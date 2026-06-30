मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘सचिन अहिर आणि मी रात्री 9 वाजेपर्यंत सोबत होतो…’; अहिरांच्या फुटीनंतर अंबादास दानवेंची मोठी प्रतिक्रिया

Updated On: Jun 30, 2026 | 03:18 PM IST
जाहिरात
सारांश

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सचिन अहिर यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर अंबादास दानवे यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत आश्चर्य आणि खंत व्यक्त केली.

'सचिन अहिर आणि मी रात्री 9 वाजेपर्यंत सोबत होतो...'; अहिरांच्या फुटीनंतर अंबादास दानवेंची मोठी प्रतिक्रिया

'सचिन अहिर आणि मी रात्री 9 वाजेपर्यंत सोबत होतो...'; अहिरांच्या फुटीनंतर अंबादास दानवेंची मोठी प्रतिक्रिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांच्या पक्षांतरानंतर आता आणखी एक मोठा राजकीय धक्का ठाकरे गटाला बसला आहे. आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे आमदार सचिन अहिर यांनी मंगळवारी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. या घडामोडीनंतर ठाकरे गटातील नेत्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

सचिन अहिर यांच्या पक्षांतराबाबत बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले, “सचिन अहिर आणि मी काल रात्री 9 वाजेपर्यंत सोबत होतो. आम्ही एकत्रच निघालो होतो. पण सकाळी त्यांनी असा निर्णय घेतला. त्यावर आता काय बोलणार?” त्यांच्या या वक्तव्यातून अहिरांच्या निर्णयामुळे त्यांना बसलेला धक्का आणि आश्चर्य स्पष्टपणे जाणवत होते.

‘वरळीत कोणतंही आव्हान निर्माण होणार नाही’

अहिरांच्या पक्षांतरामुळे वरळी मतदारसंघातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होणार का, असा प्रश्न विचारला असता दानवे म्हणाले की, “विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आम्ही अर्ज भरला आहे. निवडणुकीचं चित्र उद्या स्पष्ट होईल. मात्र वरळीत कोणतंही आव्हान निर्माण होणार नाही. वरळी ही शिवसेनेचीच जागा आहे. यापूर्वी सुनील शिंदे यांनी सचिन अहिरांचा पराभव केला होता.”

ऑपरेशन टायगर 3.0 ची मोठी शिकार! ‘सचिन अहिर यांनी आज षटकार मारला’; शिवसेना प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

वैभव नाईक यांचीही स्पष्ट भूमिका

दरम्यान, ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनीही सचिन अहिर यांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. “मला कोणतीही ऑफर आलेली नाही. आम्ही सर्वजण उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ठामपणे उभे आहोत. जे एकनिष्ठ आहेत, ते शेवटपर्यंत एकनिष्ठच राहतील,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

‘आम्हालाही हा मोठा धक्का’

मुंबईतील ठाकरे गटाचे आमदार महेश सावंत यांनीही अहिरांच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “आम्हालाही हा मोठा धक्का बसला आहे. आम्ही त्यांना भाऊ म्हणायचो. पक्षाने त्यांना आमदार केलं, त्यांच्यावर कधीही अन्याय केला नाही. तरी त्यांनी हा निर्णय का घेतला, हे आम्हालाही समजलेलं नाही.”

Aaditya Thackeray : ‘आता सचिन अहिरांच्या रोज आरत्या करू का?’ आदित्य ठाकरेंचा संतप्त सवाल; पक्षांतरावर पहिली प्रतिक्रिया

शिंदे गटात अधिकृत प्रवेश

मंगळवारी सकाळी सचिन अहिर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर त्यांनी अधिकृतपणे शिंदे गटात प्रवेश केला. या घडामोडीमुळे ठाकरे गटाला आणखी एक मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

Web Title: Ambadas danve first reaction after sachin ahir joins shinde shiv sena

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aaditya Thackeray : ‘आता सचिन अहिरांच्या रोज आरत्या करू का?’ आदित्य ठाकरेंचा संतप्त सवाल; पक्षांतरावर पहिली प्रतिक्रिया
1

