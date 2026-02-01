Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या शालीची ‘ही’ आहेत खास वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक ओळखीचा संदेश

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा अर्थसंकल्पीय बजेट सादर केला. हा त्यांचा सलग नववा विक्रमी अर्थसंकल्प होता. यंदाच्या बजेटला त्यांनी हाताने विणलेली मरून रंगाची कांजीवरम कट्टम साडी परिधान केली होती. साडीवर पिवळ्या रंगाचा कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज आणि हातमागावर विणलेली शाल सुद्धा परिधान केली आहे. दरवर्षी बजेटला त्यांनी नेसलेल्या साड्या चर्चेचा विषय ठरतात. भारतातील पारंपारिक विणकामांना प्रसिद्धी आणि आकर्षण मिळावे तसेच हातमाग उद्योगाला चालना मिळवा, यासाठी निर्मला सीतारमण कायमच हातमागावरील साड्यांची निवड बजेटसाठी करतात. त्यांनी परिधान केलेली शाल हे केवळ कापड नसून भारताच्या परंपरेचा संदेश आहे. चला तर जाणून घेऊया निर्मला सीतारमण यांनी परिधान केलेल्या शालीची खास वैशिष्ट्य. (फोटो सौजन्य – ANI)