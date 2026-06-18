सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात; मतदारांच्या ‘पहिल्या पसंती’वर साऱ्यांच्या नजरा

पंढरपूर / शिवाजी हळणवर : सोलापूर विधान परिषद स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी आज सकाळी ८ वाजल्यापासून मतदान प्रक्रियेला उत्साहात सुरुवात झाली. जिल्ह्यातील सहा मतदान केंद्रांवर एकूण ६१५ मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावणार असून, भाजपचे राजेंद्र राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे वसंतराव देशमुख यांच्यात थेट लढत रंगली आहे.
पंढरपूरसह इतर मतदान केंद्रावर सकाळपासूनच मतदारांनी शांततापूर्ण आणि उत्साही वातावरणात मतदानास सुरुवात केली. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज असून, जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था पूर्ण केल्याची माहिती दिली.
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सोलापूर येथील नियोजन भवनातून केंद्राध्यक्ष, अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणूक साहित्य घेऊन मतदान केंद्रांकडे रवाना झाले. जिल्ह्यात कुर्डूवाडी (८०), उत्तर सोलापूर (१८८), दक्षिण सोलापूर (८९), पंढरपूर (१००), मंगळवेढा (६२) आणि अकलूज (९७) अशी सहा मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. प्रत्येक केंद्रावर तहसीलदार केंद्राध्यक्ष म्हणून कार्यरत असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
या निवडणुकीत एक मतदार मयत झाल्याने एकूण मतदारसंख्या ६१५ इतकी राहिली आहे. मतदारांची ओळख पटविण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मुख्याधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. दिव्यांग तसेच प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत असलेले मतदार नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. मतदानाची वेळ सकाळी ८ ते दुपारी ४ अशी आहे.
द्विपक्षीय झाली निवडणूक
जिल्ह्यातील एक जिल्हा परिषद, एक महानगरपालिका आणि १७ नगरपरिषद व नगरपंचायतींमधील सदस्य, नामनिर्देशित सदस्य व अध्यक्ष मिळून एकूण ६१६ मतदार होते. त्यापैकी एका मतदाराचे निधन झाल्याने ६१५ मतदार मतदान करत आहेत. या निवडणुकीसाठी सुरुवातीला १५ नामनिर्देशन अर्ज दाखल झाले होते. मात्र, अंतिम टप्प्यात दोनच उमेदवार मैदानात राहिल्याने निवडणूक थेट द्विपक्षीय झाली आहे.
जांभळा स्केचपेन वापरणे बंधनकारक
मतदानासाठी भारत निवडणूक आयोगाने पुरविलेला जांभळा स्केचपेन वापरणे बंधनकारक असून उमेदवाराच्या नावासमोर पसंतीक्रम अंकात लिहिणे आवश्यक आहे. पहिली पसंती दर्शविण्यासाठी ‘१’ हा अंक लिहिणे अनिवार्य आहे. चुकीच्या पद्धतीने मतदान केल्यास मतपत्रिका अवैध ठरणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
निकालाकडे लागले संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष
संख्याबळाच्या गणितानुसार भाजप व महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांचे पारडे जड मानले जात असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार वसंतराव देशमुख यांच्यासाठी खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी ‘अदृश्य हात मदत करेल’ असा दावा करत निवडणुकीत चुरस निर्माण केली आहे. दोन्ही उमेदवारांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केला असून, मतदारांचा ‘पहिला पसंतीक्रम’ अखेर कोणाच्या बाजूने झुकतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य व उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार यांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावत असताना भाजप उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्या विजयाची खात्री दिली.