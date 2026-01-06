BMC Election 2026: मुंबई महापालिका निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांचा कल कुणाकडे, PM मोदींचा प्रभाव किती? सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे खुलासे

असेंडियाने संस्थेकडून २५ डिसेंबर रोजी एक सर्वेक्षण केले होते, या सर्वेक्षणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चेहऱ्यांचा निवडणुकीत किती प्रभाव पडेल का, असे विचारण्यात आले होते. यात चार टक्के महिला, चार टक्के मुस्लिम मतदार, दोन टक्के मराठी मतदार आणि चार टक्के इतरांनी यावर सहमती दर्शवली. हे चार गट नगरसेवकाच्या कामगिरीच्या आधारे मतदान करतील.
सर्वेक्षणानुसार, १२ टक्के मुस्लिम मतदारांनी ते अशा पक्षाला मतदान करतील जो मुस्लिम उमेदवार उभा करेल, अशी प्रतिक्रीया दिली. तर २ टक्के मतदारांनी भाजपला पराभूत करण्यास सक्षम असलेल्या उमेदवाराला मतदान करणार असल्याचे सांगितले. दहा टक्के लोकांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील युतीला पाठिंबा दिला. सर्वेक्षणात ११ टक्के लोकांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला पसंती दिली, तर ६४ टक्के लोकांनी बिनविरोध निवडून आले.
शुक्रवारपर्यंत, महायुतीचे ६८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. भाजप नेते केशव उपाध्याय म्हणाले की, राज्यभरात भाजप आणि महायुतीचे ६८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, जे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पक्षाची वाढती ताकद दर्शवते. भाजपमध्ये ४४ बिनविरोध उमेदवारांचा समावेश होता, ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील सर्वाधिक उमेदवार होते. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सत्ताधारी पक्ष विरोधी उमेदवारांना संपवण्यासाठी पैशाचा वापर करत आहे आणि धमक्याही दिल्या जात असल्याचा आरोप केला होता.
आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, लोकांना उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे एकत्र यावे असे वाटते का. या प्रश्नाच्या उत्तरात, ५२ टक्के लोकांनी त्यांना तिघांनाही एकत्र पहायचे असल्याचे सांगितले. तर २२ टक्के लोकांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवावी अशी प्रतिक्रीया दिली. २५ टक्के लोकांनी तटस्थ राहून त्यांना त्याची चिंता नसल्याचे सांगितले. तर फक्त १ टक्के लोकांनी ते या मुद्द्यावर भाष्य करू करण्यास नकार दिला.
जेव्हा सर्वेक्षणातील सहभागींना विचारण्यात आले की, काँग्रेसने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि शिंदे गटांसोबत निवडणूक लढवावी का, तेव्हा ३२ टक्के लोकांनी सांगितले की त्यांनी एकत्र निवडणूक लढवावी. १५ टक्के लोकांनी चुकीचे असल्याचे म्हटले, तर उर्वरित १५ टक्के लोकांनी कोणतीही प्रतिक्रीया दिली नाही.