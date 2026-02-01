Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांची उमेदवारी हा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 01:18 PM
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी
  • नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव
  • पणे जिल्ह्यात नेमकं काय घडतंय?
पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असतानाच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे राजकीय वातावरण काही काळासाठी शांत झाले. मात्र अर्ज माघारीनंतर लढतींचे चित्र स्पष्ट होताच, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांची उमेदवारी हा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

जिल्ह्यातील अनेक मतदारसंघांमध्ये आजी-माजी आमदार, मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांच्या पत्नी, मुले, सुना किंवा नातवंडे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे ही निवडणूक केवळ पक्षीय लढत न राहता, राजकीय घराण्यांच्या प्रभावाची चाचणी ठरत असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.

भोर तालुक्यात माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या पत्नी स्वरूपा थोपटे भाजपकडून मैदानात असून त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे रिंगणात आहेत. शिरूरमध्ये माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पत्नी सुजाता पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारी दिल्याने स्थानिक पातळीवर चर्चा रंगली आहे. जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष पांडुरंग पवार यांच्या सूनबाई कविता पवार यांनी अपक्ष उमेदवारी कायम ठेवत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला आव्हान दिले आहे.

दौंड तालुक्यात दिवंगत माजी आमदार कृष्णराव जगदाळे यांचे पुत्र वीरधवल जगदाळे, तसेच माजी आमदार रमेश थोरात यांचे पुत्र तुषार थोरात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवत आहेत. त्याच तालुक्यात भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांकडून राजकीय वारसदार रिंगणात उतरल्याने बहुरंगी लढती पाहायला मिळत आहेत.

इंदापूरमध्ये माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची कन्या अंकिता पाटील आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे पुत्र श्रीराज भरणे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवार आहेत. मुळशी, आंबेगाव, खेड आणि हिंजवडी परिसरातही भावकी, जावई-सुना किंवा नातेवाईकांमध्ये थेट लढती होत असल्याचे चित्र आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या निवडणुकीत पक्षनिष्ठेसोबतच घराणेशाही, स्थानिक ओळख आणि वैयक्तिक प्रभाव निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेची ही निवडणूक राजकीय नातेसंबंधांची कसोटी ठरणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : मुंबई-पुणे, पुणे-हैद्राबाद प्रवास जलद गतीने होणार! निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा

Web Title: Many people from political families are candidates in the pune zilla parishad elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे
1

पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

Pune : फुकट्या प्रवाशांवर पीएमपीची कडक कारवाई; 9 महिन्यांत तब्बल…
2

Pune : फुकट्या प्रवाशांवर पीएमपीची कडक कारवाई; 9 महिन्यांत तब्बल…

भाजपला सत्तेचा अहंकार, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांना…; हर्षवर्धन सपकाळांचे आवाहन
3

भाजपला सत्तेचा अहंकार, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांना…; हर्षवर्धन सपकाळांचे आवाहन

Ratnagiri News: राजापुरात ५१ ग्रा.पं. वर नेमणार प्रशासक; सरपंच संघटनेकडूनही ठराव पारीत
4

Ratnagiri News: राजापुरात ५१ ग्रा.पं. वर नेमणार प्रशासक; सरपंच संघटनेकडूनही ठराव पारीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2026 | 02:15 PM
Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

Feb 01, 2026 | 02:12 PM
Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Feb 01, 2026 | 02:10 PM
Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Feb 01, 2026 | 02:06 PM
“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

Feb 01, 2026 | 02:01 PM
Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Feb 01, 2026 | 01:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM