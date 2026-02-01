Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कोल्हापुरकरांना मिळणार 5 वर्षात 6 महापौर! नेमकं काय आहे महायुतीचा फॉर्म्युला?

कोल्हापूर महापालिकेत महायुतीकडून पुढील पाच वर्षांसाठी सत्तावाटपाचा स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 01:38 PM
कोल्हापुरकरांना मिळणार 5 वर्षात 6 महापौर! नेमकं काय आहे महायुतीचा फॉर्म्युला?

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • कोल्हापुरकरांना मिळणार 5 वर्षात 6 महापौर!
  • सर्व नगरसेवकांना न्याय मिळणार
  • नेमकं काय आहे महायुतीचा फॉर्म्युला?
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेत महायुतीकडून पुढील पाच वर्षांसाठी सत्तावाटपाचा स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या धोरणानुसार महापौर, उपमहापौर तसेच विविध समित्यांच्या सभापती पदांवर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस व जनसुराज्य या घटक पक्षांना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. या फॉर्म्युल्यामुळे महायुतीतील सर्व नगरसेवकांना न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

 

महायुतीच्या या फॉर्म्युल्यानुसार पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण सहा महापौर आणि सहा उपमहापौर असतील अशी माहिती आहे. प्रत्येक महापौराला सुमारे दहा महिन्यांचा कार्यकाळ देण्यात येणार असल्याचेही समजते. तसेच महापालिकेतील सहा प्रमुख समित्यांमध्ये सर्व पक्षांना संधी देण्यात येणार असून, १२ सभापती पदांचे वाटप केले जाणार आहे. याशिवाय अत्यंत महत्त्वाच्या स्थायी समितीच्या सभापती पदावरही भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना टप्प्याटप्प्याने संधी दिली जाणार आहे.

या फॉर्म्युल्यानुसार पहिला महापौर भाजपकडून असणार आहे. भाजपकडून सध्या सहा नावांची चर्चा सुरू असून, त्यापैकी एका नावावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. या नावाबाबत प्रदेश पातळीवरील नेतृत्वाचे मत जाणून घेतले जाईल किंवा स्थानिक पातळीवर एकमत झाल्यास तिथेच निर्णय घेतला जाईल, अशी खात्रीशीर माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

महापौर व उपमहापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी महायुतीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सत्तावाटपाचा हा फॉर्म्युला अंतिम करण्यात आला मात्र या बैठकीला मंत्री हसन मुश्रीफ हजर नसल्याने अंतीम निर्णय घेण्यात आला नाही. या बैठकीस राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार अमल महाडिक, प्रदेश सचिव महेश जाधव जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, प्रा. जयंत पाटील, राहुल चिकोडे, शारगंधर देशमुख यांची उपस्थिती होती.

बैठकीत सत्तेचा समतोल राखत शहराच्या विकासाला गती देण्यावर भर देण्याची चर्चा झाल्याचे समजते. महापालिका निवडणुकीत एकूण ८१ नगरसेवक निवडून आले असून, त्यामध्ये काँग्रेसचे ३४, भाजपचे २६, शिवसेनेचे १५, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचा १ आणि जनसुराज्य पक्षाचा १ नगरसेवक समाविष्ट आहे. संख्याबळाच्या दृष्टीने महायुतीला स्पष्ट बहुमत असून, त्याचा लाभ घेत स्थिर आणि समन्वयपूर्ण कारभार देण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला.

महायुतीचा हा फॉर्म्युला यशस्वी ठरल्यास कोल्हापूर महापालिकेत राजकीय स्थैर्य निर्माण होऊन विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच अंतर्गत मतभेद टाळून एकत्रितपणे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करण्याचा संदेशही या निर्णयातून देण्यात आला आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राजकीय घराणी केंद्रस्थानी; नातेसंबंधातून उमेदवारीचा प्रभाव

Web Title: The mahayuti has decided on a plan to form power in the kolhapur municipal corporation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 01:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navarashtra Special: ‘मायक्रो आर्ट’च्या माध्यमातून कलानगरीचे नाव जगभर पोहोचविणार: अशांत मोरे
1

Navarashtra Special: ‘मायक्रो आर्ट’च्या माध्यमातून कलानगरीचे नाव जगभर पोहोचविणार: अशांत मोरे

Kolhapur News : आरळा रस्त्याचे काम संथगतीने ; वाहतुकीचा प्रश्न बनलाय गंभीर, वाहनधारकांसह प्रवाशांमधून संताप
2

Kolhapur News : आरळा रस्त्याचे काम संथगतीने ; वाहतुकीचा प्रश्न बनलाय गंभीर, वाहनधारकांसह प्रवाशांमधून संताप

कोल्हापूरच्या शहापुरात गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; चहा करण्यासाठी गॅस पेटवला अन्…
3

कोल्हापूरच्या शहापुरात गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; चहा करण्यासाठी गॅस पेटवला अन्…

बिडकरांची लागणार पुन्हा सभागृह नेतेपदी वर्णी! महापाैर, स्थायीसह इतर अध्यक्षपदासाठीही चुरस वाढली
4

बिडकरांची लागणार पुन्हा सभागृह नेतेपदी वर्णी! महापाैर, स्थायीसह इतर अध्यक्षपदासाठीही चुरस वाढली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

Feb 01, 2026 | 02:15 PM
पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

पुणे शहरातील पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्यांचे आदेश; जाणून घ्या निरिक्षकांची सविस्तर नावे

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

Feb 01, 2026 | 02:12 PM
Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Feb 01, 2026 | 02:10 PM
Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Feb 01, 2026 | 02:06 PM
“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

Feb 01, 2026 | 02:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM