पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा! पैठणी साडीवर आकर्षक पदर सौंदर्यात पाडतील भर, चारचौघांमध्ये दिसाल सुंदर

जगभरात महाराष्ट्राचे महावस्त्र म्हणून पैठणी साडी प्रसिद्ध आहेत. जगभरातील सर्वच स्त्रियांना पैठणी साडी नेसायला खूप जास्त आवडते. साडीवरील नक्षीकाम, आकर्षक डिझाईन, रेशमी धाग्यांचा वापर इत्यादी गोष्टींमुळे सर्वच महिला पैठणी साडी घेण्यास प्रथम प्राधान्य देतात. लग्नसराईच्या दिवसांमध्ये सर्वच महिला पारंपरिक लुक करतात. अशावेळी पैठणी साडी नेसून त्यावर मराठमोळे दागिने घातले जातात. पैठणी साडीचा पदर आणि अस्सल रेशमी धाग्यांचा वापर पाहून साडी खरेदी केली जाते. चला तर पाहुयात पैठणी सदिच्याबी पदरावरील काही आकर्षक डिझाईन.(फोटो सौजन्य – pinterest)