Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Kishore Jain Joins Ncp Ajit Pawar Faction Joins Party In Presence Of Ajit Pawar

किशोर जैन यांचा राष्ट्रवादी अजित पवार गटात प्रवेश अजित पवारांच्या उपस्थितीत झाला पक्षप्रवेश

रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील नागोठणे येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला.

Updated On: Jan 05, 2026 | 07:23 PM

Follow Us:

रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील नागोठणे येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. या पक्षप्रवेश सोहळ्यात शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते , माजी जिल्हाप्रमुख, माजी संपर्कप्रमुख किशोर जैन आपल्या हजारो समर्थक , कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात दाखल झाले. यावेळी खासदार सुनिल तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांची उपस्थिती होती. अजित पवार यांच्या कुशल नेतृत्वावर विश्वास ठेवून सुनिल तटकरे यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रभावित होऊन विकासाच्या मुद्द्यावर आपण पक्षप्रवेश केला असल्याचे किशोर जैन यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

Follow Us:

रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील नागोठणे येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. या पक्षप्रवेश सोहळ्यात शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते , माजी जिल्हाप्रमुख, माजी संपर्कप्रमुख किशोर जैन आपल्या हजारो समर्थक , कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात दाखल झाले. यावेळी खासदार सुनिल तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांची उपस्थिती होती. अजित पवार यांच्या कुशल नेतृत्वावर विश्वास ठेवून सुनिल तटकरे यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रभावित होऊन विकासाच्या मुद्द्यावर आपण पक्षप्रवेश केला असल्याचे किशोर जैन यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

Web Title: Kishore jain joins ncp ajit pawar faction joins party in presence of ajit pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 07:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा
1

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

भाजपला मोठा धक्का; शरद बुट्टे पाटलांचा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश
2

भाजपला मोठा धक्का; शरद बुट्टे पाटलांचा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु
3

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही
4

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

Jan 20, 2026 | 02:42 PM
३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

Jan 20, 2026 | 02:37 PM
Shani : तब्बल ३० वर्षांनंतर शनि आणि सूर्य येणार एकत्र, ‘या’ 3 राशींसाठी ठरणार सुपरलकी, मिळणार नशिबाची साथ

Shani : तब्बल ३० वर्षांनंतर शनि आणि सूर्य येणार एकत्र, ‘या’ 3 राशींसाठी ठरणार सुपरलकी, मिळणार नशिबाची साथ

Jan 20, 2026 | 02:35 PM
पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 20, 2026 | 02:35 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…

Jan 20, 2026 | 02:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM