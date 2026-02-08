AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

आपल्या पराजयाला आणि मजबूरीला सुद्धा यश संबोधून लोकांना तसे भासवण्याचा उत्तम प्रयोग म्हणूनच आपल्याला केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या भारत अमेरिका कराराबाबतच्या पत्रकार परिषदेतील वक्तव्याकडे पाहता येते. व्यापाराचा विशेष दर्जा असलेल्या देशांवर भारत 16% कर लावतो. कृषीसाठी हा आयात कर 36.8% आहे. इतर काही उत्पादनावर तर हे आयात शुल्क 64.3% आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेवर आता 0% कर लावून त्यांचा माल भारतात आयात होण्यास खुली सूट देण्यात आली आहे. आता यात भारताचा फायदा कसा हे सरकारने समजून सांगितले पाहिजे.असं अजित नवलेंनी म्हणाले.
