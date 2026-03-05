Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Eat These Foods Regularly To Reduce Esophageal Inflammation Say Goodbye To Acidity Problems Permanently

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

अन्ननलिकेमध्ये वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी थंड पदार्थांचे सेवन करावे. याशिवाय आहारात तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे अजिबात सेवन करू नका. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: Mar 05, 2026 | 05:30 AM
अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा 'हे' पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा 'हे' पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

Follow Us:
Follow Us:

ॲसिडिटी वाढण्याची कारणे?
ॲसिडिटी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाय?
शरीरातील उष्णता कशामुळे वाढते?

दैनंदिन आहारात सतत तिखट, तेलकट आणि अतिमसालेदार पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीरात ॲसिडिटी वाढण्याची असत शक्यता असते. धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, शारीरिक हालचालींचा अभाव, पोषक घटकांची कमतरता इत्यादी गोष्टींच्या परिणामामुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. शरीरात अनेक बदल दिसू लागतात, पण योग्य वेळी शरीरात दिसणाऱ्या लक्षणांकडे लक्ष दिले जात नाही. ॲसिडिटी हा केवळ पचनाचा आणि पोटाचा आजार नसून अन्ननलिका आणि फुफ्फुसांचे गंभीर नुकसान करणारा आजार आहे. ॲसिडिटीचे प्रमाण वाढल्यानंतर अन्ननलिकेमध्ये खूप जास्त जळजळ वाढते तर काहीवेळा छातीमध्ये वेदना होतात. ॲसिडिटी झाल्यानंतर वेळीच लक्ष न दिल्यास अल्सर किंवा कॅन्सरसारखे गंभीर आजार होतात.(फोटो सौजन्य – istock)

फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे

ॲसिडिटीला वैद्यकीय भाषेत ॲसिड रिफ्लक्स असे म्हणतात. या स्थितीत जठरातील हायड्रोक्लोरिक ॲसिड खाल्लेल्या अन्नपदार्थांचे पचन करण्याऐवजी उलट दिशेने अन्ननलिकेत येऊ लागते. यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन होत नाही. भारतामध्ये ३०% ते ४०% लोक दर आठवड्याला ॲसिडिटीच्या समस्येने त्रस्त आहेत. जीवनशैलीतील बदलांचा परिणाम आरोग्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरतात. शरीरात वाढलेली ॲसिडिटी केवळ पोटापुरती मर्यादित नसून घसा, दात आणि फुफ्फुसांना हानी पोहचवते. भारतीय जेवणातील मसाले आणि कोणत्याही तेलाचा केलेला वापर शरीरासाठी घातक ठरतो. चला तर जाणून घेऊया अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय.

ॲसिडिटी वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

छातीत किंवा पोटाच्या वरच्या भागात जळजळ होणे
आंबट ढेकर येणे
तोंडात कडवट पाणी येणे
घसा बसणे
कोरडा खोकला

किडनीमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी करा ‘हे’ प्रभावी उपाय, लघवीवाटे मुतखडा पडून जाईल बाहेर

ॲसिडिटी कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय:

शरीरात वाढलेली ॲसिडिटी कमी करण्यासाठी आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. दैनंदिन आहारात सतत तिखट आणि मसालेदार पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी सहज पचन होणाऱ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. पचनक्रिया निरोगी ठेवण्यासाठी केळी, कलिंगड, काकडी आणि नारळ पाणी इत्यादी पदार्थ खावेत. या पदार्थांमध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. थंड पदार्थांच्या सेवनामुळे पोटातील ॲसिड शांत होते. ओवा, बडीशेप, आले, ताक आणि हिरव्या पालेभाज्या, फळे इत्यादी पदार्थांचे सेवन करावे. पचनक्रिया सुधारण्यासाठी जेवणानंतर नियमित वज्रासन करावे. वज्रासन केल्यामुळे शरीरातील उष्णता कमी होते. तसेच जेवण आणि झोप यात ३ तासांचे अंतर असावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ॲसिडिटीची मुख्य लक्षणे कोणती?

    Ans: छाती आणि घशात जळजळ होणे, तोंडात आंबट किंवा कडू पाणी येणे.

