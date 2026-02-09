Chandrapur News: चंद्रपूर-हावडा नवी रेल्वे मंजूर! बंगाली समुदायाच्या मागणीला अखेर यश

Mohan Bhagwat News: ‘संघाने सांगावे राजीनामा देतो!’ ७५ वर्षे वयोमानावर मोहन भागवत यांचे मोठे विधान
छत्तीसगड बंगाली मित्र समाज संस्थेच्या राज्याध्यक्षा सुमन शील यांनी निवेदन सादर करताना सांगितले की, चंद्रपूरचे समाजसेवक हरिदास बिस्वास यांचे प्रयत्न लवकरच यशस्वी होतील. त्यांच्या विनंतीवरून आम्ही कोलकाता येथे गेलो आणि आग्नेय रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना निवेदन सादर केले, चंद्रपूर ते हावडा मार्गे गोंदिया ही थेट रेल्वे सेवा केवळ बंगाली समुदायासाठीच नाही, तर दक्षिण आणि उत्तर भारतातील सुमारे ७ लाख लोकांसाठी दिलासा देणारी आहे. गेल्या वर्षी, हरिदास बिस्वास यांनी या मुद्द्याबाबत नागपूर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (डीआरएम) एक निवेदन सादर केले, त्यासोबत तेलुगू समुदाय आणि उत्तर भारतीय समुदायाच्या पाठिंब्याचे पत्रेही सादर केली. शिवाय, हरिदास बिस्वास यांनी महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि तेलंगणामधील ७० बंगाली बहुल गावांना भेट दिली आणि त्यांना ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी गडचिरोलीचे खासदार किरसान यांचीही भेट घेतली आणि निवेदन सादर केले.
चंद्रपूर ते हावडा थेट ट्रेन नसल्यामुळे, लोकांना ट्रेन पकडण्यासाठी नागपूरला १६० किलोमीटर प्रवास करावा लागतो, ज्यासाठी जास्त वेळ लागतो. दरम्यान, हावडा रोडला पोहोचण्यासाठी, चेन्नई ते बिलासपूर असा ट्रेनने प्रवास करावा लागतो. जर हावडा थेट ट्रेन सुरू झाली, तर लोक हावडा येथे त्यांचे काम पूर्ण करू शकतात आणि दोन दिवसांत चंद्रपुरला परत येऊ शकतात. कोलकाता क्षेत्रातील अनेक दागिने कारागीर येथे राहतात. मूर्ती आणि मंडप कामगार देखील येतात. झारखंड आणि बिहारमधील अनेक लोक येथे प्रवास करतात. परंतु त्यांना कोणताही दिलासा मिळत नाही. रेल्वेसाठी महसूल वाढवणाऱ्या या ट्रेनची उपेक्षा आता संपेल, अशी आशा सुमन शील यांनी व्यक्त केली.
Mumbai Climate Week 2026 : नागरिकांना ‘अग्नि रक्षक’ प्रशिक्षण; शहराची अग्नी आपत्कालीन सज्जता होणार मजबूत
केंद्रीय जलमार्ग आणि बंदरे राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी १८ व्या लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणातील कागजनगर भागातील १४ बंगाली बहुल गावातील रहिवाशांना आश्वासन दिले होते की, ते भाजपला मतदान करण्याच्या बदल्यात हावडा ट्रेन सुरू करतील. त्यानंतर ते विसरले, ज्यामुळे नाराजी निर्माण झाली. दरम्यान, हरिदास बिस्वास यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा सदस्य ममता ठाकूर यांना एक निवेदन सादर केले. ज्यामध्ये रेल्वेमंत्र्यांना चंद्रपूर आणि तेलंगणाच्या मागण्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची विनंती केली.