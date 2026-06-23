अखेर भरत गोगावलेंना लॉटरी? बंद दाराआड बैठकीनंतर रायगडच्या पालकमंत्रीपदाबाबत मोठी घडामोड

राज्यातील राजकीय वातावरण गरम असतानाच आता एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. रायगडच्या पालकमंत्रीपदाबाबत असलेला तिढा आता सुटण्याची चिन्हे दिसत असून शिवसेना नेते आणि मंत्री भारत गोगावले यांना रायगडचे पालकमंत्रिपद मिळणार असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
आज (मंगळवार, 23 जून ) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि मंत्री बारात गोगावले यांच्यात रायगडच्या पालकमंत्रीपदाबाबत बैठक पार पडली असून या बैठकीत गोगावलेंना रायगडच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे, त्यामउळे रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय रस्सीखेचीला अखेर पूर्णविराम मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मंगळवारी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि मंत्री भरत गोगावले यांच्यात रायगडच्या पालकमंत्रीपदाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत रायगडच्या पालकमंत्रीपदासाठी भरत गोगावले यांच्या नावावर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामुळे गोगावलेंना ही जबाबदारी मिळण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. मात्र, यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
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रायगडच्या पालकमंत्रीपदासाठी महायुतीतील विविध नेत्यांकडून दावे-प्रतिदावे केले जात होते. शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी वारंवार भरत गोगावलेंकडेच ही जबाबदारी देण्याची मागणी केली होती. आज झालेल्या बैठकीनंतर या प्रश्नावर महायुतीतील प्रमुख नेत्यांमध्ये सहमती झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे लवकरच या विषयावर अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रायगडच्या पालकमंत्रीपदाबाबत बोलताना सुनील तटकरे यांनी हा विषय लवकरच निकाली निघेल, असा विश्वास व्यक्त केला. “रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा विषय लवकरच संपुष्टात येईल. आज शिंदे साहेबांशी चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बसून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. महायुतीतील सर्व पक्ष एकत्रितपणे यावर निर्णय घेतील,” असे तटकरे म्हणाले.
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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा लवकरच सुटेल, असे स्पष्ट केले. “सुनील तटकरे आणि भरत गोगावले यांनी चर्चा केली आहे. मीदेखील मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे. त्यामुळे रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा लवकरच सुटेल,” असे शिंदे यांनी सांगितले.
महायुतीतील प्रमुख नेत्यांकडून सकारात्मक संकेत मिळत असल्याने रायगडला लवकरच नवा पालकमंत्री मिळणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. अधिकृत घोषणा झाल्यास भरत गोगावले यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.