Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Ahilyanagar Bjp Ncp Candidate Unopposed Due To Grandstanding Criticism From Shiv Sena Shinde Group

Ahilyanagar : “दादागिरीच्या जोरावर भाजप राष्ट्रवादीचे उमेदवार बिनविरोध”, शिवसेना शिंदे गटाची टीका

अहिल्यानगर महापालिकेत भाजप राष्ट्रवादीचे पाच नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. यावर शिवसेना जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे यांनी जहरी टीका केली आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 07:52 PM

Follow Us:

अहिल्यानगर महापालिकेत भाजप राष्ट्रवादीचे पाच नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. यावर शिवसेना जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे यांनी जहरी टीका केली आहे. हा लोकशाही प्रक्रियेतून मिळालेला विजय नसून दहशतीच्या जोरावर मिळवलेला विजय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रभाग ९ मधील शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार संजय शेंडगे, सचिन शिंदे, रुपाली दातरंगे आणि वैशाली नळकांडे या चार उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

Follow Us:

अहिल्यानगर महापालिकेत भाजप राष्ट्रवादीचे पाच नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. यावर शिवसेना जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे यांनी जहरी टीका केली आहे. हा लोकशाही प्रक्रियेतून मिळालेला विजय नसून दहशतीच्या जोरावर मिळवलेला विजय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रभाग ९ मधील शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार संजय शेंडगे, सचिन शिंदे, रुपाली दातरंगे आणि वैशाली नळकांडे या चार उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

Web Title: Ahilyanagar bjp ncp candidate unopposed due to grandstanding criticism from shiv sena shinde group

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 07:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान
1

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar News: पाण्यापासून कोणी वंचित राहणार नाही! जलसंपदा विभागातील आढावा बैठकीत आमदार खताळांचा विश्वास
2

Ahilyanagar News: पाण्यापासून कोणी वंचित राहणार नाही! जलसंपदा विभागातील आढावा बैठकीत आमदार खताळांचा विश्वास

Satara Political News : युती झाली नाही तर प्रत्येकाला लढायचा मार्ग मोकळा! मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे स्पष्ट संकेत
3

Satara Political News : युती झाली नाही तर प्रत्येकाला लढायचा मार्ग मोकळा! मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे स्पष्ट संकेत

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान
4

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिलेला शब्द 24 तासात पूर्ण; हिराबाग सोसायटीतील कचऱ्याची समस्या राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी सोडविली

दिलेला शब्द 24 तासात पूर्ण; हिराबाग सोसायटीतील कचऱ्याची समस्या राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी सोडविली

Jan 19, 2026 | 05:51 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विदर्भाने घडवला इतिहास! सौराष्ट्राला धूळ चारून पहिल्यांदाच जिंकले विजय हजारे ट्रॉफीचे विजेतेपद

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विदर्भाने घडवला इतिहास! सौराष्ट्राला धूळ चारून पहिल्यांदाच जिंकले विजय हजारे ट्रॉफीचे विजेतेपद

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
उद्या होणार Toyota ची Electric SUV लाँच होणार! मिळणार धमाकेदार फीचर्स आणि किंमत फक्त…

उद्या होणार Toyota ची Electric SUV लाँच होणार! मिळणार धमाकेदार फीचर्स आणि किंमत फक्त…

Jan 19, 2026 | 05:43 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

Jan 19, 2026 | 05:41 PM
Rahul Gandhi: “भाजप आणि आरएसएस सत्तेचे केंद्रीकरण करतात…”, राहुल गांधींचा सरकारवर निशाणा

Rahul Gandhi: “भाजप आणि आरएसएस सत्तेचे केंद्रीकरण करतात…”, राहुल गांधींचा सरकारवर निशाणा

Jan 19, 2026 | 05:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM