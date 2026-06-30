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ऑपरेशन टायगर 3.0 ची मोठी शिकार! ‘सचिन अहिर यांनी आज षटकार मारला’; शिवसेना प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Updated On: Jun 30, 2026 | 03:22 PM IST
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सारांश

'ऑपरेशन टायगर 2.0' च्या यशानंतर आता पुन्हा 'ऑपरेशन टायगर 3.0' सुरु झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सचिन अहिर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद पार पडत आहे.

Eknath Shinde Live : सचिन अहिर यांच्या शिवसेना प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदे पत्रकार परिषद

Eknath Shinde Live : सचिन अहिर यांच्या शिवसेना प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदे पत्रकार परिषद

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विस्तार

Eknath Shinde Live : शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदार फुटीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच आता आणखी मोठा राजकीय धक्का शिवसेना ठाकरे गटाला पोहोचला आहे. ‘ऑपरेशन टायगर 2.0′ च्या यशानंतर आता पुन्हाऑपरेशन टायगर 3.0′ सुरु झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सचिन अहिर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. राजकीय वर्तुळात हा मोठा धक्का मानला जात असून सचिन अहिर यांनी ठाकरे गटातील आपल्या सर्व पदांचा राजीनामा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद पार पडत आहे.

“सचिन अहिर यांनी आज षटकार मारला…”

यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी सचिन अहिर यांचा चुकून उल्लेख सचिन तेंडुलकर असा केला. एकनाथ शिंदेंच्या विधानानंतर पत्रकार परिषदेत एकाच हशा पिकला. यावेळी एकनाथ शिंदे आणि सचिन अहिरांसह उपस्थित सर्व राजकीय व्यक्तिमत्व आणि माध्यम प्रतिनिधी हसू लागले.शिंदे यावेळी म्हणाले, “सचिन अहिर यांनी आज षटकार मारलायाआधी सहा खासदारांनी षटकार मारले होते. चौकार षटकार सुरु आहे. एक एक विकेट पडत जाईल. हा क्रिकेटचा गमतीचा भाग जाऊ द्या. सचिन अहिर हे तीन वेळा विधानसभेचे आमदार होते. आता विधान परिषदेचे आमदार आहेत. ते राज्यमंत्री होते. सात विभाग त्यांच्याकडे होते. गिरणी कामगारांचे नेते म्हणून त्यांनी काम केलंय. अनेक संघटनांमध्ये काम केलं. मूळ मुंबईकर भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांची जाण असलेले नेते आहेत.”

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अहिरांच्या शिवसेना प्रवेशानंतर उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का

विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदासाठी वेवेगळ्या नावांची चर्चा असताना अचानक सचिन अहिर यांनी शिंदे गटाकडून उपसभापतिपदासाठी अर्ज भरला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या उपस्थित होत्या. सचिन अहिर यांचा शिंदे गटातील प्रवेश हा उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. सहा खासदारांच्या बंडखोरीनंतर सचिन अहिर यांनीही बंडखोरी केल्यानंतर राजकीय वातावरण आणखी गरम होण्याची चिन्हे आहेत.

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Web Title: Eknath shinde press conference over sachin ahir shivsena entry operation tiger

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Published On: Jun 30, 2026 | 02:36 PM

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