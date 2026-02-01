Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

जिल्ह्यातील अनेक मतदारसंघांमध्ये आजी-माजी आमदार, मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांच्या पत्नी, मुले, सुना किंवा नातवंडे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे ही निवडणूक केवळ पक्षीय लढत न राहता, राजकीय घराण्यांच्या प्रभावाची चाचणी ठरत असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.
भोर तालुक्यात माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या पत्नी स्वरूपा थोपटे भाजपकडून मैदानात असून त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे रिंगणात आहेत. शिरूरमध्ये माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पत्नी सुजाता पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारी दिल्याने स्थानिक पातळीवर चर्चा रंगली आहे. जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष पांडुरंग पवार यांच्या सूनबाई कविता पवार यांनी अपक्ष उमेदवारी कायम ठेवत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला आव्हान दिले आहे.
दौंड तालुक्यात दिवंगत माजी आमदार कृष्णराव जगदाळे यांचे पुत्र वीरधवल जगदाळे, तसेच माजी आमदार रमेश थोरात यांचे पुत्र तुषार थोरात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवत आहेत. त्याच तालुक्यात भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांकडून राजकीय वारसदार रिंगणात उतरल्याने बहुरंगी लढती पाहायला मिळत आहेत.
इंदापूरमध्ये माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची कन्या अंकिता पाटील आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे पुत्र श्रीराज भरणे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवार आहेत. मुळशी, आंबेगाव, खेड आणि हिंजवडी परिसरातही भावकी, जावई-सुना किंवा नातेवाईकांमध्ये थेट लढती होत असल्याचे चित्र आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या निवडणुकीत पक्षनिष्ठेसोबतच घराणेशाही, स्थानिक ओळख आणि वैयक्तिक प्रभाव निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेची ही निवडणूक राजकीय नातेसंबंधांची कसोटी ठरणार आहे.
