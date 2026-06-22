MLC Election Result 2026 : दुहेरी फटका! ठाकरे गटाला नांदेडमध्ये मोठा धक्का; कृष्णा आष्टीकरांचा पराभव, पक्षातून हकालपट्टी

निकाल जाहीर होताच, ठाकरे गटाने एक मोठे पाऊल उचलले आणि कृष्ण पाटील अष्टिकर यांना पक्षातून काढून टाकले. कृष्णा नागेश पाटील (अष्टेकर ) यांची पक्ष विरोधी कारवाया केल्याबद्दल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. यापूर्वी, हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील अष्टिकर यांनी उद्धव ठाकरे यांना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला होता. बंडखोरी होऊनही, कृष्णा नागेश पाटील अष्टिकर यांनी महाविकास आघाडीच्या पाठिंब्याने निवडणूक लढवली. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आता निकाल स्पष्ट झाला असून, अष्टिकर यांचा पराभव झाला आहे.
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अष्टिकर यांच्या पराभवाची बातमी पसरताच, ठाकरे गटाने त्यांना पक्षातून काढून टाकले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका पोस्टद्वारे ही घोषणा केली. त्यांनी लिहिले, “पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल कृष्णा नागेश पाटील (अष्टिकर) यांना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे.” नागेश पाटील अष्टिकर यांच्या बंडखोरीनंतर, ठाकरे गटाने त्यांच्या मुलावरही कारवाई केली.
सुरुवातीला, नांदेड निवडणुकीची लढत अटीतटीची आणि रोमांचक होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी महायुतीमधील सर्व घटक पक्षांना एकत्र ठेवून आपली राजकीय चतुराई दाखवली. इतकेच नाही, तर त्यांनी मराठवाडा जनता विकास पक्षाच्या नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळवण्यातही यश मिळवले.
या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. काँग्रेसने शेवटच्या क्षणी आपला अधिकृत उमेदवार मागे घेतला आणि अपक्ष उमेदवार कृष्णा अष्टिकर यांना पाठिंबा जाहीर केला. दरम्यान, खासदार नागेश पाटील अष्टिकर यांनी उद्धव ठाकरे गट सोडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील होण्याच्या निर्णयाने महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला.
काँग्रेसकडे ९२ मते आणि ठाकरे गटाकडे १९ मते असूनही, त्यांच्या समर्थित उमेदवाराला केवळ ८४ मते मिळाली. यावरून हे स्पष्ट होते की काँग्रेसची अंदाजे २७ मते वाया गेली आणि थेट भाजपला मिळाली. नांदेड विधान परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने मते नाकारण्यात आली आहेत. ही मते कोणत्या पक्षाची होती, या अटकळींनी आता राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
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