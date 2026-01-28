रक्तवाहिन्यांना चिकलेले घाणेरडे Cholesterol नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कोलेस्ट्रॉपासून मिळेल कायमची सुटका

धावपळीच्या जीवनशैलीचा परिणाम आरोग्यावर झाल्यानंतर शरीरात अनेक बदल दिसू लागतात. रक्तात उच्च कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढल्यानंतर शरीराला धोका निर्माण होतो. रक्तात वाढलेले चरबीचे थर रक्तवाहिन्या ब्लॉक करते, ज्याच्या परिणामामुळे कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक येऊन मृत्यू होण्याची जास्त शक्यता असते. हृदयाला व्यवस्थित ऑक्सिजन पुरवठा न झाल्यामुळे जीवाला धोका निर्माण होतो. त्यामुळे रक्तात वाढलेले उच्च कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा. या पदार्थांच्या सेवनामुळे रक्तात साचून राहिलेली अनावश्यक चरबी नष्ट होण्यास मदत होते. (फोटो सौजन्य – istock)