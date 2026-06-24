बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Maharashtra Politics Six Defection Mps Claims On Development Funds Exposed

Maharashtra Politics: स्वार्थासाठी पक्षांतर? निधीअभावी कामे रखडल्याचा कांगावा करणाऱ्या ‘त्या’ ६ लोकप्रतिनिधींचे पितळ उघडे

Updated On: Jun 24, 2026 | 12:28 PM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Politics: निधीअभावी कामे रखडल्याचा कांगावा करणाऱ्या या लोकप्रतिनिधीनी स्वतःला मिळालेला निधीच वेळेत खर्च केला नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. काही खासदारांना १४ ते १९ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मंजूर झाला होता, मात्र त्यातील केवळ काही लाख किंवा १-२ कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत.

ShivSena Split, Eknath Shinde, Uddhav Thackeray, MP Funds, Political Expose, Maharashtra Politics,

Maharashtra Politics: स्वार्थासाठी पक्षांतर? निधीअभावी कामे रखडल्याचा कांगावा करणाऱ्या 'त्या' ६ लोकप्रतिनिधींचे पितळ उघडे

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • उद्धव ठाकरेंच्या ६ खासदारांनी काल एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात प्रवेश करताना केलेला निधीचा दावा खाजगी वृत्तसंस्थेच्या आकडेवारीने खोटा ठरवला आहे.
  • निधी असूनही तो वेळेत खर्च न केल्यामुळे, पक्षांतरासाठी दिलेले कारण केवळ एक ‘राजकीय बहाणा’ असून हा निर्णय वैयक्तिक व राजकीय स्वार्थासाठीच घेतला
  • मंजूर झालेला निधी वेळेत लोकहिताच्या कामांसाठी वापरण्यात हे लोकप्रतिनिधी पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
Maharashtra Politics: मतदारसंघात विकास कामांसाठी निधी मिळत नाही, त्यामुळे कामे खोळंबली आहेत आणि जनतेची कामे करण्यासाठीच आम्ही सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करत आहोत, असा दावा करत काल ‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ शिवसेनेच्या सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. मात्र, या खासदारांचा हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे अधिकृत आकडेवारीवरून समोर आले आहे. खाजगी वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, या खासदारांना केंद्र व राज्य सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता, परंतु त्याचा योग्य वापर करण्यात हे खासदार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.

शिर्डीत शिवसैनिकांना नजरकैदेत ठेवल्याचा आरोप; संजय राऊत यांचा सरकारवर गंभीर आरोप

‘तो’ केवळ राजकीय बहाणा

निधीअभावी कामे रखडल्याचा कांगावा करणाऱ्या या लोकप्रतिनिधीनी स्वतःला मिळालेला निधीच वेळेत खर्च केला नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. काही खासदारांना १४ ते १९ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मंजूर झाला होता, मात्र त्यातील केवळ काही लाख किंवा १-२ कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. अनेक ठिकाणी तर ४० पैकी एकही काम पूर्ण झालेले नाही, तर कुठे १३५ कामांपैकी केवळ २ कामे पूर्ण झाली आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, पक्षांतरासाठी विकास निधी न मिळण्याचे दिलेले कारण केवळ एक राजकीय बहाणा असून, वैयक्तिक व राजकीय स्वार्थासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

माझ्या मागील ५ वर्षांच्या कार्यकाळातील एकही 66 अखर्चित राहिलेला नाही आणि सध्याच्या निधीचे मूल्यमापन आताच करणे चुकीचे आहे, तुम्ही माझे मूल्यमापन करत असाल, तर माझ्या पहिल्या टर्मचे (२०१९ ते २०२४) करा, या ५ वर्षात ओमराजे निंबाळकर यांना मिळालेल्या खासदार निधीमधला एक पैसाही अखर्चित राहिलेला नाही, याची माहिती कुणीही ‘एमपीएलएडी’च्या अधिकृत वेबसाईटवरून काढू शकते. सध्याच्या (२०२४-२९) कार्यकाळाचे मूल्यमापन २०२९ च्या मार्चनंतर करा, तेव्हा जर निधी शिल्लक राहिला तर मला जाब विचारा.
ओमराजे निंबाळकर, खासदार

अखेर भरत गोगावलेंना लॉटरी? बंद दाराआड बैठकीनंतर रायगडच्या पालकमंत्री पदाबाबत मोठी घडामोड

संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व): मंजूर निधी १४.७ कोटी, खर्च १५.१६ लाख.
नागेश आष्टीकर (हिंगोली): मंजूर निधी १४.७ कोटी (प्रलंबित प्रकल्पांच्या मुद्यावरून चर्चेत).
ओम राजेनिंबाळकर (धाराशीव): मंजूर निधी १८.५ कोटी, खर्च ३.७८ कोटी.
संजय जाधव (परभणी): मंजूर निधी १४.७ कोटी, खर्च १.९७ कोटी.
भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी): मंजूर निधी १४.७ कोटी, खर्च ७१ लाख.
संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशीम): मंजूर निधी १४.७ कोटी.

