Sachin Ahir : ठाकरे गटातून शिंदे सेनेत, आता उपसभापतीपदाचीही लॉटरी; सचिन अहिर बिनविरोध विजयी

सचिन अहिर यांनी मंगळवारी ठाकरे गटाची साथ सोडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत त्यांच्याविरोधात कोणत्याही सदस्याने उमेदवारी अर्ज दाखल न केल्याने त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली.
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विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची जागा काही काळापासून रिक्त होती. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान हे पद भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सत्ताधारी महायुतीकडे आवश्यक संख्याबळ असल्याने सचिन अहिर यांच्या निवडीचा मार्ग जवळपास मोकळा असल्याचे आधीपासूनच स्पष्ट झाले होते.
सचिन अहिर हे मुंबईतील अनुभवी राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी यापूर्वी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गटाच्या शिवसेनेत काम केले असून आता ते शिंदे यांच्या शिवसेनेत दाखल झाले आहेत. त्यांच्या या पक्षांतरानंतर लगेचच मिळालेल्या उपसभापतीपदामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. उपसभापती म्हणून सचिन अहिर यांच्यावर विधान परिषदेचे कामकाज सुरळीत आणि प्रभावीपणे चालविण्याची जबाबदारी असणार आहे. त्यांच्या बिनविरोध निवडीमुळे महायुतीला विधान परिषदेत आणखी एक महत्त्वाचे घटनात्मक पद मिळाले असून सत्ताधारी आघाडीचे संख्याबळ आणि राजकीय वर्चस्व अधोरेखित झाले आहे.
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