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MLC Election Result 2026: महायुतीचा ऐतिहासिक विजय तर महाविकास आघाडीचा धुव्वा; कुठे पाच तर कुठे चक्क शून्य मतदान !

Updated On: Jun 22, 2026 | 02:51 PM IST
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सारांश

MLC Election Result 2026 : विधान परिषद निवडणुकांच्या निकालाने राज्यभरात उत्साहाचे वातावरण दिसत आहे. विधानपरिषदेच्या 17 पैकी 11 निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून या निवडणुकीत महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळवले आहे.

MLC Election Result 2026: महायुतीचा ऐतिहासिक विजय तर महाविकास आघाडीचा धुव्वा; कुठे पाच तर कुठे चक्क शून्य मतदान !

MLC Election Result 2026: महायुतीचा ऐतिहासिक विजय तर महाविकास आघाडीचा धुव्वा; कुठे पाच तर कुठे चक्क शून्य मतदान !

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विस्तार

MLC Election Result 2026 : विधान परिषद निवडणुकांच्या निकालाने राज्यभरात उत्साहाचे वातावरण दिसत आहे. विधानपरिषदेच्या 17 पैकी 11 निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून या निवडणुकीत महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळवले असून 17 पैकी तब्बल 16 जागांवर महायुतीने विजय मिळवला आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीची अवस्था अत्यंत सुमार राहिली असून फक्त एका जागेवर यश मिळवता आले आहे. या निवडणुकीतला महाविकास आघाडीचा हा सर्वात वाईट पराभव मानला जात असून कुणाला 5 मते तर कुणाला चक्क शून्य मते पडली आहेत. शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने सुमार कामगिरी केली आहेच पण राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसलादेखील अत्यंत निराशाजनक कामगिरी करवून अपयशाला सामोरे जावे लागले आहे.

कोणत्या मतदारसंघात कोणी मारली बाजी?

 

सोलापूर विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 616

राजेंद्र राऊत (भाजप) – 483

वसंतराव देशमुख (शरद पवार गट) – 118

 

जळगाव विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 630

नंदकुमार महाजन (भाजप) – 577

शरद तायडे (ठाकरे गट) – 5

 

सांगली सातारा विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 895

धैर्यशील कदम (भाजप) – 591

अभयसिंह जगताप (शरद पवार गट) – 295

 

नांदेड विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 452

अमर राजूरकर (भाजप) – 339

कृष्णा आष्टीकर (ठाकरे गट) – 84

राज्यात भाजपचा जलवा कायम; विधान परिषद निकालाने शिंदे गटाच्या अडचणी वाढल्या, काँग्रेस-शिवसेनेची कामगिरी कशी राहिली?

भंडारा गोंदिया विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 457

अविना ब्राह्मणकर (भाजप) – 304

नरेश ईश्वरकर (मविआ पुरस्कृत) 152

 

अमरावती विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 451

डॉ. प्रवीण पोटे (भाजप) – 390

निलेश विश्वकर्मा (वंचित बहुजन आघाडी) – 31

हर्षजीत देशमुख (काँग्रेस) – 0

 

धाराशिवलातूरबीड विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 958

बसवराज पाटील (भाजप) – 845

महेश देशमुख (काँग्रेस) – 124

 

छत्रपती संभाजीनगरजालना विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 637

सुहास शिरसाट (भाजप) – 454

गणेश लोखंडे (ठाकरे गट) 134

 

नागपूर विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 836

डॉ. राजीव पोतदार (भाजप) – 682

अतुल लोंढे (काँग्रेस) – 130

 

परभणीहिंगोली विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 466

सईद खान (शिवसेना) – 242

डॉ. विवेक नावंदर (ठाकरे गट) – 159

 

नाशिक विधानपरिषद मतदारसंघ

एकूण मतदार – 619

गोकुळ गीते (अपक्ष) – 357

नरेंद्र दराडे (शिवसेना) – 248

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निवडणुकांपूर्वीच बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार

प्राजक्त तनपुरे (भाजप) – अहिल्यानग विधानपरिषद मतदारसंघ

अरुण लखानी (भाजप) – वर्धाचंद्रपूरगडचिरोली विधानपरिषद मतदारसंघ

रवींद्र फाटक (शिवसेना) – ठाणेपालघर विधानपरिषद मतदारसंघ

दूष्यांत चतुर्वेदी (शिवसेना) – यवतमाळ विधानपरिषद मतदारसंघ

विक्रम काकडे (राष्ट्रवादी) – पुणे विधानपरिषद मतदारसंघ

अनिकेत तटकरे (राष्ट्रवादी) – रायगडरत्नागिरीसिंधुदुर्ग विधानपरिषद मतदारसंघ

Web Title: Mlc election result 2026 mahayuti mahavikas aghadi result in vidhanparishad election

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Published On: Jun 22, 2026 | 02:51 PM

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