स्टार प्लसने ‘अ‍ॅडव्होकेट अंजली अवस्थी’ चा नवा टीझर आणला प्रेक्षकांच्या भेटीला!

स्टार प्लसवरील अ‍ॅडव्होकेट अंजली अवस्थी या मालिकेचा नवा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. श्रितमा मित्र हिने साकारलेली अंजलीची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 05:21 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

भारतीय टेलिव्हिजनमध्ये स्टार प्लस हे चॅनल नेहमीच एक अग्रगण्य वाहिनी म्हणून ओळखलं जातं. विविध शैलींमधील दमदार मालिका सादर करून कौटुंबिक कथांपासून ते सामाजिक बदल घडवणाऱ्या आणि प्रभावी संदेश देणाऱ्या गोष्टींपर्यंत या वाहिनीने अशी अनेक पात्र आणि क्षण निर्माण केले आहेत ज्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. स्टार प्लस च्या अशाच मालिकांपैकी एक म्हणजे प्रेक्षकांच्या मनाला खोलवर स्पर्श करणारी “अ‍ॅडव्होकेट अंजली अवस्थी” ही मालिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात अधिराज्य गाजवत आहे.

Bigg Boss Marathi 6: तीन नवीन Wild Card सदस्यांचे षडयंत्र! आता प्राजक्ताला मिळणार नवीन आधार; ‘नवा सिक्रेट ग्रुप’?

या मालिकेत मुख्य भूमिकेत श्रितमा मित्र असून तिने साकारलेली भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली आहे. स्टार प्लस चॅनल वर सर्वाधिक लोकप्रिय मालिकापैकी असलेली ही मालिका म्हणून तिने आपले स्थान निर्माण केल आहे. अ‍ॅडव्होकेट अंजली अवस्थीच्या भूमिकेतील तिच्या अभिनयाने देशभरातील प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. आता या मालिकेच्या निर्मात्यांनी एक प्रभावी नवा टीझर सादर केला असून अंजलीच्या प्रवासातील मोठ्या वळणाची चाहूल यातून बघायला मिळणार असल्याचं कळतंय.

टीझरची सुरुवात न्यायालयाच्या दालनातून आत्मविश्वासाने चालणाऱ्या अंजलीने होते. वकिलांचा काळा कोट परिधान केलेली अंजली ही लक्षवेधी ठरते आणि अंजली ठामपणे पुढे चालताना आणि तिच्यामागे उभा असलेला प्रचंड जनसमुदाय बघायला मिळतो.

Heer Ranjha: इम्तियाज अली यांच्या ‘हीर रांझा’ मध्ये झळकणार ‘धुरंधर’ फेम अभिनेत्री; चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट समोर  

पार्श्वसंगीतातील निवेदन तिच्या आतापर्यंतच्या प्रवासाची झलक देतो न्यायासाठी असंख्य लढे लढलेली ही महिला आता आवाज नसलेल्यांचा आवाज बनण्यासाठी सज्ज आहे. या टीझर मधून स्पष्टपणे सूचित होते की, अंजलीच्या प्रवासात काहीतरी मोठं घडणार आहे. अद्याप या बद्दलचे तपशील गुप्त ठेवले असले तरी एक गोष्ट नक्की आहे की एक शक्तिशाली नवे पर्व सुरू होणार असून ही मालिका प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणार आहे. तेव्हा पाहायला विसरू नका, या गुरुवारी रात्री ८ वाजता फक्त स्टार प्लस वर ‘अ‍ॅडव्होकेट अंजली अवस्थी’ !

Published On: Mar 04, 2026 | 05:21 PM