 

 

 

 

Web Title: Maharashtra politics six defection mps claims on development funds exposed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 12:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अखेर भरत गोगावलेंना लॉटरी? बंद दाराआड बैठकीनंतर रायगडच्या पालकमंत्री पदाबाबत मोठी घडामोड
1

अखेर भरत गोगावलेंना लॉटरी? बंद दाराआड बैठकीनंतर रायगडच्या पालकमंत्री पदाबाबत मोठी घडामोड

‘2029 ला तिकीट नाही मिळालं तर अपक्ष लढेन’; ओमराजे निंबाळकरांचा सूचक इशारा, शिंदेंची वाढणार डोकेदुखी?
2

‘2029 ला तिकीट नाही मिळालं तर अपक्ष लढेन’; ओमराजे निंबाळकरांचा सूचक इशारा, शिंदेंची वाढणार डोकेदुखी?

New Sena Bhavan: ठाकरे-शिंदे वाद नव्या वळणावर! दादरच्या ‘सेनाभवना’ला टक्कर देण्यासाठी एकनाथ शिंदेंचा मोठा मास्टरप्लॅन
3

New Sena Bhavan: ठाकरे-शिंदे वाद नव्या वळणावर! दादरच्या ‘सेनाभवना’ला टक्कर देण्यासाठी एकनाथ शिंदेंचा मोठा मास्टरप्लॅन

खासदारानंतर आता आमदारांचं ‘ऑपरेशन टायगर’? उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला चार आमदारांची दांडी
4

खासदारानंतर आता आमदारांचं ‘ऑपरेशन टायगर’? उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला चार आमदारांची दांडी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ketan Agarwal -Siya प्रकरणासारख्या थरारक कथा! पत्नीच्या छळामुळे उद्ध्वस्त झाले पतीचे आयुष्य; OTT वरील हे ५ चित्रपट नक्की पाहा

Ketan Agarwal -Siya प्रकरणासारख्या थरारक कथा! पत्नीच्या छळामुळे उद्ध्वस्त झाले पतीचे आयुष्य; OTT वरील हे ५ चित्रपट नक्की पाहा

Jun 24, 2026 | 12:28 PM
Maharashtra Politics: स्वार्थासाठी पक्षांतर? निधीअभावी कामे रखडल्याचा कांगावा करणाऱ्या ‘त्या’ ६ लोकप्रतिनिधींचे पितळ उघडे

Maharashtra Politics: स्वार्थासाठी पक्षांतर? निधीअभावी कामे रखडल्याचा कांगावा करणाऱ्या ‘त्या’ ६ लोकप्रतिनिधींचे पितळ उघडे

Jun 24, 2026 | 12:28 PM
‘…हे राहुल नार्वेकर आहेत की युरोपमधील ‘नॉर्वेकर’; मराठीच्या मुद्यावरून संजय राऊतांचा टोला

‘…हे राहुल नार्वेकर आहेत की युरोपमधील ‘नॉर्वेकर’; मराठीच्या मुद्यावरून संजय राऊतांचा टोला

Jun 24, 2026 | 12:23 PM
Masoud Pezeshkian: ‘जगातील मुस्लिमांनी एकत्र यावे,’ इराणच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानला ‘Islamic NATO’ स्थापन करण्याचे केले आवाहन

Masoud Pezeshkian: ‘जगातील मुस्लिमांनी एकत्र यावे,’ इराणच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानला ‘Islamic NATO’ स्थापन करण्याचे केले आवाहन

Jun 24, 2026 | 12:22 PM
IIRF Rankings 2026: इंजिनिअरिंगला प्रवेश घ्यायचाय? मग पहा भारतातील ‘या’ टॉप १० प्रायव्हेट कॉलेजेसची ताजी रँकिंग यादी एकदा वाचाच..

IIRF Rankings 2026: इंजिनिअरिंगला प्रवेश घ्यायचाय? मग पहा भारतातील ‘या’ टॉप १० प्रायव्हेट कॉलेजेसची ताजी रँकिंग यादी एकदा वाचाच..

Jun 24, 2026 | 12:08 PM
नव्या Redmi 17C स्मार्टफोनची चीनमध्ये एंट्री! 120Hz डिस्प्ले आणि 5160mAh बॅटरीने सुसज्ज… किंमत 15 हजारांहून कमी

नव्या Redmi 17C स्मार्टफोनची चीनमध्ये एंट्री! 120Hz डिस्प्ले आणि 5160mAh बॅटरीने सुसज्ज… किंमत 15 हजारांहून कमी

Jun 24, 2026 | 11:59 AM
Pune Crime news: आधी ५० कोटींची खंडणी, नंतर थेट गोळीबार! पुण्यात रात्री नेमकं काय घडलं?

Pune Crime news: आधी ५० कोटींची खंडणी, नंतर थेट गोळीबार! पुण्यात रात्री नेमकं काय घडलं?

Jun 24, 2026 | 11:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा