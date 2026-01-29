Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

गुरु-शिष्य नव्हे, क्रांतीची जोडी; लहुजी वस्तादांची ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत एन्ट्री

मराठी टेलिव्हिजनवर नेहमीच चर्चेत असलेली वाहिनी स्टार प्रवाह प्रेक्षकांचं नेहमीच मनोरंजन करताना दिसत असते. तसेच यावर सुरु असलेली मालिका 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' मध्ये नवा इतिहास प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 11:51 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मध्ये नवा अध्याय
  • लहुजी वस्ताद यांची मालिकेत होणार एन्ट्री
  • जोतीराव फुले आणि लहुजी वस्ताद यांचं प्रेरणादायी नातं
 

स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ यामध्ये लवकरच समाजसुधारणेच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा अध्याय प्रेक्षकांसमोर उलगडणार आहे. महात्मा जोतीराव फुले यांच्या सामाजिक क्रांतीच्या लढ्यात मोलाची भूमिका बजावणारे क्रांतीगुरु लहुजी वस्ताद आता मालिकेत दाखल होणार आहेत. जोतीराव फुले आणि लहुजी वस्ताद यांचं प्रेरणादायी नातं आता मालिकेमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

दहशत अन् भीतीने भरलेले चेहरे, आणखी एक थरारक कथेची झलक; The Kerala Story 2 चे मोशन पोस्टर रिलीज

लहुजी वस्ताद अर्थात लहुजी राघोजी साळवे यांनी १८२२ साली ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात संघर्ष उभारण्यासाठी पुण्यात तालीम सुरू केली होती. या तालमीतून अनेक तरुणांना लष्करी आणि शस्त्र प्रशिक्षण देण्यात येत होते. याच तालमीत शिक्षण घेण्यासाठी जोतीराव फुले नियमित येत असत. त्यामुळे जोतीराव फुले आणि लहुजी वस्ताद यांचं नातं केवळ गुरु-शिष्यापुरतं मर्यादित न राहता, विचार, संघर्ष आणि सामाजिक परिवर्तनाचं प्रतीक बनलं. आता हाच अनुभव प्रेक्षकांना छोट्या पडद्यावर घेता येणार आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Star Pravah (@star_pravah)

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यात पहिली मुलींची शाळा सुरू केली, तेव्हा समाजाकडून त्यांना तीव्र विरोध सहन करावा लागला. अशा कठीण काळात लहुजी वस्ताद खंबीरपणे फुले दाम्पत्याच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यांच्या पाठबळामुळेच फुले दाम्पत्याला स्त्री शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार करता आला. अस्पृश्य समाजाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठीही लहुजी वस्ताद यांनी मोलाचे प्रयत्न केले.

Mayur Patel : मद्यधुंद अवस्थेत कन्नड अभिनेत्याचा सुटला गाडीवरील ताबा; चार वाहनांना दिली धडक, FIR दाखल

मालिकेत लहुजी वस्ताद यांच्या भूमिकेत सुप्रसिद्ध अभिनेते विश्वजीत फडते झळकणार असून, त्यांच्या दमदार अभिनयामुळे हा ऐतिहासिक टप्पा अधिक प्रभावीपणे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणार आहे. लहुजी वस्ताद आणि जोतीराव फुले यांचं नातं हे केवळ इतिहासाचा भाग न राहता, सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रवासातील एक प्रेरणादायी पर्व म्हणून मालिकेत सादर केलं जाणार आहे. हा महत्त्वाचा इतिहास अनुभवण्यासाठी ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ दररोज सायंकाळी ७.३० वाजता, स्टार प्रवाहवर प्रेक्षकांना पाहावा लागणार आहे.

Web Title: Star pravah me savitribai jyotirao phule serial lahuji vastaad entry

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 11:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mayur Patel : मद्यधुंद अवस्थेत कन्नड अभिनेत्याचा सुटला गाडीवरील ताबा; चार वाहनांना दिली धडक, FIR दाखल
1

Mayur Patel : मद्यधुंद अवस्थेत कन्नड अभिनेत्याचा सुटला गाडीवरील ताबा; चार वाहनांना दिली धडक, FIR दाखल

दहशत अन् भीतीने भरलेले चेहरे, आणखी एक थरारक कथेची झलक; The Kerala Story 2 चे मोशन पोस्टर रिलीज
2

दहशत अन् भीतीने भरलेले चेहरे, आणखी एक थरारक कथेची झलक; The Kerala Story 2 चे मोशन पोस्टर रिलीज

अभिषेक आणि प्रणितच्या मैत्रीत फूट? दोघांनी एकमेकांना केले अनफॉलो, ‘Bigg Boss19’ ठरलं कारण
3

अभिषेक आणि प्रणितच्या मैत्रीत फूट? दोघांनी एकमेकांना केले अनफॉलो, ‘Bigg Boss19’ ठरलं कारण

Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला
4

Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुरु-शिष्य नव्हे, क्रांतीची जोडी; लहुजी वस्तादांची ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत एन्ट्री

गुरु-शिष्य नव्हे, क्रांतीची जोडी; लहुजी वस्तादांची ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत एन्ट्री

Jan 29, 2026 | 11:51 AM
Dream Science: स्वप्नात सोने दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या काय सांगते स्वप्नशास्त्र

Dream Science: स्वप्नात सोने दिसण्याचा काय आहे अर्थ, जाणून घ्या काय सांगते स्वप्नशास्त्र

Jan 29, 2026 | 11:30 AM
महाराष्ट्राचा विकास करणारा फायरब्रँड नेता गेला; अजित पवार यांच्या आठवणींनी हळहळला सातारा

महाराष्ट्राचा विकास करणारा फायरब्रँड नेता गेला; अजित पवार यांच्या आठवणींनी हळहळला सातारा

Jan 29, 2026 | 11:26 AM
आता क्रोम स्वतः करणार ब्राउजिंग! Gemini AI मुळे ट्रिप प्लॅनपासून ईमेलपर्यंत सगळं ऑटो

आता क्रोम स्वतः करणार ब्राउजिंग! Gemini AI मुळे ट्रिप प्लॅनपासून ईमेलपर्यंत सगळं ऑटो

Jan 29, 2026 | 11:24 AM
Today’s Share market: अर्थसंकल्पापूर्वी बाजार डगमगला! गुंतवणूकदार टाकतायंत सावध पावले; जाणून घ्या आजचे बाजारभाव 

Today’s Share market: अर्थसंकल्पापूर्वी बाजार डगमगला! गुंतवणूकदार टाकतायंत सावध पावले; जाणून घ्या आजचे बाजारभाव 

Jan 29, 2026 | 11:22 AM
Ajit Pawar Passes Away : अजित पवारांच्या भाषणामध्ये निर्वाणीचा सूर..! अखेरच्या ‘त्या’ भाषणाचा व्हिडिओ व्हायरल

Ajit Pawar Passes Away : अजित पवारांच्या भाषणामध्ये निर्वाणीचा सूर..! अखेरच्या ‘त्या’ भाषणाचा व्हिडिओ व्हायरल

Jan 29, 2026 | 11:17 AM
Ajit Pawar funeral live : अजित पवारांना अखेरचा निरोप! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दाखल

Ajit Pawar funeral live : अजित पवारांना अखेरचा निरोप! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दाखल

Jan 29, 2026 | 11:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM