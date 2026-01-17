Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

फॅशनची आवड पडेल महागात! लांब नखांमुळे उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

सुंदर दिसण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी मेकअप केला जातो तर कधी नख वाढवून त्यावर वेगवेगळ्या डिझाईनचे नेल्स एक्सटेंशन केले जाते. हल्ली लांब नख वाढवण्याचा मोठा ट्रेंड आला आहे. लांब नख दिसायला सुंदर वाटत पण यामुळे शरीराचे गंभीर नुकसान होण्याची जास्त शक्यता असते. स्टाइलच्या नावाखाली वाढवली जाणारी लांब नख भांडी धुणे, कपडे धुणे, मोबाईल वापरणे किंवा टायपिंग करणे दैनंदिन कामात अडथळे निर्माण करतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला लांब नखांचे शरीराचे नेमके काय तोटे होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 17, 2026 | 12:40 PM
लांब नखांमुळे उद्भवतात 'या' गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

लांब नखांमुळे उद्भवतात 'या' गंभीर समस्या, जाणून घ्या सविस्तर

1 / 5 लहान नखांची तुम्ही सहज काळजी घेऊ शकता. पण नख वाढल्यानंतर त्यांची काळजी घेणे कठीण वाटू लागते. कारण नखाच्या खालील भागात घाण, बॅक्टेरिया आणि बुरशी सहजपणे जमा होते.

2 / 5 नखांमध्ये वाढलेले जंतू यंपाक करताना किंवा खाताना शरीरात प्रवेश करतात. ज्यामुळे आरोग्यासंबंधित बऱ्याच समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते. काम करताना नखांवर लागल्यानंतर नख तुटण्याची जास्त शक्यता असते.

3 / 5 लांबलचक नख नखांच्या मुळांवर जास्तीचा दबाव आणतात. त्यामुळे वस्तू पकडणे आणि इतर दैनंदिन कामे कठीण वाटू लागतात. फॅशनमुळे वाढवलेली नख तुटल्यानंतर खूप जास्त वेदना होतात.

4 / 5 लांब नखांवर घाण, भेगा आणि कडा वाढतात. या कडांमध्ये जमा झालेल्या घाणीमुळे नख पांढरेशुभ्र दिसण्याऐवजी काळी पडतात. नखांचे सौंदर्य पूर्णपणे कमी होऊन जाते.

5 / 5 वाढवलेल्या नखांची योग्य काळजी घेणे खूप जास्त आवश्यक आहे, अन्यथा नख खराब होऊन त्यांचे सौंदर्य कमी होऊन जाते. आरोग्याच्या समस्या टाळण्यासाठी लांब नख वाढवू नये.

Web Title: Long nails can cause these serious problems learn more in detail

Published On: Jan 17, 2026 | 12:40 PM

