फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

सुंदर दिसण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी मेकअप केला जातो तर कधी नख वाढवून त्यावर वेगवेगळ्या डिझाईनचे नेल्स एक्सटेंशन केले जाते. हल्ली लांब नख वाढवण्याचा मोठा ट्रेंड आला आहे. लांब नख दिसायला सुंदर वाटत पण यामुळे शरीराचे गंभीर नुकसान होण्याची जास्त शक्यता असते. स्टाइलच्या नावाखाली वाढवली जाणारी लांब नख भांडी धुणे, कपडे धुणे, मोबाईल वापरणे किंवा टायपिंग करणे दैनंदिन कामात अडथळे निर्माण करतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला लांब नखांचे शरीराचे नेमके काय तोटे होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)