पुदिन्याची पाने ठरतील आरोग्यासाठी वरदान! अपचन आणि पोट फुगण्याच्या त्रासापासून मिळेल कायमची सुटका

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये बाजारात पुदिन्याची पाने उपलब्ध असतात. थंडगार पुदिन्याच्या पानांचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात. या पानांमध्ये लोह,विटामिन ए, विटामिन सी, अँटिऑक्सिडंट्स, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. पुदिन्याच्या पानांचा वापर प्रामुख्याने ज्यूस किंवा चटणी, सरबत, रायता, सलाड आणि विविध पदार्थ बनवण्यासाठी केला जातो. यामध्ये असलेले विविध घटक शरीरसंबंधित गंभीर आजारांपासून सुटका मिळवून देतात. त्यामुळे पुदिन्याच्या पानांचा आहारात समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया पुदिन्याच्या पानांचे सेवन करण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)