश करतो आणि तिथे बसलेल्या संदीप कौरच्या डोक्यात अगदी जवळून गोळी झाडतो. त्यांनतर लगेच तो पुन्हा पिस्तूल लोड करतो आणि स्वतःच्या डोक्यात गोळी मारून घेतो. या गोळीबाराला दोघांचाही मृत्यू झाला.
पोलिसांनी काय सांगितलं?
डीएसपी (DSP) जगबीर सिंह यांनी सांगितलं की, जसा क्लास सुरू झाला तेव्हा ही धक्कादायक घटना घडली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून शवविच्छेदनासाठी पाठवले, पोलीस या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे. मात्र प्रिन्स राजने हा पाऊल का उचललं याचा तपास पोलीस करत आहे.
पोलीस तपास सुरु
मात्र प्रिन्स राजने पिस्तूल घेऊन कसा काय शिरला. त्याची गेटवर कोणतीही तपासणी झाली नव्हती का? याचा देखील तपास सुरु आहे. हे प्रकरण एकतर्फी प्रेमातून घडलं की काही जुन्या वैमनस्यातून याचा देखील तपास पोलीस करत आहे. पोलीस कुटुंबीय आणि इतर वर्गमित्रांची चौकशी करत आहेत. या घटनेने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे.
रेसर बाईकवरून रिल्स बनवणे पडले महागात; पोलिसांनी तब्बल ‘इतक्या’ हजारांचा ठोठावला दंड
Ans: पंजाबच्या तरन तारन जिल्ह्यातील माई भागो लॉ कॉलेजमध्ये.
Ans: विद्यार्थिनी संदीप कौर आणि आरोपी विद्यार्थी प्रिन्स राज.
Ans: एकतर्फी प्रेम किंवा जुने वैमनस्य असण्याची शक्यता तपासात.