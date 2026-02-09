Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Chandrapur »
  • Chandrapur Howrah Train Demand Gains Momentum As Bengali Community Pushes For Direct Rail Connectivity Chandrapur News Marathi

Chandrapur News: चंद्रपूर-हावडा नवी रेल्वे मंजूर! बंगाली समुदायाच्या मागणीला अखेर यश

प्रवाशांचा प्रवास होणार सोपा! चंद्रपूर-हावडा रेल्वेला मंजूरी दिली आहे. छत्तीसगड बंगाली मित्र समाज संस्थेच्या राज्याध्यक्षा सुमन शील यांनी सांगितले की, चंद्रपूरचे समाजसेवक हरिदास बिस्वास यांचे प्रयत्न लवकरच यशस्वी होतील.

Updated On: Feb 09, 2026 | 02:47 PM
Chandrapur News: चंद्रपूर-हावडा नवी रेल्वे मंजूर! बंगाली समुदायाच्या मागणीला अखेर यश

Chandrapur News: चंद्रपूर-हावडा नवी रेल्वे मंजूर! बंगाली समुदायाच्या मागणीला अखेर यश

Follow Us:
Follow Us:
  • चंद्रपूर ते हावडा रेल्वेला हिरवा कंदील
  • बंगाली समाजाच्या पाठपुराव्याला यश
  • दीर्घ प्रतीक्षेनंतर निर्णय अखेर चंद्रपूर-हावडा ट्रेनला परवानगी
चंद्रपूर: चंद्रपूरमधील बंगाली समुदायाने २०११ पासून चंद्रपूर ते हावडा थेट ट्रेनचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला आहे. गेल्या वर्षी ७० बंगाली बहुल गावांना भेटी देऊन आणि जनजागृती मोहिमेसह स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्यात आली. गेल्या वर्षी बिलासपूरमध्येही एक निवेदन सादर करण्यात आले. दरम्यान बुधवारी (दि. ४) कोलकाता येथील आग्नेय रेल्वेचे महाव्यवस्थापक मिश्रा यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले. तेव्हा चंद्रपूर ते गोंदिया मार्गे हावडा अशी रेल्वे सेवा लवकरच सुरू होईल, असे आश्वासन मिश्रा यांनी दिले आहे.

Mohan Bhagwat News: ‘संघाने सांगावे राजीनामा देतो!’ ७५ वर्षे वयोमानावर मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

छत्तीसगड बंगाली मित्र समाज संस्थेच्या राज्याध्यक्षा सुमन शील यांनी निवेदन सादर करताना सांगितले की, चंद्रपूरचे समाजसेवक हरिदास बिस्वास यांचे प्रयत्न लवकरच यशस्वी होतील. त्यांच्या विनंतीवरून आम्ही कोलकाता येथे गेलो आणि आग्नेय रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना निवेदन सादर केले, चंद्रपूर ते हावडा मार्गे गोंदिया ही थेट रेल्वे सेवा केवळ बंगाली समुदायासाठीच नाही, तर दक्षिण आणि उत्तर भारतातील सुमारे ७ लाख लोकांसाठी दिलासा देणारी आहे. गेल्या वर्षी, हरिदास बिस्वास यांनी या मुद्द्याबाबत नागपूर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (डीआरएम) एक निवेदन सादर केले, त्यासोबत तेलुगू समुदाय आणि उत्तर भारतीय समुदायाच्या पाठिंब्याचे पत्रेही सादर केली. शिवाय, हरिदास बिस्वास यांनी महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि तेलंगणामधील ७० बंगाली बहुल गावांना भेट दिली आणि त्यांना ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी गडचिरोलीचे खासदार किरसान यांचीही भेट घेतली आणि निवेदन सादर केले.

महसूल वाढवणाऱ्या या ट्रेनची उपेक्षा संपेल

चंद्रपूर ते हावडा थेट ट्रेन नसल्यामुळे, लोकांना ट्रेन पकडण्यासाठी नागपूरला १६० किलोमीटर प्रवास करावा लागतो, ज्यासाठी जास्त वेळ लागतो. दरम्यान, हावडा रोडला पोहोचण्यासाठी, चेन्नई ते बिलासपूर असा ट्रेनने प्रवास करावा लागतो. जर हावडा थेट ट्रेन सुरू झाली, तर लोक हावडा येथे त्यांचे काम पूर्ण करू शकतात आणि दोन दिवसांत चंद्रपुरला परत येऊ शकतात. कोलकाता क्षेत्रातील अनेक दागिने कारागीर येथे राहतात. मूर्ती आणि मंडप कामगार देखील येतात. झारखंड आणि बिहारमधील अनेक लोक येथे प्रवास करतात. परंतु त्यांना कोणताही दिलासा मिळत नाही. रेल्वेसाठी महसूल वाढवणाऱ्या या ट्रेनची उपेक्षा आता संपेल, अशी आशा सुमन शील यांनी व्यक्त केली.