  • Que: कोणते पदार्थ टाळावेत?

    Ans: मसालेदार, तळलेले आणि चरबीयुक्त पदार्थ

  • Que: ॲसिडिटी टाळण्यासाठी जीवनशैलीत काय बदल करावेत?

    Ans: कमी अंतराने थोडे-थोडे जेवण घ्या, रात्रीचे जेवण झोपण्याच्या किमान २-३ तास आधी करा

Web Title: Eat these foods regularly to reduce esophageal inflammation say goodbye to acidity problems permanently

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आतड्यांमध्ये वाढलेल्या विषाणूमुळे कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो हार्ट अटॅक किंवा स्टोक, आतडे स्वच्छ करण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय
1

आतड्यांमध्ये वाढलेल्या विषाणूमुळे कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो हार्ट अटॅक किंवा स्टोक, आतडे स्वच्छ करण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर
2

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

कपड्यांवरील होळीचे हट्टी डाग कसे काढायचे? लाँड्रीवाला हा उपाय वापरा, सफेद कपड्यांवरचेही डाग होतील छूमंतर
3

कपड्यांवरील होळीचे हट्टी डाग कसे काढायचे? लाँड्रीवाला हा उपाय वापरा, सफेद कपड्यांवरचेही डाग होतील छूमंतर

कपाळावर वाढलेला काळेपणा काही मिनिटांमध्ये होईल गायब! टॅनिंग घालवण्यासाठी करा ‘हा’ घरगुती उपाय, पार्लरचा वाचेल खर्च
4

कपाळावर वाढलेला काळेपणा काही मिनिटांमध्ये होईल गायब! टॅनिंग घालवण्यासाठी करा ‘हा’ घरगुती उपाय, पार्लरचा वाचेल खर्च

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

Mar 05, 2026 | 05:30 AM
स्टार प्लसने ‘अ‍ॅडव्होकेट अंजली अवस्थी’ चा नवा टीझर आणला प्रेक्षकांच्या भेटीला!

स्टार प्लसने ‘अ‍ॅडव्होकेट अंजली अवस्थी’ चा नवा टीझर आणला प्रेक्षकांच्या भेटीला!

Mar 05, 2026 | 04:15 AM
“राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची नोंद…”; महसूलमंत्री Chandrshekhar Bawankule यांचे विधानसभेत उत्तर

“राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची नोंद…”; महसूलमंत्री Chandrshekhar Bawankule यांचे विधानसभेत उत्तर

Mar 05, 2026 | 02:35 AM
Pune ZP Politics: अनभुवी की तरुण चेहऱ्याला संधी? पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीत रस्सीखेच

Pune ZP Politics: अनभुवी की तरुण चेहऱ्याला संधी? पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीत रस्सीखेच

Mar 05, 2026 | 01:30 AM
एकेकाळी प्रगतीच्या शिखरावर असलेल्या इराणला इराणी लोकांनीच ढकललं मागं! धार्मिक अनुयायी एकवटले अन् बनले इस्लामिक राष्ट्र

एकेकाळी प्रगतीच्या शिखरावर असलेल्या इराणला इराणी लोकांनीच ढकललं मागं! धार्मिक अनुयायी एकवटले अन् बनले इस्लामिक राष्ट्र

Mar 05, 2026 | 01:15 AM
Iran US War : चीनचा माज उतरला! इराण-अमेरिका युद्धात चिनी संरक्षण यंत्रणा फोल; असा झाला ‘गेम’

Iran US War : चीनचा माज उतरला! इराण-अमेरिका युद्धात चिनी संरक्षण यंत्रणा फोल; असा झाला ‘गेम’

Mar 04, 2026 | 11:20 PM
SA Vs NZ Semi-Final: सायफर्ट-एलनच्या तुफानी फटकेबाजीने दक्षिण आफ्रिका हवालदिल, गाजवले वर्चस्व; फायनलसाठी NZ सज्ज

SA Vs NZ Semi-Final: सायफर्ट-एलनच्या तुफानी फटकेबाजीने दक्षिण आफ्रिका हवालदिल, गाजवले वर्चस्व; फायनलसाठी NZ सज्ज

Mar 04, 2026 | 09:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM