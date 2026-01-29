विटामिन सी युक्त आंबटगोड बोरांचे हिवाळ्यात करा सेवन! जाणून घ्या नियमित किती प्रमाणात बोरं खावी

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची फळे उपलब्ध असतात. त्यातील अनेकांच्या आवडीचे फळ म्हणजे बोरं. लहान मोठ्या अशा दोन्ही आकारात बोरं उपलब्ध असतात. आंबट गोड चवीची बोर सगळेच खूप जास्त आवडीने खाल्ली जातात. स्वच्छ धुतलेल्या बोरांवर मीठ लावून खाल्ल्यास त्यांची चव आणखीनच सुंदर लागते. आयुर्वेदानुसार बोरांचे सेवन केल्यास शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून सुटका मिळते. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीरासाठी अतिशय प्रभावी आहे.त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला सामान्य निरोगी व्यक्तीने नियमित किती बोरं खावीत? यामुळे शरीराला काय फायदे होतात? याबद्दल सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)