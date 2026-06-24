Maharashtra Politics: स्वार्थासाठी पक्षांतर? निधीअभावी कामे रखडल्याचा कांगावा करणाऱ्या ‘त्या’ ६ लोकप्रतिनिधींचे पितळ उघडे

निधीअभावी कामे रखडल्याचा कांगावा करणाऱ्या या लोकप्रतिनिधीनी स्वतःला मिळालेला निधीच वेळेत खर्च केला नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. काही खासदारांना १४ ते १९ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मंजूर झाला होता, मात्र त्यातील केवळ काही लाख किंवा १-२ कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. अनेक ठिकाणी तर ४० पैकी एकही काम पूर्ण झालेले नाही, तर कुठे १३५ कामांपैकी केवळ २ कामे पूर्ण झाली आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, पक्षांतरासाठी विकास निधी न मिळण्याचे दिलेले कारण केवळ एक राजकीय बहाणा असून, वैयक्तिक व राजकीय स्वार्थासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माझ्या मागील ५ वर्षांच्या कार्यकाळातील एकही 66 अखर्चित राहिलेला नाही आणि सध्याच्या निधीचे मूल्यमापन आताच करणे चुकीचे आहे, तुम्ही माझे मूल्यमापन करत असाल, तर माझ्या पहिल्या टर्मचे (२०१९ ते २०२४) करा, या ५ वर्षात ओमराजे निंबाळकर यांना मिळालेल्या खासदार निधीमधला एक पैसाही अखर्चित राहिलेला नाही, याची माहिती कुणीही ‘एमपीएलएडी’च्या अधिकृत वेबसाईटवरून काढू शकते. सध्याच्या (२०२४-२९) कार्यकाळाचे मूल्यमापन २०२९ च्या मार्चनंतर करा, तेव्हा जर निधी शिल्लक राहिला तर मला जाब विचारा.
ओमराजे निंबाळकर, खासदार
संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व): मंजूर निधी १४.७ कोटी, खर्च १५.१६ लाख.
नागेश आष्टीकर (हिंगोली): मंजूर निधी १४.७ कोटी (प्रलंबित प्रकल्पांच्या मुद्यावरून चर्चेत).
ओम राजेनिंबाळकर (धाराशीव): मंजूर निधी १८.५ कोटी, खर्च ३.७८ कोटी.
संजय जाधव (परभणी): मंजूर निधी १४.७ कोटी, खर्च १.९७ कोटी.
भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी): मंजूर निधी १४.७ कोटी, खर्च ७१ लाख.
संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशीम): मंजूर निधी १४.७ कोटी.