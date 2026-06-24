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पुदिन्याची पाने ठरतील आरोग्यासाठी वरदान! अपचन आणि पोट फुगण्याच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये बाजारात पुदिन्याची पाने उपलब्ध असतात. थंडगार पुदिन्याच्या पानांचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात. या पानांमध्ये लोह,विटामिन ए, विटामिन सी, अँटिऑक्सिडंट्स, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. पुदिन्याच्या पानांचा वापर प्रामुख्याने ज्यूस किंवा चटणी, सरबत, रायता, सलाड आणि विविध पदार्थ बनवण्यासाठी केला जातो. यामध्ये असलेले विविध घटक शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून सुटका मिळवून देतात. त्यामुळे पुदिन्याच्या पानांचा आहारात समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया पुदिन्याच्या पानांचे सेवन करण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 24, 2026 | 10:55 AM
पुदिन्याची पाने ठरतील आरोग्यासाठी वरदान! अपचन आणि पोट फुगण्याच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका

पुदिन्याची पाने ठरतील आरोग्यासाठी वरदान! अपचन आणि पोट फुगण्याच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका

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1 / 5 पुदिन्याच्या पानांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेल्या थंडाव्यामुळे पोटात वाढलेली उष्णता कमी होते आणि आरोग्य सुधारते.

पुदिन्याच्या पानांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेल्या थंडाव्यामुळे पोटात वाढलेली उष्णता कमी होते आणि आरोग्य सुधारते.

2 / 5 पुदिन्याच्या पानांच्या सेवनामुळे पचनसंस्था सुधारते. याशिवाय जंतुनाशक म्हणून शरीरात जमा झालेली घाण बाहेर काढून टाकण्यास मदत करते. जेवणाच्या ताटात नियमित पुदिन्याच्या पानांचा समावेश करावा.

पुदिन्याच्या पानांच्या सेवनामुळे पचनसंस्था सुधारते. याशिवाय जंतुनाशक म्हणून शरीरात जमा झालेली घाण बाहेर काढून टाकण्यास मदत करते. जेवणाच्या ताटात नियमित पुदिन्याच्या पानांचा समावेश करावा.

3 / 5 औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेल्या पुदिन्याच्या पानांचे सेवन केल्यास सर्दी, खोकला आणि साथीच्या आजारांपासून कायमची सुटका मिळेल.

औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेल्या पुदिन्याच्या पानांचे सेवन केल्यास सर्दी, खोकला आणि साथीच्या आजारांपासून कायमची सुटका मिळेल.

4 / 5 शरीरात निर्माण झालेली लोहाची कमतरता भरून काढण्यासाठी पुदिन्याची पाने खावीत. ही पाने हिमोग्लोबिन तयार करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे शरीराला व्यवस्थित ऑक्सिजन पुरवठा होतो.

शरीरात निर्माण झालेली लोहाची कमतरता भरून काढण्यासाठी पुदिन्याची पाने खावीत. ही पाने हिमोग्लोबिन तयार करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे शरीराला व्यवस्थित ऑक्सिजन पुरवठा होतो.

5 / 5 चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, काळे डाग कमी करण्यासाठी पुदिन्याच्या पानांचा आहारात समावेश करावा. यामुळे त्वचा खूप फ्रेश आणि ग्लोइंग दिसण्यास मदत होते.

चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, काळे डाग कमी करण्यासाठी पुदिन्याच्या पानांचा आहारात समावेश करावा. यामुळे त्वचा खूप फ्रेश आणि ग्लोइंग दिसण्यास मदत होते.

Web Title: Mint leaves will prove to be a boon for health get permanent relief from indigestion and bloating

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Published On: Jun 24, 2026 | 10:55 AM

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