Aaditya Thackeray : ‘आता सचिन अहिरांच्या रोज आरत्या करू का?’ आदित्य ठाकरेंचा संतप्त सवाल; पक्षांतरावर पहिली प्रतिक्रिया

ऑपरेशन टायगर 3.0 ची मोठी शिकार! ‘सचिन अहिर यांनी आज षटकार मारला’; शिवसेना प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया
2

ऑपरेशन टायगर 3.0 ची मोठी शिकार! ‘सचिन अहिर यांनी आज षटकार मारला’; शिवसेना प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics : सचिन अहिर यांनी का सोडली ठाकरे गटाची साथ? राजकीय निर्णयामागची ‘ही’ कारणे चर्चेत
3

Maharashtra Politics : सचिन अहिर यांनी का सोडली ठाकरे गटाची साथ? राजकीय निर्णयामागची ‘ही’ कारणे चर्चेत

NCP Merger: शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार की भाजपच्या एनडीएमध्ये सामील होणार? आमदारांमध्ये दोन मतप्रवाह
4

NCP Merger: शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार की भाजपच्या एनडीएमध्ये सामील होणार? आमदारांमध्ये दोन मतप्रवाह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘सचिन अहिर आणि मी रात्री 9 वाजेपर्यंत सोबत होतो…’; अहिरांच्या फुटीनंतर अंबादास दानवेंची मोठी प्रतिक्रिया

‘सचिन अहिर आणि मी रात्री 9 वाजेपर्यंत सोबत होतो…’; अहिरांच्या फुटीनंतर अंबादास दानवेंची मोठी प्रतिक्रिया

Jun 30, 2026 | 03:18 PM
१ जुलैपासून देशात मोठे बदल! LPG, Petrol आणि Aadhaar Card संबंधी नवीन नियम लागू

१ जुलैपासून देशात मोठे बदल! LPG, Petrol आणि Aadhaar Card संबंधी नवीन नियम लागू

Jun 30, 2026 | 03:18 PM
Tamilnadu Crime: अल्पवयीन मुलाला समलैंगिक संबंध ठेवण्यास जबरदस्ती; विरोध करताच केली हत्या

Tamilnadu Crime: अल्पवयीन मुलाला समलैंगिक संबंध ठेवण्यास जबरदस्ती; विरोध करताच केली हत्या

Jun 30, 2026 | 03:18 PM
केतन अग्रवाल हत्याकांडप्रकरणी मोठी अपडेट; आता पोलीस ‘AI’ अन् Gate Analysis च्या मदतीने उघड करणार गुपिते!

केतन अग्रवाल हत्याकांडप्रकरणी मोठी अपडेट; आता पोलीस ‘AI’ अन् Gate Analysis च्या मदतीने उघड करणार गुपिते!

Jun 30, 2026 | 03:16 PM
व्यक्तीला हवेत उडवलं, तब्बल ८ वेळा पायदळी तुडवलं; LIVE शोमध्ये बेभान बैलाचा थरारक हल्ला! Video Viral

व्यक्तीला हवेत उडवलं, तब्बल ८ वेळा पायदळी तुडवलं; LIVE शोमध्ये बेभान बैलाचा थरारक हल्ला! Video Viral

Jun 30, 2026 | 03:13 PM
Indrajaal Teaser Out : रहस्य, अघोर, भय! थरार असावा तर असा… ‘या’ तारखेला येतोय सिनेमा ‘इंद्रजाल’

Indrajaal Teaser Out : रहस्य, अघोर, भय! थरार असावा तर असा… ‘या’ तारखेला येतोय सिनेमा ‘इंद्रजाल’

Jun 30, 2026 | 03:10 PM
Shocking: भारतीय क्रिकेटरला मोठा धक्का! PBKS मधील स्टार खेळाडूविरूद्ध FIR दाखल, Cook ला मारहाणीचा आरोप

Shocking: भारतीय क्रिकेटरला मोठा धक्का! PBKS मधील स्टार खेळाडूविरूद्ध FIR दाखल, Cook ला मारहाणीचा आरोप

Jun 30, 2026 | 03:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा