मावळ तालुक्यात झेडपी–पंचायत समितीच्या १५ जागांवर राष्ट्रवादीचा दणदणीत विजय; भाजपाचा सुपडा साफ

चुरशीच्या लढतीत राष्ट्रवादीचा कौल
इंदुरी–वराळे जिल्हा परिषद गटात अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. शेवटच्या फेरीपर्यंत आघाडी–पिछाडी सुरू असताना अंतिम निकालात राष्ट्रवादीच्या पल्लवी दाभाडे यांनी बाजी मारली. खडकाळे–कार्ला जिल्हा परिषद गटात पुणे जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती बाबुराव वायकर यांच्या पत्नी आशा वायकर यांचा पराभव झाला असून राष्ट्रवादीच्या दीपाली हुलावळे विजयी झाल्या आहेत.
२५ वर्षांची सत्ता उलथवली
एकूणच पुणे जिल्हा परिषद व मावळ पंचायत समितीवर गेल्या पंचवीस वर्षांपासून असलेल्या भाजपाच्या सत्तेला यावेळी जोरदार धक्का बसला आहे. अजित पवार गटाचे आमदार सुनील शेळके यांनी निवडणुकीत प्रभावी रणनीती राबवत १५ पैकी १५ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विजयी करून दाखवले. त्यामुळे या विजयाचे “शिल्पकार” आमदार सुनील शेळके ठरले, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
विजयामागे ठोस रणनीती
या विजयाचे श्रेय अजित पवार गटाचे आमदार सुनील शेळके यांना दिले जात आहे. स्थानिक प्रश्न, विकासकामांचा आढावा, तसेच बूथ पातळीवरील नियोजन यामुळे राष्ट्रवादीने प्रभावी प्रचार केला. उमेदवारांची योग्य निवड, कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि मतदारांशी थेट संवाद या रणनीती निर्णायक ठरल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात “या विजयाचे शिल्पकार आमदार सुनील शेळके” अशी चर्चा सुरू आहे.
कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह, जल्लोष
निकाल जाहीर होताच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून, ढोल-ताशांच्या गजरात आनंद साजरा केला. अनेक ठिकाणी विजय मिरवणुका काढण्यात आल्या. विजयी उमेदवारांनी मतदारांचे आभार मानत “हा विजय जनतेचा आहे” अशी प्रतिक्रिया दिली.
पुढील राजकारणावर परिणाम
या निकालामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच विधानसभा निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मावळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळालेला हा प्रचंड कौल राज्याच्या राजकारणातही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
जिल्हा परिषद
टाकवे बुद्रुक–नाणे गट
