Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • News Of My Selection Is Baseless There Is No Truth To It Says Praful Patel On Ncp President Issue

NCP President : ‘माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही’; प्रफुल्ल पटेल यांनी फेटाळले ‘ते’ वृत्त

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी माझ्या नियुक्तीबाबत माध्यमांमध्ये प्रसारित होत असलेल्या काही बातम्या माझ्या निदर्शनास आल्या आहेत.

Updated On: Feb 01, 2026 | 01:18 PM
NCP President : 'माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही'; प्रफुल्ल पटेल यांचे स्पष्टीकरण

NCP President : 'माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही'; प्रफुल्ल पटेल यांचे स्पष्टीकरण

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीमध्ये विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवार हे मुंबईहून बारामतीमध्ये प्रचारासाठी येत असताना त्यांच्या विमानाचा लँडिंगवेळी अपघात झाला. त्यांच्या आकस्मित जाण्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादीची धुरा कोण सांभाळणार? याची चर्चा सुरु आहे. असे असताना राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी केंद्रीयमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड केल्याचे वृत्त समोर येत होते. यावर स्वत: प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्टीकरण दिले. 

प्रफुल्ल पटेल यांनी ट्विट करत यावर भाष्य केले. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले की, ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी माझ्या नियुक्तीबाबत माध्यमांमध्ये प्रसारित होत असलेल्या काही बातम्या माझ्या निदर्शनास आल्या आहेत. मी हे पूर्णपणे स्पष्ट करू इच्छितो की, या बातम्या पूर्णपणे निराधार असून, त्यात काहीही तथ्य नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ही एक लोकशाही संस्था आहे. इतक्या मोठ्या निर्णयासाठी आमच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी आणि आमदारांशी सल्लामसलत केली जाईल, पक्षाच्या समर्पित पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला जाईल आणि आमच्या सर्व पक्ष सदस्यांच्या भावना व सामूहिक इच्छेचा आदर केला जाईल. एक राष्ट्रीय पक्ष असल्याने, आम्ही अशा बाबतीत प्रस्थापित प्रक्रियेचे पालन करतो’, असे म्हणत पटेल यांनी सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला.

दरम्यान, अजित पवारांचे विश्वासू नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. महायुती सरकारमध्ये अजित पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रिपदासह अर्थ खातं, उत्पादन शुल्क आणि क्रीडा खात्याचा कारभार होता. त्यामुळे आता या खात्यांचा कारभार कोणाकडे द्यायचा आणि पक्षाचे राष्ट्रीय नेतृत्व कोणाकडे द्यायचं याचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रफुल्ल पटेल आणि छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतल्याचे समोर आले आहे.

सुनेत्रा पवार हाती घेतील राष्ट्रवादीची सूत्रे?

अजित पवारांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी आणि राज्यसभा खासदार सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाची धुरा हाती घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एक प्रवाह सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होण्याची मागणी करत आहे. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद येण्याची शक्यता आहे. प्रफुल्ल पटेल यांच्या ऐवजी सुनेत्रा पवार यांच्या नावाला जास्त पसंती राष्ट्रवादी कार्यकर्ते आणि समर्थकांकडून दिली जात आहे.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics : कोण सांभाळणार उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा? प्रफुल्ल पटेल अन् छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

Web Title: News of my selection is baseless there is no truth to it says praful patel on ncp president issue

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sunil Tatkare on Both NCP Merger: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत बारामतीत झालेली बैठक; सुनील तटकरेंचा मोठा खुलासा
1

Sunil Tatkare on Both NCP Merger: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत बारामतीत झालेली बैठक; सुनील तटकरेंचा मोठा खुलासा

सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?
2

सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?

राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आले अडचणीत! विलीनकरण करावे की एका गटाने सत्तेमध्ये रहावे
3

राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आले अडचणीत! विलीनकरण करावे की एका गटाने सत्तेमध्ये रहावे

Maharashtra Politics : ‘या’ दिवशी होणाऱ्या होत्या दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र; पण त्याआधीच नियतीचा क्रूर खेळ
4

Maharashtra Politics : ‘या’ दिवशी होणाऱ्या होत्या दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र; पण त्याआधीच नियतीचा क्रूर खेळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP President : ‘माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही’; प्रफुल्ल पटेल यांनी फेटाळले ‘ते’ वृत्त

NCP President : ‘माझ्या निवडीच्या बातम्या निराधार, त्यात काहीही तथ्य नाही’; प्रफुल्ल पटेल यांनी फेटाळले ‘ते’ वृत्त

Feb 01, 2026 | 01:18 PM
Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

Pune ZP Election 2026 : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

Feb 01, 2026 | 01:18 PM
‘कोण बोललं हे’, Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा

‘कोण बोललं हे’, Neelam ने गोविंदासह अफेअरबाबत केला अनेक वर्षांनी धक्कादायक खुलासा

Feb 01, 2026 | 01:13 PM
Farmers Budget 2026 Live: नारळाची शेती अन्…; बजेटमध्ये शेतीला ‘हे’ मिळालं, वाचा प्रमुख मुद्दे

Farmers Budget 2026 Live: नारळाची शेती अन्…; बजेटमध्ये शेतीला ‘हे’ मिळालं, वाचा प्रमुख मुद्दे

Feb 01, 2026 | 01:13 PM
Budget 2026: इनकम टॅक्सपासून ते हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोरपर्यंत, बजेट 2026 मधील मोठ्या घोषणांचा सर्वसामान्यांना फायदा

Budget 2026: इनकम टॅक्सपासून ते हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोरपर्यंत, बजेट 2026 मधील मोठ्या घोषणांचा सर्वसामान्यांना फायदा

Feb 01, 2026 | 01:09 PM
Budget 2026: चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार, तुमच्या खिशातले किती पैसे वाचणार? वाचा सविस्तर बातमी

Budget 2026: चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार, तुमच्या खिशातले किती पैसे वाचणार? वाचा सविस्तर बातमी

Feb 01, 2026 | 12:58 PM
Union Budget 2026: चीनला थेट आव्हान! अर्थसंकल्पात ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ची घोषणा; संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार

Union Budget 2026: चीनला थेट आव्हान! अर्थसंकल्पात ‘दुर्मिळ पृथ्वी मिशन’ची घोषणा; संरक्षण-तंत्रज्ञानात भारत स्वावलंबी होणार

Feb 01, 2026 | 12:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM