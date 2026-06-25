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‘अरे काही बोलू दे.. तुझ्या XXX…’, संजय दिना पाटलांकडून पत्रकारांना शिवीगाळी प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Updated On: Jun 25, 2026 | 04:44 PM IST
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सारांश

शिवसेना खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांशी कथितरित्या अर्वाच्च भाषेत बोलल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पत्रकारांचा अपमान करण्याचा संजय दिना पाटील यांचा हेतू नसल्याचे त्यांनी सांगितले असले,

संजय दिना पाटलांकडून पत्रकारांना शिवीगाळी प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

संजय दिना पाटलांकडून पत्रकारांना शिवीगाळी प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

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विस्तार
  •  संजय दिना पाटलांकडून पत्रकारांना शिवीगाळी प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया
  • उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
  • “जर कोणतेही शब्द अनुचित असतील, तर माफी मागा.”
Eknath Shinde On Sanjay Patil : खासदार संजय दिना पाटील यांनी दोन दिवसापूर्वी बंडखोर करत शिवसेना (उद्धव ठाकरे) सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे, त्यांच्यावर पत्रकारांशी असभ्य भाषा वापरून गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. या संदर्भातील त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. त्यांच्या कथित वक्तव्यामुळे विविध स्तरांवर संताप आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, खासदार संजय दिना पाटील यांचा पत्रकारांशी अपमानास्पद बोलण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. मात्र, त्यांनी पाटील यांना पत्रकारांशी बोलून दिलगिरी व्यक्त करण्याचा सल्ला दिला.

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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मी संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेईन आणि मग सविस्तर बोलेन. पण मी नुकतेच खासदार संजय दिना पाटील यांच्याशी बोललो आहे. त्यांनी मला सांगितले की पत्रकारांबद्दल कोणतीही नकारात्मक टिप्पणी करण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. त्यांचे आणि पत्रकारांचे संबंध चांगले आहेत आणि कोणत्याही पत्रकाराच्या भावना दुखावण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता.”

“जर कोणतेही शब्द अनुचित असतील, तर माफी मागा.”

एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, “जे दररोज त्यांच्या विरोधात बोलतात, रोज त्यांच्याबाबत अपशब्द बोलतात. तोडून टाका, मारून टाका, तुडवा, अशा पद्धतीने खालच्या दर्जाचे जे शब्द वापरतात, मग तो देखील मीडियाचा अपमान आहे. हे बऱ्याच काळापासून सुरू आहे आणि त्यामुळेच संजय दीना पाटील संतप्त झाले होते. पण त्यांच्या मनात पत्रकारांबद्दल कोणताही द्वेष नव्हता. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने पत्रकारांबद्दल अशी वक्तव्ये करू नयेत. त्यामुळे, मी त्यांना पत्रकारांशी बोलून, जर त्यांनी त्यांच्याबद्दल काही अनुचित शब्द वापरले असतील तर दिलगिरी व्यक्त करण्यास सांगितले आहे.”

संजय दीना पाटील काय म्हणाले?

“रेकॉर्ड करा आणि सांगा तिकडे, कमिशनरकडे जाऊन तक्रार करा. तुमची इज्जत करतोय, तुम्हाला सहन करतोय, खूप दिवस सहन केलं. मग अजून कशाला गां## घुसताय. अरे कोणत्याही गोष्टीची लिमिट असते. सांगितलं ना सर्व. त्याने काही बोलूदे. तुझ्या आ## ### गेलं, आणि आता माझ्याकडे येऊ नका. माझ्याकडे काही घ्यायला आला तर मारणार. रेकॉर्ड करा आणि सांगा. तुम्ही आता मला विचारायला आलात तर मार खाणार”, अशा भाषेत खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना शिवीगाळ केली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

पत्रकारांवर संतापले संजय दिना पाटील; ‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन’, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमकी

Web Title: Eknath shinde reacts to sanjay dina patil controversy asks him to apologise to journalists

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Published On: Jun 25, 2026 | 04:44 PM

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