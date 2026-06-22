राज्यात भाजपचा जलवा कायम; विधान परिषद निकालाने शिंदे गटाच्या अडचणी वाढल्या, काँग्रेस-शिवसेनेची कामगिरी कशी राहिली?

या निवडणुकीतील सर्वात मोठा धक्का नाशिकमध्ये बसला, जिथे बंडखोर भाजप नेते आणि अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी महायुती-समर्थित उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभव करून राजकीय समीकरणे उलथवून टाकली. दरम्यान, सांगली-सातारा, नागपूर, अमरावती आणि धाराशिव येथील भाजप उमेदवारांनी दणदणीत विजय नोंदवून महायुती आघाडीची ताकद दाखवून दिली.
Solapur MLC Result : सोलापुरात कमळ फुलले! भाजपचे राजेंद्र राऊत यांना 483 मते, देशमुखांचा पराभव
नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निकालांची सर्वाधिक चर्चा झाली. येथे, अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी पहिल्याच फेरीत विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा मिळवून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. या जागेसाठी एकूण ६१८ मते पडली होती, त्यापैकी १३ मते अवैध ठरवण्यात आली. ६०५ वैध मतांच्या आधारे ३०३ मतांचा विजय कोटा निश्चित करण्यात आला. पहिल्या फेरीत गोकुळ गीते यांना ३५७ मते मिळाली, तर महायुती-समर्थित उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना २४८ मते मिळाली. तिसरे उमेदवार, प्रसाद हिरे यांना एकही मत मिळाले नाही.
गोकुळ गीते यांनी आवश्यक कोटा ओलांडल्यामुळे मतमोजणीच्या दुसऱ्या फेरीची आवश्यकता भासली नाही. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांना थेट विजेता घोषित केले. हा विजय शिंदे गट आणि महायुतीला मोठा धक्का मानला जात आहे.
सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात, भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) उमेदवार अभयसिंह जगताप यांचा ३०१ मतांनी पराभव केला. निकाल जाहीर होताच भाजप कार्यकर्त्यांनी मतमोजणी केंद्राबाहेर जल्लोष केला. फटाके फोडण्यात आले आणि समर्थकांनी विजयाचा जल्लोष साजरा केला. हा विजय पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपची मजबूत पकड असल्याचे लक्षण मानले जात आहे.
दरम्यान, भाजपचे प्रवीण पोते-पाटील यांनी सलग तिसऱ्यांदा अमरावतीची जागा जिंकली. त्यांना एकूण ३९० मते मिळाली. वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार निलेश विश्वकर्मा यांना ३१ मते मिळाली, तर काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख यांना खातेही उघडता आले नाही आणि एकही मत मिळाले नाही. प्रवीण पोते-पाटील यांचा विजय हा विदर्भातील भाजपच्या मजबूत संघटनेचा आणि प्रभावाचा पुरावा मानला जात आहे.
भाजपचे उमेदवार डॉ. राजीव पोतदार यांनी नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात दणदणीत विजय मिळवला. त्यांना एकूण ६८२ मते मिळाली, तर काँग्रेसच्या उमेदवाराला केवळ १३० मते मिळाली. निवडणुकीत ११ मते अवैध ठरवण्यात आली. नागपूर हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो आणि हा निकाल पुन्हा एकदा हे सिद्ध करतो.
महायुती-समर्थित भाजपचे उमेदवार बसवराज पाटील यांनी धाराशिव स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात दणदणीत विजय मिळवला. मतमोजणी प्रक्रियेत त्यांना एकूण ८४५ मते मिळाली. निवडणुकीदरम्यान चौदा मते अवैध ठरवण्यात आली. निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजप आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा विजय मराठवाडा प्रदेशात भाजपची वाढती ताकद दर्शवतो.
या निवडणुकीच्या निकालांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणात भाजप आणि महायुतीचे वर्चस्व कायम आहे. तथापि, नाशिकमध्ये गोकुळ गीते यांच्या अपक्ष विजयाने हे देखील दाखवून दिले आहे की, स्थानिक पातळीवरील बंडखोरी आणि असंतोष प्रमुख पक्षांसमोर आव्हान उभे करू शकतात.
ऑपरेशन टायगरला धक्का? ओमराजे-आष्टीकरांच्या घोषणेमुळे सहा खासदारांची सदस्यता धोक्यात
दुसरीकडे, विरोधी पक्षांना, विशेषतः काँग्रेस आणि शरद पवार गटाला अनेक जागांवर निराशाजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले. शिवसेनेतील (उद्धव ठाकरे गट) अंतर्गत राजकीय गोंधळ आणि ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आलेले हे निकाल, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांचे सूचक मानले जात आहेत.