भरदिवसा चोरीचा थरार ! अडीच तोळ्यांची सोन्याची पोत चोरट्यांनी लांबवली; दुचाकीवरून आले अन्...

नाशिक : लासलगाव (वा.) येथील शनिमंदिर परिसरात भरदिवसा अडीच तोळ्याची सोन्याची पोत चोरीची धक्कादायक घटना घडली. यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. शनिवारी (दि.७) दुपारी सुमारे ४.३५ वाजेच्या सुमारास दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी एका महिलेच्या गळ्यातील सोन्याची पोत ओढली. त्यानंतर या चोरट्यांनी घटनास्थळावरून पोबारा केल्याची घटना घडली असून, ती परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
संबंधित महिला लग्नपत्रिका पाहण्यासाठी लासलगाव येथील एका ब्राह्मणाकडे जात असताना शनिमंदिरासमोर हा प्रकार घडला. अचानक मोटारसायकलवर आलेल्या दोघांनी क्षणात महिलेच्या गळ्यातील अडीच तोळ्याची सोन्याची पोत हिसकावून भरधाव वेगाने पळ काढला. दरम्यान, अशा गजबजलेल्या परिसरात भरदिवसा झालेल्या या चोरीच्या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरात वाढत असलेल्या चोरीच्या घटनांमुळे पोलिस गस्त वाढवण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. लासलगाव पोलिसांनी लवकरच आरोपींना अटक करण्यात येईल, असा विश्वास संबंधित महिला व तिच्या कुटुंबाला देत, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, या घटनेनंतर संबंधित महिलेला मोठा धक्का बसला असून, काही वेळ त्या घाबरलेल्या अवस्थेत चोराच्या मागे आरडाओरड करत धावली. मात्र, चोरटे पळून जाण्यात यशस्वी झाले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ लासलगाव पोलिसांना माहिती दिली.
पोलिसांकडून CCTV तपासणी
पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आरोपींची ओळख पटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. उशिरा रात्रीपर्यंत लासलगाव पोलीस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. दरम्यान, शनिमंदिर परिसरात नेहमीच मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची वर्दळ असते.
डॉक्टर असल्याचे भासवून चुकीचे इंजेक्शन दिले अन्…
दुसऱ्या एका घटनेत, नवी मुंबई येथून एक धक्कादायक आणि वैधकीय क्षेत्राला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका वॉर्डबॉयने डॉक्टर असल्याचे भासवून एका २१ वर्षीय तरुणीला चुकीच्या इंजेक्शन देण्यात आला. या इंजेकशनमुळे त्या तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्रचिती भिकुराम भुवड (वय 21) असे त्या तरुणीचे नाव आहे. या प्रकरणी वाशी पोलिसांनी संदेश पाष्टे (वय 30) याला अटक केली आहे.