Mumbai Climate Week 2026 : नागरिकांना ‘अग्नि रक्षक’ प्रशिक्षण; शहराची अग्नी आपत्कालीन सज्जता होणार  मजबूत

तेलंगणातील जनता केंद्रीय मंत्र्यांवर नाराज

केंद्रीय जलमार्ग आणि बंदरे राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी १८ व्या लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणातील कागजनगर भागातील १४ बंगाली बहुल गावातील रहिवाशांना आश्वासन दिले होते की, ते भाजपला मतदान करण्याच्या बदल्यात हावडा ट्रेन सुरू करतील. त्यानंतर ते विसरले, ज्यामुळे नाराजी निर्माण झाली. दरम्यान, हरिदास बिस्वास यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा सदस्य ममता ठाकूर यांना एक निवेदन सादर केले. ज्यामध्ये रेल्वेमंत्र्यांना चंद्रपूर आणि तेलंगणाच्या मागण्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची विनंती केली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Chandrapur howrah train demand gains momentum as bengali community pushes for direct rail connectivity chandrapur news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 02:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नात्यांची ऊब आणि आठवणींची ओल; मुक्ता बर्वेच्या ‘माया’ चित्रपटाचं शीर्षक गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला
1

नात्यांची ऊब आणि आठवणींची ओल; मुक्ता बर्वेच्या ‘माया’ चित्रपटाचं शीर्षक गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला

मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा
2

मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव
3

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

अखेर विशाल निकमने त्याच्या ‘सौंदर्या’सोबत उरकला साखरपुडा; पोस्ट शेअर करत म्हणाला, ‘देवाने तुला माझ्यासाठी…’
4

अखेर विशाल निकमने त्याच्या ‘सौंदर्या’सोबत उरकला साखरपुडा; पोस्ट शेअर करत म्हणाला, ‘देवाने तुला माझ्यासाठी…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
ZP Election 2026: निवडणूक ड्युटीला दांडी मारणाऱ्या ११९ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल; प्रशासनाचा कडक इशाारा

ZP Election 2026: निवडणूक ड्युटीला दांडी मारणाऱ्या ११९ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल; प्रशासनाचा कडक इशाारा

Feb 09, 2026 | 03:42 PM
राजधानीवर संकट येणार? ‘दिल्ली खलिस्तान बनेल अन् संसदेत भीषण…’; Bomb ने उडवण्याची धमकी

राजधानीवर संकट येणार? ‘दिल्ली खलिस्तान बनेल अन् संसदेत भीषण…’; Bomb ने उडवण्याची धमकी

Feb 09, 2026 | 03:42 PM
Political News : “आज अजितदादा असते तर विजयोत्सव…” मावळातील निकालानंतर आमदार सुनील शेळके झाले भावूक

Political News : “आज अजितदादा असते तर विजयोत्सव…” मावळातील निकालानंतर आमदार सुनील शेळके झाले भावूक

Feb 09, 2026 | 03:41 PM
रक्तासाठीची धावपळ संपणार! ई-रक्तकोशवर मिळणार संपूर्ण माहिती, जिल्ह्यात २ शासकीय तर ६ खाजगी रक्तपेढ्या

रक्तासाठीची धावपळ संपणार! ई-रक्तकोशवर मिळणार संपूर्ण माहिती, जिल्ह्यात २ शासकीय तर ६ खाजगी रक्तपेढ्या

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
Mahashivratri: महाशिवरात्रीच्या दिवशी राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, महादेवांचा मिळेल आशीर्वाद

Mahashivratri: महाशिवरात्रीच्या दिवशी राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, महादेवांचा मिळेल आशीर्वाद

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
Bigg Boss Marathi 6: होणार राडा? राखी आली तर आता बिचुकलेपण हवा! खरंच? हे वादळ येणार का?

Bigg Boss Marathi 6: होणार राडा? राखी आली तर आता बिचुकलेपण हवा! खरंच? हे वादळ येणार का?

Feb 09, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM