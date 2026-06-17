‘लग्न एकासोबत करायचं अन् पळून दुसऱ्यासोबत…’, फोडाफोडीच्या राजकारणावर रोहित पवार कडाडले; थेट सांगितला खासदारांचा ‘रेट’

या संपूर्ण घटनाक्रमाचा तीव्र निषेध करत रोहित पवार यांनी याला “राजकीय व्यभिचार” असे संबोधले. एकाशी लग्न करून दुसऱ्यासोबत पळून जाण्याचे उदाहरण देत त्यांनी म्हटले की, हे कृत्य देश संविधान आणि लोकशाहीला पायदळी तुडवून हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे. त्यांच्या मते, जनतेच्या विश्वासाची अशी थट्टा लोकशाहीचा पाया कमकुवत करत आहे.
लग्न एकासोबत करायचं आणि भलत्याचाच हात धरून पळून जायचं… हा अत्यंत किळसवाणा राजकीय व्यभिचार असून संविधान व लोकशाही मोडून हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरु असल्याचं हे लक्षण आहे. याला ‘ऑपरेशन टायगर’ नाही ‘ऑपरेशन बाजार’ म्हणावं लागेल आणि हा ‘ऑपरेशन बाजार’ लायकीचा, माणसांचा की विचारांचा हे… — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 17, 2026
या राजकीय हालचालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ऑपरेशन टायगर’ या नावावरही पवारांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, याला ‘ऑपरेशन टायगर’ न म्हणता ‘ऑपरेशन बाजार’ म्हटले पाहिजे. हा नक्की कसला बाजार आहे राजकीय वर्चस्वाचा, माणसांचा की विचारसरणीचा? याचे उत्तर जनतेनेच ठरवायचे आहे.
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याव्यतिरिक्त, रोहित पवार यांनी एक धक्कादायक दावा केला; त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, एका खासदाराचा भाव ८५ कोटी रुपये आहे का? सत्ताधारी पक्षांकडे बोट दाखवत त्यांनी विचारले की, संबंधित पक्षांना खासदार विकत घेण्यासाठी एवढी प्रचंड रक्कम कोठून मिळते? त्यांनी इशारा दिला की, जर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस यांसारखे पक्ष फोडण्याचा हा कल असाच चालू राहिला, तर जनता अखेरीस रस्त्यावर उतरेल आणि पक्षांतर करणाऱ्यांना तसेच पक्षांतर घडवून आणणाऱ्यांना धडा शिकवेल.
सामान्य नागरिक गंभीर संकटांशी झुंज देत असताना राजकीय नेते मात्र केवळ सत्तेच्या समीकरणांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, याबद्दल पवारांनी तीव्र खंत व्यक्त केली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, राज्य सध्या दुष्काळाच्या छायेत आहे; लोकांना पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी उपलब्ध नाही, पिकांना योग्य भाव मिळत नाही आणि बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मध्यमवर्गीयांकडे कर्जाचे हप्ते (EMIs) भरण्याइतपतही पैसे नाहीत, तरीही या मूलभूत मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास कोणीही तयार नाही.
रोहित पवार यांनी केलेली ही कठोर टीका हे दर्शवते की, ‘ऑपरेशन टायगर’बाबतच्या चर्चेने केवळ ठाकरे गटच नव्हे, तर संपूर्ण विरोधी आघाडीलाही सक्रिय केले असून, त्यामुळे त्यांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. आता ही राजकीय खेळी खरोखर यशस्वी ठरेल की पक्षांतराच्या या राजकारणाला जनतेचा रोष लगाम घालेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
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