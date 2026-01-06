Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Recipe : साधा चिला नाही यावेळी नाश्त्याला खा ‘पनीर स्टफ्ड चिला’, चवीसह आरोग्याचीही काळजी

Panner Stufed Chila Recipe : मऊदार चिल्याच्या आत मसालेदार पनीरची स्टफिंग आणि इथे तुमचा हेल्दी नाश्ता बनेल आणखीनच चवदार. मुख्य म्हणजे सकाळच्या धावपळीत नाश्त्यासाठी किंवा टिफिनसाठी ही एक परफेक्ट रेसिपी ठरते.

Updated On: Jan 06, 2026 | 03:30 PM
(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • बेसनाचा चिला तर तुम्ही बऱ्याचदा खाल्ला असेल पण तुम्ही कधी पनीरच्या स्टफिंगने भरलेला चिला खाल्ला आहे का?
  • हा पनीर स्टफ्ड चिला चवीलाच चांगला लागत नाही तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतो.
  • हेल्दी पण चविष्ट नाश्त्याच्या शोधात असाल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे.
भारतीय स्वयंपाकघरात बेसन चीला हा एक झटपट, पौष्टिक आणि सर्वांच्या आवडीचा नाश्ता मानला जातो. बेसन म्हणजेच हरभऱ्याचे पीठ  प्रथिनांनी समृद्ध, पचनास हलके आणि ग्लूटन-फ्री असल्यामुळे हेल्थ कॉन्शस लोकांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरतो. यामध्ये जेव्हा मऊसर पनीरचे स्टफिंग घातले जाते, तेव्हा या साध्या चिल्याला एक खास चव आणि भरपूर पोषणमूल्य मिळते.

पनीर स्टफ्ड बेसन चीला ही रेसिपी सकाळच्या नाश्त्यासाठी, मुलांच्या टिफिनसाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या जेवणासाठी अतिशय परफेक्ट आहे. पनीरमधील कॅल्शियम आणि प्रथिने शरीराला ऊर्जा देतात, तर बेसन पोट दीर्घकाळ भरलेले ठेवते. भाज्या आणि मसाल्यांच्या हलक्या चवीमुळे हा पदार्थ तेलकट नसूनही चवदार लागतो. विशेष म्हणजे ही रेसिपी बनवायला फार वेळ लागत नाही आणि कमी साहित्यांत तयार होते. जर तुम्ही रोजच्या नाश्त्यात काहीतरी नवीन, हेल्दी आणि पोटभर देणारे पदार्थ शोधत असाल, तर पनीर स्टफ्ड बेसन चीला नक्कीच ट्राय करावा. चला तर मग पाहूया ही सोपी आणि स्वादिष्ट रेसिपी घरी कशी बनवायची.

साहित्य

चीलासाठी:

  • बेसन – 1 कप
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • हळद – ¼ टीस्पून
  • लाल तिखट – चवीनुसार
  • जिरे पूड – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
  • तेल – तव्याला लावण्यासाठी
स्टफिंगसाठी:
  • किसलेले पनीर – 1 कप
  • कांदा – 1 (बारीक चिरलेला)
  • हिरवी मिरची – 1 (बारीक चिरलेली)
  • चाट मसाला – ½ टीस्पून
  • काळी मिरी पूड – ¼ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
कृती

  • सर्वप्रथम एका भांड्यात बेसन घ्या, त्यात हळद, लाल तिखट, जिरे पूड, मीठ आणि कोथिंबीर घालून पाणी टाकत गुळगुळीत पीठ तयार करा.
  • दुसऱ्या भांड्यात किसलेले पनीर, कांदा, हिरवी मिरची, चाट मसाला, काळी मिरी पूड आणि मीठ एकत्र करून स्टफिंग तयार ठेवा.
  • तवा गरम करून थोडे तेल लावा. तव्यावर बेसनाचे पीठ ओतून गोल पसरवा.
  • चिला अर्धवट शिजला की मधोमध पनीर स्टफिंग ठेवा.
  • चिल्याचे कडे आतल्या बाजूला घडी घालून झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजवा.
  • दोन्ही बाजूंनी हलके सोनेरी होईपर्यंत भाजा.
  • गरमागरम पनीर स्टफ्ड बेसन चीला हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा.
  • अधिक हेल्दी बनवण्यासाठी स्टफिंगमध्ये किसलेली गाजर, बीट किंवा पालक घालू शकता

Jan 06, 2026 | 03:30 PM

