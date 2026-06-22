MLC Election Result 2026 : उस्मानाबाद-लातूर-बीड विधान परिषदेत भाजपचा दणदणीत विजय; बसवराज पाटील 719 मतांनी विजयी

मतमोजणीतील आकडेवारीनुसार बसवराज पाटील यांना टेबल क्रमांक १ वर १८४, टेबल क्रमांक २ वर १४४, टेबल क्रमांक ३ वर १९१, टेबल क्रमांक ४ वर १७७ आणि टेबल क्रमांक ५ वर १४८ अशी एकूण ८४४ मते मिळाली. तर महेश देशमुख यांना अनुक्रमे १०, ५५, ६, २१ आणि ३३ अशी एकूण १२५ मते मिळाली.
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मतमोजणीदरम्यान १४ मते अवैध ठरली. त्यामध्ये टेबल क्रमांक १ वर ६, टेबल क्रमांक २ वर १, टेबल क्रमांक ३ वर ३, टेबल क्रमांक ४ वर २ आणि टेबल क्रमांक ५ वर २ अवैध मतांचा समावेश होता. या निवडणुकीत एकूण ९८३ मतपत्रिका प्राप्त झाल्या. त्यापैकी १४ मते अवैध ठरल्याने ९६९ वैध मते ग्राह्य धरण्यात आली. निवडून येण्यासाठी आवश्यक असलेला ४८५ मतांचा कोटा बसवराज पाटील यांनी सहज पार करत विजयावर शिक्कामोर्तब केले. या निकालामुळे उस्मानाबाद–लातूर–बीड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात भाजपची ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली असून पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
दरम्यान, निवडणुकीपूर्वी धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर हे महायुतीत प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांना जोर आला होता. या चर्चेचा परिणामही मतदानावर झाल्याची राजकीय विश्लेषकांमध्ये चर्चा आहे. मतदानाच्या दिवशीच बसवराज पाटील यांनी ओमराजे निंबाळकर यांचे महायुतीत स्वागत असल्याचं वक्तव्य करून राजकीय संकेत दिले होते.
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