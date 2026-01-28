Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • After Ajit Pawar Death Three Days Of Mourning In Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis Makes A Major Announcement

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रामध्ये तीन दिवसाचा दुखवटा, देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

Ajit Pawar Plane Crash News : अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रामध्ये तीन दिवसाचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच आज शासकीय सुट्टी घोषित केली आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 01:02 PM
अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रामध्ये तीन दिवसाचा दुखवटा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रामध्ये तीन दिवसाचा दुखवटा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

Follow Us:
Follow Us:

Ajit Pawar Plane Crash News In Marathi : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) प्रमुख अजित पवार यांचे विमान अपघातात दुःखद निधन झालं आहे. बुधवारी सकाळी ही बातमी कळताच संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली. पुणे जिल्ह्यात झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार आणि इतर पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. पुण्यातील बारामती परिसरात अजित पवार यांचे विमान लँडींग होत असताना हा अपघात झाला. अजित पवार यांच्या अचानक निधनाने त्यांच्या शब्दांच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. सहा वेळा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या अजित पवारांचे एक स्वप्न होते, जे अपूर्ण राहिले. याचदरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन दिवसांचा राज्यभरात दुखवटा जाहीर केला.

तीन दिवसाचा दुखवटा जाहीर

“संपूर्ण पवार कुटुंब बारामतीला पोहोचल्यानंतर त्यांच्या संमतीने पुढचे निर्णय घेतले जातील. महाराष्ट्रात आज शासकीय सुट्टी घोषित केली आहे. तीन दिवसांचा दुखवटा देखील जाहीर केला आहे.” हे कधीही भरून न निघाणारे नुकसान आहे. लोकनेते निघून गेल्यानंतर पोकळी निर्माण होते, ती भरून काढणे कठीण आहे. संघर्षाच्या काळात आम्ही एकत्र काम केलं आहे. या घटनेवर विश्वास ठेवण्यास मन तयार होत नाही, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

Ajit Pawar Passed Away : कल्पक आणि एकमेव निर्भीड राजकीय…’दादामाणूस’ गेल्याची भावना; अमित देशमुख यांनी व्यक्त केला शोक

अजित दादांच्या निधनाने जिल्ह्यावर शोककळा

धाराशिव जिल्ह्याचे जावई राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याने जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे. मित्रचे उपाध्यक्ष भाजपा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांचे ते आतेमामा होत. त्यांच्या निधनाने व्यथित झालेल्या राणा पाटलांनी आपल्या समाजमाध्यमावर स्क्रीन काळी करून दुःख व्यक्त केले आहे. अर्चना पाटील आणि मल्हार पाटील यांनीही स्क्रीन काळी करून दुःख व्यक्त केले आहे. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी, ‘निशब्द: दादा.. माझे आतेमामा, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचं विमान अपघातात दुःखद निधन.. मनाला चटका लावून जाणारी धक्कादायक बातमी.. आशा भावना व्यक्त केल्या आहेत. धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनीही अशाच भावना व्यक्त केल्या आहेत.

राजकीय कारकि‍र्दी

५ डिसेंबर २०२४ रोजी अजित पवार त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये ही भूमिका बजावली आहे. त्यांनी पहिल्यांदा २०१० मध्ये हे पद स्वीकारले. ते आठ वेळा बारामतीचे आमदार राहिले आहेत. २०१० मध्ये चव्हाण यांच्यानंतर ते २०१२ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये फडणवीस यांच्या अल्पायुषी सरकारमध्ये ते उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद भूषवले. २०२२ मध्ये ते भाजप आणि शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील झाले आणि उपमुख्यमंत्री झाले.

Ajit Pawar Plane Crash: खराब हवामान प्राणघातक ठरले? जर या ५ गोष्टी घडल्या नसत्या तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वाचले असते प्राण

Web Title: After ajit pawar death three days of mourning in maharashtra chief minister devendra fadnavis makes a major announcement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 01:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार: मुख्यमंत्री पदाची हुलकावणी: एका संघर्षाचा न संपलेला प्रवास
1

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार: मुख्यमंत्री पदाची हुलकावणी: एका संघर्षाचा न संपलेला प्रवास

Sanjay Gandhi : संजय गांधीचाही झाला होता विमान अपघातात दु:खद अंत; नेमकं काय घडलं ‘त्या’ दिवशी?
2

Sanjay Gandhi : संजय गांधीचाही झाला होता विमान अपघातात दु:खद अंत; नेमकं काय घडलं ‘त्या’ दिवशी?

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र पोरका, तिरंगा अर्ध्यावर! उपमुख्यमंत्र्यांना निरोप देण्यासाठी काय आहे प्रोटोकॉल? जाणून घ्या नियम
3

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र पोरका, तिरंगा अर्ध्यावर! उपमुख्यमंत्र्यांना निरोप देण्यासाठी काय आहे प्रोटोकॉल? जाणून घ्या नियम

Ajit Pawar funeral : अजित पवार यांच्यावर आजच संध्याकाळी होणार अंत्यसंस्कार; बारामतीमध्ये लोटला जनसमुदाय
4

Ajit Pawar funeral : अजित पवार यांच्यावर आजच संध्याकाळी होणार अंत्यसंस्कार; बारामतीमध्ये लोटला जनसमुदाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्लेबॅक सिंगिंगला रामराम? Arijit Singh आता फिल्ममेकर, पहिल्या हिंदी चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला

प्लेबॅक सिंगिंगला रामराम? Arijit Singh आता फिल्ममेकर, पहिल्या हिंदी चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला

Jan 28, 2026 | 01:57 PM
शाळेतील मध्यान्ह भोजनातून तब्बल 12 विद्यार्थ्यांना विषबाधा; पालकांमध्ये तीव्र संताप

शाळेतील मध्यान्ह भोजनातून तब्बल 12 विद्यार्थ्यांना विषबाधा; पालकांमध्ये तीव्र संताप

Jan 28, 2026 | 01:53 PM
Uttarpradesh Crime: गर्भवती पत्नीच्या उपचारासाठी पैसे घेऊन जात होता, रस्त्यात त्याची हत्या करून मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकवला

Uttarpradesh Crime: गर्भवती पत्नीच्या उपचारासाठी पैसे घेऊन जात होता, रस्त्यात त्याची हत्या करून मृतदेह मंदिराच्या गेटला लटकवला

Jan 28, 2026 | 01:48 PM
सर्वांसाठी जगताना स्वतःला विसरू नका; हे 5 प्रसंग जिथे ‘सेल्फिश’ होणंच योग्य ठरतं

सर्वांसाठी जगताना स्वतःला विसरू नका; हे 5 प्रसंग जिथे ‘सेल्फिश’ होणंच योग्य ठरतं

Jan 28, 2026 | 01:42 PM
रक्तवाहिन्यांना चिकलेले घाणेरडे Cholesterol नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कोलेस्ट्रॉपासून मिळेल कायमची सुटका

रक्तवाहिन्यांना चिकलेले घाणेरडे Cholesterol नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कोलेस्ट्रॉपासून मिळेल कायमची सुटका

Jan 28, 2026 | 01:15 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM